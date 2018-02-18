/Поглед.инфо/ „Доларът е в обсада“, ни съобщават американските финансови журналисти от агенция Блумбърг. Те се оплакват, че финансовия свят е започнал да забелязва американския бюджетен дефицит, растящия федерален дълг и дефицита в търговския баланс. В превод на човешки език това означава, че в реалността на финансовия свят са започнали да проникват подозрения, че „американския крал“ (той същият световен хегемон) в действителност е гол, а неговите най-уязвими места са прикрити само със зеленикаво листче с портрета на американския президент.

След като Тръмп и враговете му от Демократическата и Републиканската партия пристъпиха към обсъждане на бюджета и увеличаване на програмата на държавните заеми стана очевидно, че значителна част от истаблишмента е стигнала до консенсус по един от ключовите въпроси. Вместо обещаното от Тръмп в предизборната кампания съкращаване на разходите и дефицитите беше взето решение за рекордно увеличение на дефицита на бюджета, на разходите на бюджета и държавния дълг. Вместо да се опитат да си отнемат един на друг някакви важни части от разходите, американските политици от различните партии и групи на интереси решиха, че повишаването на американския държавен дълг ще позволи „да се плати всичко“ и да се даде възможност да спечелят пари и наберат точки всички участници в политическия процес. Такова единодушие силно не хареса на финансовите пазари, на икономическите средства за масова информация и на онези малко политици, които знаят до какви последици за долара и икономиката като цяло ще доведе стратегията на „затваряне“ на дефицита с помощта на дългове и печатането на пари. Даже влиятелния консервативен мозъчен център Heritage Foundation заяви:

„Нашата страна не може да си позволи безотговорен бюджетен план, който да приема с разтворени обятия трилиони долари дефицити“.

Но мненията на експертите и реакцията на пазарите не спряха политиците: те решиха, че дългосрочните икономически проблеми нямат значение в сравнение с възможността им да решат своите финансови и политически задачи тук и сега.

(рус.ез.)

Агентство Блумберг цитирует мнение Майкла Маккормика, главного валютного эксперта Toronto Dominion Bank, который считает, что "перспективы у доллара безрадостные" и указывает на растущие бюджетные и торговые дефициты.

"Если сложить дефициты, то получается много внешних уязвимостей в плане валютного курса. С точки зрения денежных потоков мы сейчас находимся в таком положении, в котором затыкать дефициты становится проблематичным", — заявил Маккормик.

Легко заметить, что опасения банковского аналитика хорошо стыкуются и практически совпадают с негативными комментариями рейтингового агентства Мудис, которое недавно выступило с предупреждением о том, что США могут лишиться своего высокого кредитного рейтинга. Определенные опасения за будущее американской экономики начали проникать даже в мейнстримные СМИ, которые обычно предпочитают не пугать своих читателей. Однако на фоне консенсуса американского политического класса, который решил, что вместо принятия непопулярных решений о сокращении расходов стоит просто еще сильнее нарастить долги, даже у журналистов иногда возникает внутренняя потребность предупредить читателей о последствиях такой безответственной политики.

"Только потому, что спор вокруг дефицитов уже всем надоел и он замаран недобросовестными аргументами, это не означает, что их рост — это хорошо. Дефициты — настоящий риск для правительства, для того, что происходит сейчас на Уолл-стрит и для здоровья всей американской экономики", — пишет экономическая редакция Boston Globe.

Следует учитывать, что наиболее острым и неприятным в краткосрочной перспективе для США может стать то, что главный внешний кредитор США, а именно Китай, проявляет всю большую нервозность по поводу действий Вашингтона в его внешнеполитической и особенно экономической сфере.

В главном информационном рупоре китайского руководства — государственном агентстве Синьхуа — вышел материал под заголовком "Американский безответственный дефицит размером в триллион долларов достоин внимания". Несмотря на максимально вежливые формулировки китайского официоза, в тексте явно просматриваются те же опасения, на которые указывают экономические эксперты Штатов. Например, Синьхуа пишет:

"С учетом того, что государственный долг уже превысил 20 триллионов долларов, США идут к самому большому бюджетному дефициту мирного времени и движутся в направлении, прямо противоположном тому, чему учат учебники по экономике."

Мнение китайской стороны имеет в данном вопросе серьезное значение — Китай уже владеет триллионным портфелем американских государственных облигаций. А также в силу того, что от Пекина традиционно ожидается продолжение покупок долговых обязательств страны. Совсем недавно финансовые рынки испытали шок после того, как был вброшен слух: Китай сократит или вообще прекратит приобретать американские облигации. Потрясение прошло только после официального опровержения со стороны китайских властей. И тогда, и сейчас сенаторы и конгрессмены говорили о том, что в случае необходимости долговые обязательства купит кто-то другой, намекая, видимо, на банки, у которых есть доступ к печатному станку. Но такой маневр только усилит давление на доллар.

Как справедливо отмечает агентство Синьхуа в своем комментарии,

"бюджетный дефицит — это как долговая расписка, по которой когда-то придется расплатиться. Не существует волшебной палочки. Есть только выбор между повышением налогов и сокращением государственных долгов, ну, или нахождением какого-то вменяемого равновесия между этими методами. Пока инвесторы все еще держат американские облигации в качестве "надежных" финансовых активов, но Дядя Сэм не может ожидать, что ему удастся бесконечно откладывать эту проблему".

С финансовой точки зрения ситуация смотрится вполне однозначно и не предвещает ничего хорошего для американской экономики и валюты, однако, к сожалению, у этих экономических сложностей есть еще и геополитический аспект. Есть два традиционных способа списания неподъемных государственных долгов — гиперинфляция и война. Риск в том, что, чем ближе США будут приближаться к гиперинфляционному сценарию, тем более соблазнительным для политиков будет выглядеть альтернативное, то есть силовое решение экономических проблем.

Именно поэтому, кстати, российские государственные инвестиции в модернизацию армии — ключевой фактор, который позволит не только России, но и всему миру спокойно пережить неизбежный кризис долларовой финансовой системы.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели