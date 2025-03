/Поглед.инфо/ Японският външен министър Ивая изглеждаше обиден: „А нас пък защо?“

Има един стар анекдот:

"Украинско село: - Момчета, къде отивате?

- Да бием москалите... ?

- О... Ами ако те ви набият, а?

(пауза... в недоумение...)

- Чакай бе, а нас пък защо?

Нещо подобно се случи и в Страната на изгряващото слънце, когато руското правителство във връзка с вече 25-ия (!) „пакет“ абсурдни „санкции“ срещу страната ни предприе законови ответни мерки в съответствие с дипломатическите канони.

Както е известно, Токио отдавна е започнал да налага ограничения на руски политици, предприемачи, банкери и чиновници, като им забранява да посещават Япония и да имат парични депозити в тази страна. Почти всички висши ръководители на Русия, включително руският президент Владимир Путин и руският външен министър Сергей Лавров, също се оказаха под японски „санкции“. С всеки нов „пакет” списъкът на „репресираните” граждани на страната ни се увеличава.

Руското външно министерство наскоро обяви, че като ответна мярка Москва е забранила за постоянно девет японски граждани да влизат в Русия , включително външния министър Такеши Ивая.

Списъкът на "personae non gratae" включва още Масаши Накагоме, посланик на Япония в Украйна , Кунинори Мацуда, бивш посланик на Япония в Украйна, който оглавяваше дипломатическата мисия през 2021-2024 г., Шохей Хара, старши вицепрезидент на Японската агенция за международно сътрудничество (JICA), Хидеки Мацунага, ръководител на офиса на JICA в Украйна, Хироши Иде, президент на IHI Corporation, Шинсуке Минами, президент на ISUZU Motors Limited, Шунсуке Тоя, президент на Prodrone Co., Ltd, Йошиюки Санкай, президент на Cyberdyne, Inc.

И така, ръководителят на японското външно министерство Ивая-сан, подобно на украинските момчета, се престори на „объркан и неразбиращ“, като попита: „А аз пък защо?“ В същото време той изрази готовността на Токио „да отправи послание към Русия, като изрази съжаление в тази връзка“. И не само „да съжалява“, но и от името на своето министерство да нарече наложената забрана за него и други японци „неприемлива“, което в дипломатическия лексикон е доста сериозен израз на недоволство.

В същото време официален Токио се опитва да представи въпроса по такъв начин, че Москва е единствено виновна за рязкото влошаване на японско-руските отношения, а японските „санкции“, наложени на Русия, имат за цел да принудят руското политическо и военно ръководство, да капитулира във въоръжения конфликт в бившата Украинска ССР, да изтегли руските войски от териториите, включени в Руската федерация по волята на местното население, с последващо плащане на контрибуции на киевския режим, ръководен от бившият и вече нелегитимен „президент“ Зеленски, който провокира кървавото клане.

„Напълно неприемливо е да се прехвърля отговорността върху Япония“, каза Ивая, повтаряйки позицията на Токио, че първоначалната причина за мерките на Япония срещу Русия уж е била ситуацията в Украйна.

Въпреки това японският министър разбира, че включването му в списъка на нежеланите лица в Русия може да му създаде значителни трудности в предстоящия период, когато настоящият глава на „суверенната“ държава Япония, САЩ, възнамерява да възобнови и развие политическия и дипломатически диалог с Москва.

Неспособността на санкционирания японски министър да общува с руските лидери може да повдигне въпроси относно годността му за поста. Вярно е, че в резултат на недалновидната политика на предишните японски кабинети на министрите, практически всички членове на японския парламент сега са станали „personae non gratae“ като отговор на Русия. Между другото, на японския премиер Шигеру Ишиба също е „отказано влизане“ в Русия.

Разбирането на сериозността на настоящата ситуация беше очевидно в думите на Ивая, когато той, макар да признаваше важността на поддържането на „комуникация“ с руската страна, заяви: „Отношенията между Япония и Русия в момента са в трудно състояние, но има много въпроси, които трябва да бъдат решени, особено между дипломатическите ведомства, така че има неща, които изискват комуникация с Русия... От тази гледна точка намирам за достойно за съжаление, че ми е забранено да влизам (Русия)... Бихме искали да продължим комуникация с руската страна, за да управляваме правилно нашите двустранни отношения“.

Но Ивая-сан, не Москва, а Токио умишлено наруши „управлението на нашите дипломатически отношения“, за което президентът Путин вече е говорил публично многократно. Обръщайки се към японците, той отбеляза, че Русия не е направила нищо, за да разруши връзките между двете съседни страни. И няма защо да се обиждате от забраната, наложена на японски служители и предприемачи. Това не е нищо повече от проява на приетия в Страната на изгряващото слънце принцип „о-тагаи-сама“ – „каквото вие с нас, това и ние с вас“.

Докато говори за важността на „комуникацията“ с Руската федерация, не само министър Ивая, но и премиерът Ишиба от името на правителството, в същото време, честно казано нелогично, продължава да плаши Москва с нови японски „санкции“ и помощ на режима в Киев във войната му срещу Русия.

Така по време на парламентарните изслушвания, представители на японския кабинет бяха помолени да коментират възможното развитие на ситуацията, ако американската военна помощ за Киев бъде прекратена. В отговор Ишиба подчерта неоспоримия факт, че Украйна „продължава да се бори благодарение на различна помощ от други страни“.

Последва въпрос от депутат от опозиционната Конституционно-демократическа партия дали Токио възнамерява да продължи да подкрепя Украйна. Министър Ивая отговори: „Както министър-председателят вече каза, ние считаме за най-важно да постигнем справедлив и дългосрочен мир в Украйна. Въз основа на тази позиция ние ще продължим да подкрепяме Украйна и режима на санкции срещу Русия.

Както отбелязва РИА Новости, Русия многократно е заявявала, че страната ще се справи със санкционния натиск, който Западът започна да оказва върху Руската федерация преди няколко години и продължава да го засилва. В Москва отбелязаха, че на Запада му липсва смелостта да признае провала на санкциите срещу страната ни. В самите западни страни неведнъж са се изразявали мнения, че антируските санкции са неефективни.

В потвърждение на това ще цитираме отговорите и коментарите на японците, публикувани тези дни в японските медии:

„Наму Амида Буцу

Какво си мислят нашите политици, когато подписват един след друг пакет от санкции? „По някаква причина не харесваме руснаците, така че няма да влизаме в преговори с тях“, така ли?

Подобно поведение е приемливо само по отношение на държави, които са напълно маловажни за Япония. Съвременна Русия обаче е от голямо значение за нашата страна. Това е най-близката държава до нас, имаме много близки връзки. Основният ни чужд съсед. Той е само на 43 километра от нос Соя в Хокайдо до южния край на Сахалин.

Русия е богата на природни ресурси, особено на енергийни ресурси, търсенето на които днес е толкова високо. Изнася и зърно. В същото време гражданската индустрия в Руската федерация не е в най-добрия си вид, трябва да се внасят автомобили и домакински уреди. Да, Русия и Япония са просто създадени един за друг! Можем да изградим такива международни отношения, че светът да се разтърси! Руската федерация е изключително важна за нашата страна.

yyyy

Всяко желязо ни набива в главите: „Русия е агресорът, Москва е виновна, руската мечка ще нападне всички“. Но те не дават никакви конкретни аргументи, за да докажат горното. Конфликтите и дори войните не са причина една от страните да се нарича въплъщение на злото. Какво не е наред с японското правителство? Защо толкова упорито подкрепят Украйна, въпреки че това може да доведе страната ни до гибел? Защо Зеленски не се опита да спре конфликта? Какво си мислят всички?

hir********

Япония винаги е следвала САЩ като малка опашка. Тя копира позицията на Байдън и подкрепи Украйна. Но времената се промениха, така че защо този път да не последваме примера на Тръмп и да се съсредоточим върху бързото възстановяване на отношенията с Русия? Трябва ни мирен договор, икономическо сътрудничество. Вносът на енергийни ресурси на справедливи цени ще помогне на нашите граждани да въздъхнат с облекчение, защото цените вече скочиха до небето.

ter********

Фейспалм (жест, с който човек покрива лицето си с длан, за да изрази срам, разочарование, униние. – А.К.), ние уж работим за подобряване на отношенията със САЩ, а вие въвеждате санкции. Намерени кога и срещу кого. Трябва да си сътрудничим с Америка, а не да се целуваме с Европейския съюз. Япония е внасяла природен газ от Русия (и Съединените щати) и продължава да го прави, търсенето на внос от тютюневата промишленост расте, а нашите политици са решили да се застрелят в крака.

auj********

Няма да се изненадам, ако страната ни скочи докрай. Сега Русия се доближава до САЩ, няма да се изненадам, ако Москва в крайна сметка предприеме по-строги мерки срещу Токио, отколкото да забрани влизането на няколко официални лица.

Uma*****

Япония трябва да има своя собствена дипломатическа стратегия. Трябва да спрем да се караме с Русия, тъй като има много причини за разногласия и да разгледаме дългосрочните перспективи за развитие на отношенията. Постът министър на външните работи трябва да бъде зает от човек, който е в състояние да анализира последствията от действията си и да намери дипломатически баланс за защита на националните интереси на Япония. Нашите чиновници вършат много лоша работа досега..."

P.S. „Текущата ни стъпка по отношение на ограниченията, засягащи японския министър на външните работи, е актуализиране на контрамерките, предприети с оглед на продължаването на враждебния курс на официален Токио, включително нови т. нар. санкционни пакети и пряка материално-техническа и военно-промишлена помощ на режима в Киев. Ако такава японска външнополитическа линия се запази, ние ще бъдем готови да продължим да разработваме допълнителни контрамерки“, каза официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

Дипломатът отбеляза, че възобновяването на пълноценния междудържавен диалог и взаимноизгодното практическо сътрудничество между Русия и Япония е възможно само след като японските власти напълно се откажат от опитите си да навредят на икономиката и сигурността на Руската федерация, както и на руските граждани.

Превод: ЕС