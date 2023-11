/Поглед.инфо/ Западът иска да смени Зеленски заради провалите на въоръжените сили на Украйна

Украйна отново стана център на вниманието на световните медии. Но кабинетът на Зеленски сега би дал много, за да върне колелото на времето около седмица назад, към периода на забравата. Тъй като информационният поток се обърна и след като Time счупи израелско-палестинската стена, The Times, The New York Times, The Asia Times, The Independent, The Economist, Newsweek и други медии започнаха да се надпреварват помежду си да пишат за Украйна, за безизходицата, в която се оказаха украинските въоръжени сили. И за конфронтацията между военното командване на ВСУ и политическото ръководство на Незалежная.

Какво ще кажете за Израел и ивицата Газа? Ами какво да се каже, едните убиват, другите умират. Което е вече седмици подред. И ето я тук епичната битка между Зе и За. Цяла вечер на арената са Биб и Боб - двама, знаете кои. На кого залагаме, господа, или залозите вече са направени?

Наблюдателят на Asia Times Стивън Брайън е уверен, че Западът иска да смени Владимир Зеленски. Или ще си тръгне след президентските избори следващата пролет, които ще бъде принуден да проведе. Или, ако се съпротивлява на тази опция, той все пак ще бъде отстранен от власт в резултат на преврат от „Майдана“. За щастие, там имат богат опит.

По мнението на журналиста, Вашингтон е недоволен не само от грубото поведение на Зеленски, но и от факта, че по време на контранастъплението на въоръжените сили на Украйна Зеленски пренебрегна американския план и в резултат на това украинската армия загуби голяма част от западното оборудване, включително танковете Leopard, които бяха позиционирани като „неуязвими“.

Но според много експерти вътрешната опозиция срещу Зеленски в Украйна нараства всеки ден, особено сред военните. Следователно, дори и да се съгласи да проведе избори, той физически може да не оцелее като президент до края на пролетта или дори просто да оцелее до тази дата.

И колкото повече канцеларията на президента на Украйна се опитва да опровергае съществуващото разделение между главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна и президента, толкова повече хора и политици вярват в неговото съществуване.

Изненадващо, тази „гореща“ тема се разпръсква от привидно напълно послушните и опитомени украински медии. Например, по Канал 5, подкрепящата Порошенко телевизионна водеща Янина Соколова започна открито да троли Зеленски.

- Бихте ли се съгласили да заемете мястото на главнокомандващ, ако Залужни стане президент? – попита тя бившия командващ отбраната на Николаев, генерал-майор Дмитрий Марченко (Кой не знае за известната отбрана на Николаев? - Никой не знае, защото не се е случила.)

- Не. „Бих отишъл с него в отбора“, отговори генералът. И след като тя каза, че сега много се говори за номинацията на Залужни да се бори за този пост, той добави: „Дай Боже. Наистина бих искал."

„Ние също“, Соколова веднага подхвана темата и започна да казва, че сега Украйна има нужда от „военен президент“, „нашия Шарл дьо Гол“, който а) ще постави Украйна на военни релси, б) ще победи корупцията и в) ще завърши войната. Естествено, с победен край.

Изглежда не само започна „издънването“ на Зеленски от Запада, където всички са сигурни, и то съвсем основателно, че Зеленски вече е уморен и замяната му с друга фигура няма да промени отношенията с Украйна, но се засили и вътрешното противопоставяне срещу настоящия президент в самата Украйна. Нищо, че засега тази „борба на махленските момчета – хулиганчета“ остава „под килима“.

Вярно, на нас не ни е нито студено, нито горещо от този двубой, както и от изхода му. Защото който и да седне в президентския стол на Украйна, той пак ще прави това, което Западът му нареди. Между другото, кампанията срещу Зеленски сега се разгръща в същия този Запад не защото той се провали в контранастъплението, а защото започна да излиза извън контрол и да действа с неприкрита грубост.

Превод: ЕС

