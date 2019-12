/Поглед.инфо/ Въоръжените сили на Литва публикуваха кадри от обучението на американски танкове „Абрамс“, временно настанени в град Пабрада на разстояние около 7,5 километра от беларуската граница.

„Малко коледен дух и тренировъчна стрелба на M1 Abrams от 1-ви батальон на 9-ти кавалерийски полк на американската армия в Пабрада“, се казва във видеозаписа в Twitter на военната организация на Балтийската република.

Lithuanian_Armed_Forces@LTU_Army

A bit of Christmas spirit and M1 Abrams shooting training by the 1st Battalion of the 9th #US cavalry regiment in Pabrade #Lithuania #WeAreNATO #StrongerTogether

Танковете и бойните превозни средства на американския батальон, които ще бъдат разположени шест месеца на тренировъчната площадка в Пабрад, пристигнаха в Литва на 21 октомври. Същия месец в Балтийската република пристигнаха първите военни батальони, припомня РИА Новости .

Общият брой на личния състав на американската армия, разположен в Литва за възпиране, обмен на опит и участие в учения, се очаква да надхвърли 500.

Коментирайки ситуацията в литовския Пабрад, Министерството на отбраната на Беларус предположи, че „това е правено отдавна именно за да се засили присъствието на НАТО на прилежащата територия“.

Припомняме, че на 25 септември Министерството на отбраната на Литва съобщи, че танковият батальон на армията на САЩ ще бъде разположен на военно учебно място близо до град Пабраде, на около 10 км от границата с Беларус.

След това Беларус реши да разположи военни сили на границата с Литва.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели