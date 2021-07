/Поглед.инфо/ Проблемът с днешните медии е, че с появата на интернет стана по-трудно да се контролират. Сега американските борци за „правилна свобода на словото“ също трябва да контролират онези сайтове, където хора, които не са професионални журналисти, се опитват да изразят мнението си и да представят определени факти. „Демократите“ разсъждават просто - „свободата на словото“ е защитата на ЛГБТ и чернокожите, русофобията и критиката към положението с правата на човека в Китай. А защитата на семейните ценности, антивоенната пропаганда, критиките към сегашната администрация на САЩ и подкрепата за Тръмп са расизъм и предателство на американските ценности.

Когато искаме да гледаме видеоклип, заснет от сирийка, живееща в САЩ, „Ютюб“ прави всичко, за да предотврати гледането. Иска потвърждение за възраст, плаши със сцени на насилие, но все пак го пуска... засега. И в крайна сметка, можем да разберем какво мислят самите сирийци, живеещи в САЩ, за своите „спасители“. Оказва се, че, действията на "демократите" и професионалните политици и служители, тясно свързани с тях, които се наричат “Дълбоката държава”, предизвикват шок в Сирия. Представителите на сирийската общност в САЩ, които нямат достъп до класифицирана информация, посочват очевидни неща: игнориране на инициативите на Тръмп за изтегляне на американските войски от Северна Сирия, продължаване на подкрепата за "бунтовническите групировки", противно на пряката заповед на 45-ия президент на Съединените щати и, най-важното, ребрандирането на ислямистите от “Ал Кайда”...

Анализът на американските медии показва, че само за няколко месеца те напълно са променили реториката към ислямистите. Освен това самите журналисти, свързани с Демократическата партия, са свършили чудесна работа, за да подобрят имиджа на създателите на “Ислямска държава”. Остава впечатлението, все едно група от пиар-експерти от Ню Йорк е направила десант при терористите, воюващи в Сирия. И сега радикалната “Джебхат ан Нусра” се превръща в бунтовната “Хаят Тахрир ал Шам”, разбира се, малко авторитарна, но бореща се за свободата от Асад. А нейният лидер, фанатичният ислямист Абу Мохамед ал Джулани, изведнъж дава интервю за "независимата" американска програма “Фронтлайн”, която от самото си създаване е контролирана от журналисти-демократи. Историята "е слагала в едно легло" и други различни съюзници. Нека си припомним, например, антисъветски настроеният Чърчил и Сталин. Кръвта на хилядите невинни жертви на терора и събитията от 11 септември 2001 г. обаче не са стояли помежду им и времето е било друго, по-жестоко. И сега Ал Джулани и хората му започват начисто. Защо?

Много просто, Байдън наскоро се показа като миротворец, като изостави съюзниците си в Афганистан. Нещо повече, талибаните винаги са били относително способни за договаряне и може да станат трън в очите на Русия. Но "демократите" ще играят сирийския гамбит дълго време. Тук интересите на Турция, Катар, Саудитска Арабия и американските елити са тясно преплетени. Петролни пътища, миграционен натиск върху Европа, желанието да се задържи Турция в американската сфера на влияние и да се противопостави на Иран. Желанието на всяка цена да се предотврати победата на руските военни в Сирия, което ще издигне статута на Москва като миротворец до непостижима висота.

Това изисква съюзници, а те се нуждаят от оръжия. Тръмп категорично забрани подобни доставки, но кой би изслушал несистемния политик, дори да се озове в Белия дом. След като бившият американски лидер затвори програмата на ЦРУ за снабдяване на сирийските "бунтовници" с оръжие, те бяха доставени там от военните. “Дълбоката държава” просто използва ресурсите на Пентагона, без да се крие много. Така серийните номера на противотанковите ракетни системи, показани в пропагандно видео на “Хаят Тахрир аш Шам” съвпадат с тези, които според отворените източници за армейските покупки от 2012 до 2019 г. са били доставяни на американските морски пехотинци. Договорите за отбрана на правителството на САЩ в govtribe.com съобщават, че през 2012 г. компанията “Рейтеън” и американската морска пехота са сключили договор за противотанкови системи в размер на 783 милиона долара W31P4Q12C0265, който е изпълнен успешно през лятото на 2019 година. Естествено, такива оръжия, които са трудни за използване и изискват редовно попълване на високотехнологични боеприпаси, не могат да бъдат трофей. Освен това като цяло към него трябва да бъде прикрепен инструктор. И военните са осигурили всичко това зад гърба на своя президент. Въпреки това, той вече е бивш, а настоящият Джо Байдън не възнамерява да крие връзката си с бунтовниците. Още преди инаугурацията му, през 2020 г., 8 американски компании подписаха договори за доставка на оръжия от „неамерикански стандарти“ на обща стойност 350 милиона долара. И всичко това са официални договори с Пентагона. TLG Worldwide, Multinational Defense Services LLC, Greystone CS3 LLC, Global Ordnance LLC, UDC USA, Inc., Culmen International, Blane International Group, Inc., Sierra Four Industries Corp си служат официално в САЩ и информация за тези сделки също е в системата за обществените поръчки. Купуват оръжия от Румъния, Сърбия, България и ги изпращат в Близкия изток. Като се има предвид, че никоя армия на НАТО не използва такъв стандарт, а американските съюзнически армии от Близкия изток винаги са въоръжени с продукти на американската военна индустрия, е очевидно кой е потребителят. Бунтовниците, свикнали с надеждни ДШК и Калашници. Нещо повече, иди разбери откъде са попаднали източноевропейските автомати при терористите, победени от сирийските правителствени войски. И така, войната ще продължи и ще донесе големи дивиденти на "демократите".

Междувременно в провинция Идлиб, житницата на Сирия, „мирните бунтовници“ изгарят зърнените култури, принуждавайки своите сънародници да гладуват. Американците обаче упорито не искат да разберат, че промяната в имиджа по никакъв начин няма да засегне ислямистките радикали. Навремето Бин Ладен е работил и за ЦРУ. Но Белият дом няма да се вслуша в това, което съветва и моли сирийската общност.

Превод: В. Сергеев

