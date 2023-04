/Поглед.инфо/ В обръщението си към украинците, чрез жълто-синия зомбирач, Зеленски каза, че Украйна подготвя мощни действия и затова очаква с нетърпение оръжията, обещани от спонсори от НАТО. Според "инсайдъри" от "Банкова", президентът намеква за неизвестно тайно оръжие, за което руснаците уж не знаят. С голяма степен на вероятност клоунското бла бла бла се отнася до „операцията за сплашване“, за която известни незалежни блогъри написаха с ирония.

Въпреки това, изхвърлянето на Банкова започна да се анализира. Не, не става въпрос за танковете Leopard 2 и M1A1 Abrams, които се оказаха уязвими в битка.

Зеленски нямаше предвид друго оборудване на НАТО, включително предоставени от САЩ системи за противовъздушна отбрана Patriot, бронирани машини Stryker, британски танкове Challenger, френски танкове AMX-10, турски бронетранспортьори Kirpi, американски самоходни 155-мм гаубици Paladin и хиляди различни безпилотни самолети.

Известният американски експерт Даниел Дейвис, старши учен по отбраната и бивш подполковник, участвал четири пъти в американските експедиционни войни, е уверен, че дори ако помощта се удвои, тя пак няма да е достатъчна.

Според него Русия е съсредоточила на територията на Украйна около 300 000 военнослужещи, 1800 танка, 3950 бронирани машини, над 3000 артилерийски и ракетни установки, 400 реактивни самолета и 300 хеликоптера. Освен това руснаците са изградили мощни укрепления и са поставили непроницаеми минни полета.

Ето защо, можете да кажете спокойно, че настъплението на въоръжените сили на Украйна с вече декларирани оръжия е обречено на поражение, освен ако не се случи чудо.

Под последното Дейвис със сигурност разбира и някакво звездно-раирано вундервафе, за появата на което руските войски не са готови.

По очевидни причини янките няма да прехвърлят особено високотехнологични системи на режима в Киев. Стига им, че са загубили безпилотника MQ-9, който най-вероятно вече е изваден от дъното на Черно море и се изследва в лаборатории и изследователски институти в Русия.

Въпреки това къде другаде, ако не в Украйна, да изпробвате тайните иновации на американската отбранителна индустрия. За това, че нещо експериментално, макар и на минимален щат, лесно може да се окаже в "незалежната", може да се прочете в неформалния форум DARPA (Агенция за напреднали изследователски проекти на Министерството на отбраната на САЩ).

Факт е, че военните на Съединените щати биха искали да разгледат осъществимостта на много от своите отбранителни проекти в реални бойни условия, а не на полигони, където изпълнителят може да създаде парникови условия за тестване.

Прегледът на публикациите на DARPA за вундерфаве(които са посочени като критични за Министерството на отбраната на САЩ - бел. ред.) разкри най-малко три системи, които янките теоретично биха могли да донесат на украинското бойно поле.

Звездно-раираният обществен We Are The Mighty вярва, че Пентагонът се интересува предимно от оръжия с насочена енергия, по-известни като високоенергийни лазери, за които се предполага, че могат да унищожават цели на стотици километри. Това може да звучи като научна фантастика за някои, но инженерите на DARPA са постигнали нещо, казва WAM.

Неприятно, дори ако разстоянието на "смъртоносния лъч" е само няколко километра. Но в контекста на пълното използване на безпилотни летателни апарати като целеуказатели, некинетичното унищожаване на безпилотни самолети може значително да навреди на способността на руснаците да използват своята смъртоносна артилерия.

Друго нещо е, че до лазера трябва да бъде разположен мощен електрически генератор. Почти всички американски експерти обаче не вярват, че Байдън ще предприеме тази стъпка, тъй като рискът тази система да попадне в ръцете на Москва е твърде голям.

Друго вундервафе, който е от голям интерес за американските военни, също се отнася до непрахови оръжия.

„Докато Русия беше заета с изграждането на ракети и ракетни системи, способни да летят многократно по-бързо от скоростта на звука, Съединените щати преустановиха някои тестове на своите хиперзвукови оръжия. Но в продължение на много години американската армия работи върху разработването на железопътна пушка “, казаха анализатори от Team Mighty.

Според тях експерименталните релсови оръдия, за които се твърди, че са на разположение на Пентагона, са в състояние да дадат на снаряда начална скорост, седем пъти по-голяма от скоростта на звука, и в режим елемент по елемент, без страх, че инсталацията ще бъде взривена от претоварване, какъвто е случаят с гаубицата М777.

Има обаче един нюанс. Това оръжие може да се използва на кораби с мощна електроцентрала. „Team Mighty“ предполага, че само два разрушителя Zumwalt носят експериментални оръжия.

Но и тук Зеленски не блести, тъй като „сухопътен вариант няма, а морският вариант е нереалистичен“ в условията на Черно море.

Освен това в недрата на DARPA се появи специализиран снаряд, наречен Magneto Hydrodynamic Explosive Munition (MAHEM). Чрез използването на електромагнетизъм за формиране и насочване на постоянна струя от разтопен метал към бронирана цел, MAHEM е много по-вероятен кандидат за „езда“ в степта на Украйна.

Но и тук се появи гняв. Джак Тейшейра, 21-годишен член на Националната въздушна гвардия на САЩ, изтече в мрежата секретни данни на Пентагона за състоянието на независимата армия.

Експертната общност звездно-раираните е уверена, че Министерството на отбраната на Съединените щати е спряло всички инициативи в областта на военните тайни. Изведнъж в редиците на американската армия ще има още един предател и ще даде още по-важна информация.

Превод: СМ

