/Поглед.инфо/ През юни 1933 г. Свен Аурен – млад шведски журналист от вестник Aftonbladet, има възможност да вземе ексклузивно интервю от Адолф Хитлер. Това е първото интервю на Хитлер в качеството му на канцлер, дадено за шведски вестник. Привеждаме тук историята за това, как е било взето, както и цялото интервю, дословно. За отбелязване е, че журналистът не е могъл да устои на харизмата на Фюрера.

За отбелязване е, че журналистът не е могъл да устои на харизмата на Фюрера.

Неотдавна бе отбелязан възпоменателния ден на Холокоста: преди 73 години, на 27 Януари 1945 г., Червената армия освобождава затворниците от концентрационния лагер Аушвиц (Освиенцим). Когато на 21 юни 1933 г. кореспондентът на Aftonbladet Свен Aурен влиза в кабинета на Адолф Хитлер в Райхсканцеларията в Берлин, голяма част от тази най-позорна глава от човешката история, все още е бъдещето. И въпреки, че тогава не е било възможно да се предвиди мащаба на злото, което Хитлер пуска на свобода, е било възможно да се види, че нацизмът не е само едно от многобройните политически движения.

По-малко от пет месеца след като Хитлер става райхсканцлер, Германия вече е превърната в диктатура. Всеки може да прочете манифеста Mein Kampf, а щурмовите отряди на партията започват да убиват идеологическите си противници по улиците.

„Този човек, който по-късно подложи човечеството на толкова ужасни страдания, изглеждаше дребнобуржоазен и някак си изключително незначителен. Представете си колко бях изненадан“, казва Свен Aурен през 1981 г. в радиопредаването „Незабравими мигове“ (Oförglömliga ögonblick). Нищо необичайно, след като това изявление е направено през 1981 г. Но в статията, която се появява в Aftonbladet в деня след срещата, няма и намек от подобна оценка.

(рус.ез.)

Сенсация: Эксклюзивное интервью с Адольфом Гитлером — слово в слово

В июне 1933 года у молодого журналиста «Афтонбладет» (Aftonbladet) Свена Аурена (Sven Aurén) появилась сенсационная возможность взять эксклюзивное интервью у Адольфа Гитлера. Это было первое интервью Гитлера в роли нового канцлера Германии шведской газете. Вот все это интервью целиком, слово в слово, а также история о том, как оно было взято.

Недавно отмечался День памяти жертв Холокоста: 73 года назад, 27 января 1945 года, были освобождены пленники концентрационного лагеря Освенцим. Когда 21 июня 1933 года корреспондент «Афтонбладет» Свен Аурен вошел в офис Адольфа Гитлера в рейхсканцелярии в Берлине, большая часть этой самой постыдной в истории человечества главы была еще делом будущего. Но хотя и нельзя было предугадать масштаб того зла, которое Гитлер выпустит на свободу, вполне можно уже было понять, что нацизм — не просто одно из многих обычных политических движений.

Гитлер пробыл рейхсканцлером меньше пяти месяцев, но Германия уже превратилась в диктатуру. Каждый мог прочитать манифест «Майн Кампф», а штурмовые отряды партии убивали идеологических противников прямо на улицах. «Этот человек, который впоследствии подвергнет человечество такому ужасному страданию, казался мелкобуржуазным и каким-то в высшей степени незначительным. Представьте, насколько я был удивлен», — рассказывал Свен Аурен в 1981 году в радиопередаче «Незабываемые моменты» (Oförglömliga ögonblick).

«Но и Гитлер, похоже, был удивлен. Я большую часть своей молодости страдал от того, что выглядел значительно моложе, чем был на самом деле: его порог как будто переступил редактор школьной газеты».

В радиопрограмме 1981 года Свен Аурен называл рейхсканцлера «этот вульгарно политизирующий немецкий бакалейщик» и описывал, как «его речь отдавала насмешкой и ненавистью, грубейшей вульгарностью и порой настоящей клоакой». Ничего необычного в этом не было, в 1981-то году. Но ни на какую подобную критику и намека не было в статье, которая появилась в Aftonbladet на следующий день после встречи.

Изысканный и ухоженныйВ статье Гитлер представлен как мировой лидер, такой же, как и все остальные. Не задано ни одного критического вопроса, не звучит ни намека на какую-либо критику нацизма — ни в разговоре с Гитлером, ни в самой статье для читателей. Наоборот — офис Гитлера производит «впечатление изысканности и ухоженности».

Интервью по большей части представляет собой монолог, где Гитлер говорит, а Аурен слушает.

«Речь идет о нормализации», — говорит прочитавший статью Клас Омарк (Klas Åmark), профессор истории и автор книги «Жить по соседству со злом» (Att bo granne med ondskan). «Аурен склонен описывать Гитлера так, как, по его мнению, тот хочет, чтобы его показали. Ведь он и сам очарован Гитлером. Он пытается отобразить силу его обаяния, почти мистическую, впечатляющую мощь этого человека. То, что он пишет, хорошо вписывается в отношение к мифу о Гитлере, которое царило в июне 1933 года. Глубоко мыслящий человек с внутренней силой», — говорит Клас Омарк.

Поддерживали амбиции Гитлера

«Афтонбладет» за 1930-е годы должна была превратиться в крупнейшую вечернюю газету Скандинавии, но на момент интервью она все еще оставалась небольшим изданием. Лишь 20-30 пишущих журналистов работали в редакции в стокгольмском квартале Клара.

Аурен писал в своих мемуарах: «Интервью разрешили взять незначительной стокгольмской вечерней газетке с небольшим тиражом, скудными финансами, а интервьюером назначили самого молодого человека в редакции. Я бы еще добавил, что ничто из этого нельзя было объяснить обычным немецким дружелюбием. „Афтонбладет“ в то время еще была либеральной газетой».

Последнее — не совсем правда.

«Конечно, не случайно именно „Афтонбладет“ смогла взять это интервью. „Афтонбладет“ была крупнейшей среди шведских газет, которые в то время откровеннее других поддерживали великодержавные амбиции Гитлера», — говорит Клас Омарк.

Само собой, «Афтонбладет» с внутриполитической точки зрения оставалась «нейтральной» правоцентристской газетой, и на выборах в 1932 году она призывала своих читателей голосовать за предшественников партии «Либералы». 2 января 1933 года газета сменила политическую ориентацию и объявила, что в «сложившейся ситуации» будет поддерживать только что пришедшее к власти социал-демократическое правительство.

В то же время газета была дружелюбно настроена к немцам и откровенно положительно относилась к нацистскому режиму в этой стране. В первом портрете-описании нового немецкого рейхсканцлера Адольфа Гитлера от 31 января 1933 года был взят позитивный тон. Гитлер, по словам зарубежного комментатора Валентина Шоберга (Valentin Sjöberg), желал сделать немецкий народ счастливым.

Страх перед коммунизмом

Несколько месяцев спустя Гитлер уничтожил всю политическую оппозицию и превратил Германию в нацистскую диктатуру, уничтожив все человеческие свободы и права. «Афтонбладет» тогда была очень «мягка в своей критике», пишет профессор журналистики Стиг Хадениус (Stig Hadenius) в книге «„Афтонбладет“: шведская история» (Aftonbladet — en svensk historia). Причина этого состояла в том, что газета считала большой угрозой советский коммунизм. И способы отражать эту угрозу варьировались от страны к стране: демократия в этом смысле не всегда была оптимальным вариантом.

В Швеции оплот защиты против опасности мог носить имя Пэр-Альбин Ханссон (Per-Albin Hansson, председатель Социал-демократической рабочей партии Швеции и премьер-министр Швеции в 1932–1936 и 1936–1946 годах — прим. перев.), в Германии же это был Адольф Гитлер.

«Никаких протестов против жестокого правления нацистов не возникало. „Афтонбладет“ не выражала сожалений, что демократия исчезла. Вместо этого газета насмехалась над теми участниками общественных дискуссий, которые противопоставляли себя Гитлеру. Их называли „паркетными шведами“ и просили умерить или вообще прекратить свою критику. Нас, шведов, не должно было волновать, как они там в Германии улаживали свои внутренние дела», — пишет Стиг Хаделиус.

«В Швеции антикоммунизм слился воедино со старым ужасом перед русскими. СССР считали державой, которая действительно угрожает всей цивилизации. Этот страх с оттенком расизма нельзя недооценивать», — говорит Клас Омарк.

Не только у «Афтонбладет» была такая позиция, но в то же время и не все в Швеции ее разделяли. Например, в газетах «Дагенс Нюхетер» (Dagens Nyheter), «Сосиаль-Демократен» (Social-Demokraten) и «Упсала Нюа Тиднинг» (Upsala Nya Tidning) правительство Гитлера называли антидемократическим, фашистским и террористическим.

Дружелюбная к немцам — и самая большая

«Афтонбладет» недолго поддерживала социал-демократов. Эта партия была слишком критически настроена по отношению к гитлеровской Германии и недостаточно внимания уделяла обороне, считала газета. Перед выборами в 1936 году читателей призвали голосовать за Народную партию (Folkpartiet).

До самого начала войны 1 сентября 1939 года «Афтонбладет» проводила дружелюбную по отношению к немцам линию. У Германии была «еврейская проблема», так что принять меры стало необходимо. Версальский мирный договор был несправедлив. Гитлер правильно делал, что вооружался и противостоял претензиям коммунизма на мировое господство. Он навел порядок в стране.

В то же время круг читателей газеты быстро рос: к тому моменту, когда разразилась война, «Афтонбладет» была самой крупной газетой Стокгольма. 1 сентября газету издали тиражом в 300 000 экземпляров. Дружелюбное отношение к немцам, возможно, и не стало непосредственной причиной, но точно не помешало. «Возможно, та группа, к которой газета обращалась в первую очередь — средний класс Стокгольма — из газеты получала именно то послание, которого хотела», — пишет Стиг Хадениус.

Когда Германия 22 июня 1941 года вторглась в Советский Союз, передовица «Афтонбладет» звучала лирически: «Окруженная западными державами Германия разорвала свои оковы и с новыми силами вышла на свободу, навстречу своей европейской и исторически значимой миссии — раздавить красный режим», — писала газета. Поддержка Германии начала угасать, лишь когда последняя начала терпеть неудачи в 1943 году.

(следва)

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели