/Поглед.инфо/ Всеки, който в Европа критикува американската политика, го дамгосват като руски шпионин. Фактите? Пожелавам на всеки поне веднъж да посети европейска конференция по сигурност и ако не подбуждате омраза към Русия и не превъзнасяте Съединените щати, присъстващите ще ви обявят за руски агент.

Точно това се случи с мен на конференцията в Малта, където депутати от цяла Европа повтаряха едно и също – как за цялото световно зло е виновен Путин и как трябва да се борим с руската пропаганда. Когато прочетох моя доклад, в който се критикуват американски грешки, веднага бях нападнат от някои депутати, а един дори започна да крещи и да ме нарича агент на Москва.

Така преминават разискванията на европейските форуми. Това те наричат борба с руската пропаганда. Специалистите обаче го наричат русофобия.

(рус.ез.)

Из жизни русского шпиона в ЕС

Об абсурдных аспектах и двойных стандартах «борьбы с российской пропагандой» в современной европейской политике.

У меня была возможность принять участие в конференции по безопасности на Мальте, куда съехались депутаты со всей Европы с одной целью — пнуть Россию. Там повторялись одни и те же слова о том, что во всем зле на свете виноват Путин, и что мы обязаны бороться с российской пропагандой. Когда я выступил с докладом, в котором раскритиковал американские ошибки, на меня тут же набросились некоторые депутаты, а один даже кричал, называя меня агентом Москвы. Так проходят дебаты на европейских форумах. Это они называют борьбой с пропагандой. Однако специалисты называют это русофобией.

Американские преступления и европейское молчание

В своем выступлении я напомнил, как Европа любит упрекать Россию в нарушениях международного права, но молчит, когда это право нарушают Соединенные Штаты и другие союзники. Куда-то пропадает вся самокритика. Я вспомнил американское вторжение в Ирак и интервенцию НАТО в Ливию. Сегодня в обеих этих странах кровь проливается чаще, чем до вмешательства Запада. Однако я уделил особенное внимание актуальным примерам. Во-первых, вследствие иракских и американских бомбардировок Мосула погибло огромное количество мирных жителей. Почему Европа об этом умалчивает? При освобождении Алеппо мы обвиняли россиян в военных преступлениях, а теперь вдруг жертвы среди населения стали нормальным явлением? Во-вторых, бомбардировки Сирии Соединенными Штатами без согласия Совета безопасности ООН — это нарушение международного права. Тогда как мы можем относиться к этому спокойно? В-третьих, недавно Америка разбомбила в Сирии мечеть Аль-Джина, где погибло, по имеющимся данным, 38 мирных жителей. От Европы никакого отклика. В-четвертых, в Йемене разворачивается крупнейшая гуманитарная катастрофа 21 века из-за бомбардировок, которые ведет Саудовская Аравия при американской поддержке. И снова Европа молчит. В-пятых, Израиль оккупирует суверенную палестинскую территорию, а это тоже нарушение международного права. Примеров европейского лицемерия без труда можно найти и больше.

Мой вывод был таким: нам в Европе стоило бы быть более последовательными, и раз мы критикуем кого-то за нарушение международного права, мы не должны обходить вниманием союзников. В противном случае говорить о нравственности не приходится. Нашей главной целью должно быть поражение «Исламского государства» (запрещенного в России — прим. ред.), и в этой борьбе наши интересы совпадают с российскими… Но тут меня перебил ревностный немецкий аппаратчик из Европейского парламента, заявив, что будет на меня жаловаться. Я ответил, что он может жаловаться хоть в ЦК Верховного Совета, но если меня не отправят в ГУЛАГ, я буду по-прежнему выражать свою позицию, потому что в Европе это все еще возможно.

Настоящая «оруэлловщина»

В этой пропагандистско-русофобской атмосфере самым забавным было то, что одной из основных тем была борьба Европейского Союза с гибридной войной и российской пропагандой. Только напомню, что эта борьба выглядит следующим образом. Если на одном из европейских форумов вы скажете, что американцы творят зло, что, например, они нарушают международное право, то ни одно СМИ мэйнстрима об этом не поведает. Вы можете подкрепить утверждения фактами, можете аргументировать как угодно. Все равно будет тишина. Ваши слова передадут только те агентства, которые не служат американским интересам. И ваше мнение появится в российских СМИ: иногда это случается и со мной. Вскоре ЕС обвинит вас в том, что, глядите-ка, вас цитируют русские, а значит, вы служите им. Вы — русский шпион, и с вами надо быть начеку. Что бы вы впредь ни сказали, будет восприниматься с подозрением, ведь о вас пишут русские. И так по кругу.

Они апеллируют «проверкой фактов», подчеркивают, что будут бороться только с явными домыслами и делают вид, что не хотят ограничивать свободу мысли. Но при этом они формируют марксистское одномерное общество, тоталитарное мышление, настоящую «оруэлловщину». Именно они выбирают, о чем СМИ будут писать, а о чем нет. А раз об американских ошибках ничего не пишут, то их просто не было. Это факт! И если кто-то критикует американскую политику в Сирии, Ираке или Йемене, то он точно ведет гибридную войну и работает на российскую пропаганду. Все так просто! Никто не задумывается, почему, собственно говоря, СМИ мэйнстрима молчат об американских преступлениях. Разве это проблема? Проблема — это российская пропаганда. В результате люди начали массово читать альтернативные СМИ, потому что в тенденциозных средствах массовой информации не найти и намека на критику Большого брата. Все сыты этим по горло. А ведь медиа-мэйнстриму хватило бы малого — допустить другие мнения и перестать выслуживаться перед американцами.

Где, наконец, можно посмотреть какой-нибудь американский фильм, я вас спрашиваю?!

А ведь создавать иллюзию о том, что нам угрожает какая-то российская пропаганда, просто безумие. Только слепой не видит, что все наоборот. Откройте любую газету и везде прочтете, какое чудовище этот Путин, и какие мерзости творит Россия. В теленовостях практически на всех каналах говорят одно и то же: Путин — самая большая угроза для безопасности, а Америка — это круто. Около 99% книг в книжных магазинах написаны американскими или западными авторами. 99% НПО финансируется из США или Брюсселя. Вечером по ТВ можно посмотреть американский боевик, в котором мускулистый американский герой спасает мир от вторжения инопланетян, а повсюду маячат американские флаги. Или можно посмотреть американскую драму, в которой бедный американский парень благодаря своим усилиям добивается своей американской мечты и обретает счастливую и богатую жизнь в счастливой и богатой Америке. Переключить можно и на американский комедийный сериал из жизни американской молодежи или на американский модный канал, вещающий о том, что носят в Америке. Можно даже посмотреть американский новостной канал, если вам хочется услышать то же самое, что твердят на словацком канале Markízа, только на английском языке. В общем, сплошная российская пропаганда… Она буквально бомбардирует нас, сжирает нас заживо…

Я совершенно не удивляюсь, что Европейский Союз настроен с ней бороться. Ведь нашу идентичность не разлагает ни американизация, ни американские геополитические интересы. Куда там: проблемой Европы является единственное маргинальное информационное агентство Sputnik и четыре лживых сайта. Об этом тут на Мальте три дня говорили депутаты со всей Европы. Половина из них меня возненавидела, потому что я открыто говорил им, что вся эта русофобская истерия — просто безумие. И я по-прежнему говорю, что, наверное, сплю. Ущипните меня кто-нибудь! Ведь все это не может быть правдой: Европа, должно быть, сошла с ума. Погрузившись в американские пропагандистские фекалии, она отчаянно борется с маргинальной российской пропагандой.

Подытожу. Российская пропаганда является для Европы, пожалуй, такой же проблемой, как распространение буддизма в Перу. Кто-то просто ищет классовых врагов, чтобы любого критика американской политики назвать русским шпионом. Как просто! И как противоестественно! Я желаю всем хоть раз побывать на какой-нибудь европейской конференции по безопасности. Это совершенно незабываемый опыт, когда люди считают вас российским агентом только потому, что вы не разжигаете ненависть к России и не превозносите США. Вот как сегодня выглядит наша старая добрая просвещенная Европа…

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