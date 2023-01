/Поглед.инфо/ Миналата година въоръжените сили на Украйна и НАТО проведоха редица операции, които оказаха забележимо влияние върху хода на военните действия, но основните цели все още не бяха постигнати. С какво ще ни изненада врагът през 2023 г.?

Въоръжените сили на Украйна започнаха наказателната операция в Донбас през 2014 г. Още през 2016 г. под прякото ръководство и всестранната подкрепа на НАТО бяха формирани сили за завземане на териториите на Донецката и Луганската „бунтовнически“ републики. А за успешните действия на участващите групировки от междувидови сили е сформирано Оперативното командване на Съвместните сили (ОКС).

Обединените сили на Украйна

До началото на февруари 2022 г. в левобережната част на Украйна беше разположена групировка от 120 000 щика, включваща: военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна, Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и граничари, Националната гвардия на Украйна (НГУ) и полицията; както и до 500 танка, повече от 1500 лекобронирани машини, около 2000 самоходни и теглени артилерийски установки и минохвъргачки, 550 системи РСЗО, ракетна бригада ОТР (РБР), 12 пускови установки "Точка-У", 42 изтребители, 45 щурмови самолети и фронтови бомбардировачи, както и 34 щурмови хеликоптера.

Едновременно с това в Донбас само в зоната на ОКС беше концентрирана, групировка от 76 хиляди военнослужещи в състав 13 механизирани (мотопехотни) бригади и 7 отделни полка на погранични войски и националната гвардия, в това число и полк "Азов", батальон "Айдар" и други националистически части и подразделения, забранени в Руската федерация. Освен това - три отделни танкови бригади, три отделни артилерийски бригади.

На въоръжение при ОКС се намираха повече от две хиляди единици техника, в това число 354 танка, повече от 1000 лекобронирани автомобила, 642 самоходни и буксиращи артилерийски установки и 160 системи за РСЗО.

Планът за действие на тази група войски трябваше да включва масирани удари на артилерия, РСЗО и авиация, директен огън от танкове за нанасяне на огневи щети на отбраняващите се части и формирования на корпуса на Луганската и Донецката народни републики и, след като премине в настъпление в избрани направления с механизирани и мотострелкови бригади, да се пробие зоната на тактическата отбрана и да се блокират населените места Луганск, Брянка, Горловка, Донецк.

По-нататък, чрез увеличаване на усилията им чрез десантиране на тактически десантни сили и въвеждане на бронирани съединения и части в битка, да се завърши поражението на отбраняващите се войски на ЛДНР и на петия или седмия ден достигнат държавната граница с Руската федерация в Каменск-Шахтински, Шахтински и Таганрогски направления, да блокират пътищата и да демонстрират готовност за решителни действия, за да предотвратят предоставянето на каквато и да е помощ от Руската федерация - може би в гранична битка за победа над предните отряди на руските въоръжени сили и спиране на настъплението им в територия, контролирана от Украйна.

Чрез тези действия украинската страна би могла да създаде благоприятни условия за започване на преговори за присъединяване към НАТО и Европейския съюз и под тяхно прикритие да предпази Русия от влизане във войната.

За решаването на тези задачи командването на въоръжените сили на Украйна създаде абсолютно превъзходство в танкове 1:2, оръдия 1:3, РСЗО 1:3, ударни самолети и ОТР - абсолютно, което да позволи да се постигне оперативно превъзходство и да се постигне поставената цел в определеното време.

Под прикритието на "жив щит"

С началото и по време на руската СВО недостатъците в командването и управлението на въоръжените сили бяха разкрити във въоръжените сили на Украйна, слабите показатели за маневреност повлияха на отказа от провеждане на контраатаки и контраудари, координирани по време и място, което повлия на навременното противопоставяне на руските войски, настъпващи във всички посоки.

През първите седмици въоръжените сили на Украйна бяха разкъсани от запушване на пролуки в отбраната и не успяха да окажат организирана съпротива извън населените места.

Това допринесе за прехода към нова отбранителна тактика, основана на селища и прикритие чрез местното население, което премахна слабостите на въоръжените сили на Украйна.

В същото време, във връзка с битките с корпуса на ЛДНР в донецкото и луганското направление, най-боеспособната и многобройна групировка в зоната на СВО не успя да разпредели необходимите сили за подкрепа на своите войски в други посоки.

Това принуди военно-политическото ръководство на Украйна да прибегне до неформална форма на мобилизация на населението чрез безплатно раздаване на оръжие и формиране на части за самоотбрана на градовете: така наречените части за териториална отбрана, които често се превръщаха в неконтролируеми въоръжени банди и не успяха да организират ефективна конфронтация.

След неуспехите през пролетта и загубата на Мариупол, украинската страна реши да компенсира загубите в живата сила чрез третата мобилизационна вълна и, сдържайки нашето настъпление с части на териториалната отбрана по целия фронт, да продължи с помощта на страните от НАТО да подготвя дълбоки оперативни резерви.

Активните бойни действия, разгърнати на фронт от повече от 2000 км с дълбочина на вклиняване от стотици километри, показаха погрешността на предишната ни оценка за морално-психологическото състояние на населението на Украйна, нейните въоръжени сили, демонстрираха стабилността на управлението на Въоръжените сили на Украйна, решимостта на военно-политическото ръководство на страната да защитава своите интереси.

Съвместни сили на НАТО

Освен това Западът показа готовността си да подкрепи напълно националистическия режим на Зеленски в борбата срещу Русия, а също така беше определен авангардът на страните-противници на Руската федерация.

Съединените щати и Великобритания, техните сателити Полша, Румъния, Чехия, Словакия и балтийските страни потвърдиха статута на основни врагове на страната ни, промениха вектора си от политически балансирани отношения към открита конфронтация чрез доставка на оръжия от Германия и Франция.

Пълната мобилизация и обучение с помощта на западните съюзници на оперативните резерви на въоръжените сили на Украйна, състоящи се от два армейски корпуса от по 10 бригади всеки, позволиха да се натрупат сили и да се извършат две оперативни контраатаки в края на лятото и началото на есента: на главното направление към Херсон от силите на 1-ви резервен корпус и след изчерпване на неговите настъпателни възможности, нова оперативна контраатака в Харковско направление от силите на 2-ри резервен корпус.

Общо в два изолирани удара са участвали до 80 000 военнослужещи, 250 танка (доставени от Полша), около 280 полеви артилерийски оръдия и минохвъргачки (до 30% от вносното производство на страните от НАТО). Във всяка посока въздушната поддръжка се извършваше от до десет тактически самолета и същия брой хеликоптери (те бяха прехвърлени от страните на НАТО).

Характеристика на тези контраатаки е, че в съответствие с действащите харти на САЩ въоръжените сили на Украйна успяха бързо да пренасочат усилията си от едно към друго изолирано направление. И двете операции бяха проведени в условията на господство на нашата авиация над бойното поле, а ролята на щурмови самолети на противника успешно изпълниха ракетните системи за залпов изстрел Alder и HIMARS (MARS II).

Освен това РСЗО съсредоточиха ударите си върху инфраструктурни обекти (мостове, прелези) и военни съоръжения за контрол и логистика. В началния етап въоръжените сили на Украйна успяха ефективно да пробият нашата система за противовъздушна отбрана, „претоварвайки“ я с изстрелвания на ракети „Олха“, „Смерч“ и „Ураган“ и ги принудиха да изразходват боеприпасите си върху тях.

И тук участието на НАТО беше особено забележимо. Алиансът съдейства не само за организирането на резервите на територията на въоръжените сили на Украйна, но и за информацията (Starlink) и логистиката (боеприпаси, горива, смазочни материали, оборудване, облекло), както и за организирането на противодействие на контрабатарейната борба - създаването на отличен чифт радари от семейството AN / TPQ от 155 -мм гаубици M-777.

Тогава започнахме да говорим за факта, че въоръжените сили на Украйна са изтощили силите си и сме във война със силите на обединения Запад - НАТО, защото по време на тези битки в ефира звучеше чужда реч, труповете на мъртви чужди наемници започнаха да се натъкват все повече и повече.

Недостигът на украински военен персонал на фронта доведе до факта, че някои части на въоръжените сили на Украйна на предната линия се комплектуват с повече от 60% чуждестранни наемници. Това се потвърждава от радиоприхващания, документи, разпити на затворници, изоставени тела на загинали.

По този начин участието във военните действия на граждани на Полша, САЩ, Великобритания, Франция, Канада, балтийските държави и други страни от НАТО, както и Грузия, Бразилия, Беларус и др.

До последния украинец

В хода на проведените контранастъпателни операции врагът успя да елиминира нашето предмостие на западния бряг на Днепър и да напредне на дълбочина от 40 километра в Херсон до 70 километра в Харковско направление.

Eti deystviya, nesomnenno, mozhno bylo by zapisat' kak uspekh VSU. Odnako poteri pri etom sostavili do 20 000 chelovek (ne meneye 30% chislennosti obshchevoyskovykh soyedineniy, kriticheskaya tsifra v nastuplenii) i ogromnoye kolichestvo boyevoy tekhniki, v tom chisle ne meneye poloviny vsekh pol'skikh tankov. S drugoy storony, eti udary ne pererosli v kontrnastupleniye i ne izmenili khod voyennykh deystviy, dazhe ne bylo namoka na perelom. K nachalu dekabrya VSU okonchatel'no ischerpali svoy potentsial i v ocherednoy raz poteryali operativnuyu initsiativu, priblizilis' k ischerpaniyu lyudskikh mobilizatsionnykh resursov. «Na nachal'nom etape vooruzhonnyye sily Ukrainy predstavlyali okolo 201-202 tysyach chelovek. Seychas boleye 100 tysyach u nikh poteri. Pogibshikh — 61 207 chelovek, raneny — 49 368, i eto dostatochno znachimyye poteri — eto polovina armii», privol dannyye o poteryakh VSU za vremya provedeniya SVO ministr oborony RF general armii Sergey Shoygu. Pri etom Ukraina poteryala vozmozhnosti VPK po proizvodstvu boyepripasov i vosstanovleniyu voyennoy tekhniki, razrushena energeticheskaya struktura strany, blizka k smerti transportnaya sostavlyayushchaya, sel'skokhozyaystvennyye ugod'ya ne zaseyany boleye chem na 50%, zapasy prodovol'stviya vyvozyatsya po zernovoy sdelke. Za vremya nezavisimosti naseleniye Ukrainy po samym skromnym podschotam sokratilos' vdvoye. Takim obrazom, 2023 god imeyet vse shansy stat' dlya Ukrainy sud'bonosnym. Pri etom postupayut svedeniya, chto vo L'vove VSU pristupili k formirovaniyu novogo 3-go rezervnogo armeyskogo korpusa chislennost'yu 35 000 — 40 000 chelovek (do 10 mekhanizirovannykh i pekhotnykh brigad). Ikh osnovu sostavyat vernuvshiyesya posle lecheniya ranenyye, mobilizovannyye i proshedshiye osen'yu obucheniye v stranakh NATO litsa, a takzhe inostrannyye nayomniki. Predpolagayetsya, chto korpus, osnashchonnyy tekhnikoy i vooruzheniyem standarta NATO na 80%, budet gotov k ispol'zovaniyu, vozmozhno, uzhe k fevralyu-martu 2023 goda.

Тези действия, разбира се, могат да бъдат записани като успех на Въоръжените сили на Украйна. Въпреки това загубите в този случай възлизат на до 20 000 души (поне 30% от броя на комбинираните оръжейни формирования, критична цифра в офанзивата) и огромно количество военна техника, включително поне половината от всички полски танкове.

От друга страна, тези удари не се превърнаха в контранастъпление и не промениха хода на военните действия, нямаше дори намек за повратна точка. До началото на декември въоръжените сили на Украйна окончателно изчерпаха потенциала си и отново загубиха оперативната инициатива, наближиха изчерпването на човешките мобилизационни ресурси.

„В началния етап въоръжените сили на Украйна бяха около 201-202 хиляди души. Сега те имат над 100 хиляди загуби. 61 207 души бяха убити, 49 368 бяха ранени и това са доста значителни загуби - това е половината от армията ”, цитира данните за загубите на въоръжените сили на Украйна по време на СВО руският министър на отбраната генерал от армията Сергей Шойгу.

В същото време Украйна загуби способността на военно-промишления комплекс да произвежда боеприпаси и да възстановява военна техника, енергийната структура на страната е разрушена, транспортният компонент е близо до смъртта, земеделската земя не се засява с повече от 50%, а хранителните доставки се изнасят по зърнена сделка. По време на независимостта й, населението на Украйна, според най-скромните оценки, е намаляло наполовина.

Така 2023 г. има всички шансове да стане съдбовна за Украйна.

В същото време се получава информация, че в Лвов въоръжените сили на Украйна са започнали да формират нов 3-ти резервен армейски корпус от 35 000-40 000 души (до 10 механизирани и пехотни бригади).

В основата им ще бъдат завърналите се след лечение ранени, мобилизирани и обучени през есента в страни от НАТО, както и чужди наемници. Предполага се, че корпусът, оборудван с 80% оборудване и въоръжение на НАТО, ще бъде готов за използване, вероятно до февруари-март 2023 г.

Провеждат се мерки за възстановяване на боеспособността на формированията на 1-ви резервен корпус край Запорожие и 2-ри корпус край Харков. Тези формирования от оперативни сили за продължаване на войната през пролетта най-вероятно ще бъдат насочени към Крим.

Освен това шест от десет бригади на първия резервен корпус вече са прехвърлени в Запорожие от околноститие до Херсон за провеждане на подготвителни мерки. Но в случай, че нашите войски преминат в настъпление, те трябва да се очакват в районите на пробив на отбраната на „незалежната“.

Пряка реч

„Въоръжените сили на Украйна претърпяха значителни загуби, значителна част от наличните в началото на операцията въоръжения и техника бяха унищожени".

"За да компенсират загубите, САЩ и страните от НАТО увеличиха в пъти военната помощ за режима в Киев. Двадесет и седем държави вече са похарчили 97 милиарда долара за доставки на оръжие за Украйна, което е много повече от американците, изоставени в Афганистан."

"Трябва да се отбележи, че в зоната на бойните действия са щабни офицери на НАТО, артилеристи и други специалисти. […] В интерес на въоръжените сили на Украйна работят повече от 500 космически апарата на САЩ и НАТО, от които над 70 са военни, останалите са с двойна употреба. […] "

"Съединените щати и техните съюзници изразходват значителни средства за предоставяне на информация и психологическо въздействие върху Русия и нашите съюзници.“

Министърът на отбраната генерал от армията Сергей Шойгу. Изказване на разширено заседание на колегиума на Министерството на отбраната. 21 декември 2022 г

В същото време Въоръжените сили на Украйна остават боеспособни, управляеми и способни за внезапни действия с използване на ДРГ и БПЛА с обсег до 1000 км както в зоната на СВО, така и извън нея.

Страните от НАТО предоставят военна и икономическа помощ на Украйна днес и ще продължат и през новата година. Появата в Полша на американски танкове Abrams и друга военна техника на НАТО, както и увеличаването на числеността на войските на алианса по източните граници с 300 000 войници, според решението на срещата на върха в Мадрид, значително ще повишат напрежението в региона и може да провокират Полша да завземе западните територии на Украйна и/или да допринесе за ескалация на напрежението на полско-беларуската граница.

Има усещане, че най-експлозивното тепърва започва.

Превод: СМ



