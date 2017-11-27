/Поглед.инфо/ Все повече западни спортисти се изправят в защита на руските си колеги, но по-важното е, че много зимни спортове не искат да дисквалифицират руснаците. Русия е водеща в много от зимните спортове. Международната федерация по хокей на лед е в ужас само от мисълта за бойкот: игрите на Олимпиадата ще започнат да приличат на мачовете от втора дивизия.

Олимпийските игри във Ванкувър станаха истинска катастрофа за руските спортисти. Ако демонстрираме творчески подход към начина, по който раздаваха медалите, ще се окаже, че норвежкият окръг Trøndelag със своите 300 000 жители спечели повече медали от руската мечка с нейното 150-милионно население.

Когато се говори за измама, възниква ситуация, изпълнена с конфликти, които никой не може да предвиди. Става дума за доказателства, справедливост, малко – от областта на икономиката и много – от областта на голяма политика.

Един от основните въпроси е следният: Трябва ли честните руски спортисти да бъдат дисквалифицирани? Не е ли правната защита приложима и за руските спортисти? В крайна сметка отнеха медалите и на тези, чиито допинг тестове не бяха положителни.

(рус.ез.)

МОК должен устроить взбучку Путину или потеряет лицо

Олимпийские игры в Ванкувере стали настоящей катастрофой для российского спорта. Если проявить креативный подход к подсчету медалей в эстафете, то Трёнделаг со своими 300 000 жителей выиграл больше медалей, чем русский медведь со своим 150- миллионным населением. Для того, чтобы Олимпиада в собственной стране, в Сочи, стала успехом россиян, необходимо было что-то предпринять.

Когда мошенничество было разоблачено, и МОК почувствовал, что должен сказать «нет», возникла ситуация, полная конфликтов, предвидеть которые не мог никто. Речь тут идет о доказательной базе, о справедливости, немного об экономике и много — о большой политике.

Одним из главных вопросов является следующий: должны ли быть дисквалифицированы честные российские спортсмены, а есть и такие, из-за того, что российские власти смухлевали, чтобы четыре года тому назад заполучить больше всех медалей? Разве правовая защита не должна распространяться и на российских спортсменов? Ведь те, у кого уже отобрали медали, на самом деле лишились их, хотя их допинг-пробы и не были положительными.

Неужели МОК наказывает тех, кто может изменить ситуацию? Разве спортсмены не всего лишь инструмент для российских политиков и спортивных руководителей, у которых свои цели? Те коррупционеры, которые в реальности за всем этим стоят, как обычно, выйдут сухими из воды. Жаль, что спортсменов наказывают за действия коррумпированных руководителей.

Если взглянуть на дело с другой стороны, то «чистые» спортсмены наверняка имеют право требовать, чтобы истина в один прекрасный день восторжествовала и чтобы золотые медали оказались у того, кто завоевал их по праву.

Обычные русские относятся к угрозе МОК об отстранении от Олимпийских игр в Пхенчхане безо всякого понимания. При поддержке истерической риторики русские стеной встают на защиту своих спортивных героев и осуждают информатора Григория Родченкова, разоблачившего мошенничество в допинг-лаборатории.

Президент Владимир Путин поднял дело на более высокий уровень. Обвинив своего заклятого врага, США, в использовании обвинений в применении допинга для того, чтобы повлиять на будущие выборы, он объединил народ вокруг себя. Путин упорно отрицает мошенничество с российскими допинг-пробами, и уж если он уже встал на эту точку зрения, пути назад нет: иначе потеряешь лицо. Ни на какие уступки русские не пойдут.

Все больше западных спортсменов бросаются на защиту своих российских коллег, но гораздо большее значение имеет то, что многие зимние виды спорта не хотят дисквалифицировать русских. Россия играет важную роль в проведении соревнований по многим зимним видам спорта. Международная федерация хоккея, руководимая Рене Фазелем, в ужасе от одной только мысли о бойкоте. Игроки НХЛ уже неактуальны, а если он лишится и лучших игроков из российской лиги, то турнир на Олимпиаде станет похожим на матчи второго дивизиона.

Во время Олимпийских игр в Рио некоторые невиновные российские спортсмены смогли участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. На сей раз этого не будет. Владимир Путин придерживается бескомпромиссной линии и ясно дал понять, что Россия ответит на отстранение от Олимпиады бойкотом.

Путина обвинили в одном из самых серьезных нарушений олимпийской клятвы за всю историю Игр, когда он направил войска в соседнюю Украину в разгар Олимпиады в Сочи. Сейчас над Олимпийскими играми вновь, как тень, нависла угроза войны. Если России разрешат участвовать в Играх, это уменьшит риск того, что Северная Корея нарушит олимпийский мир.

Понятно, что перед президентом МОК Томасом Бахом стоит очень непростая задача. На сессии МОК, которая начнется 5 декабря, он и его приближенные наверняка будут проталкивать то решение, которое больше всего им подходит. МОК хочет быть вне политики, но в этом деле это невозможно. Бах должен будет принять во внимание те основные ценности, на которых зиждется МОК, и одновременно с этим сохранить единство спортивной семьи. Пойдя так далеко, сложно будет сказать, что они разрешают русским участвовать в Олимпиаде. Для того, чтобы устроить взбучку Владимиру Путину, необходимо мужество, но, если МОК этого не сделает, это будет означать, что МОК пал на колени, и доверие к нему будет подорвано.

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