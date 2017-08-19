/Поглед.инфо/ „Роснефт” е най-големият производител на петрол в света, а ръководителят на концерна Игор Сечин е считан за един от най-влиятелните хора в политиката на Москва. Според класацията на московския вестник "Независимая газета", 56-годишният Сечин заема в рейтинга на най-влиятелните руски политици трето място, след президента Владимир Путин и министър-председателя Дмитрий Медведев, изпреварвайки министъра на отбраната Сергей Шойгу и външния министър Сергей Лавров. Именно в Съвета на директорите на този концерн трябва да влезе бившият германски канцлер Герхард Шрьодер.

Според Сечин, девизът на „Роснефт” е "За благото на Русия". Е, пита Der Spiegel, в Съвета на директорите, бившия канцлер Герхард Шрьодер „за благото на Русия” ли ще работи? Окончателното решение все още не е взето, но информацията вече предизвика резонанс в Берлин. Защото „Роснефт” не е просто компания, а Сечин не е просто „топ мениджър”...

(рус.ез.)

Бывший канцлер Шредер и Роснефть: на благо России

Роснефть — крупнейший производитель нефти в мире, руководитель концерна Игорь Сечин считается одним из влиятельнейших людей московской политики. Именно в этом концерне бывший канцлер Герхард Шредер должен войти в совет директоров.

К характерным чертам российской политики относится тот факт, что в списке «100 самых влиятельных политиков» страны регулярно фигурирует на первых строчках человек, не занимающий какой-либо пост в политике. 56-летний Игорь Сечин, глава российского энергетического концерна «Роснефть». В рейтинге самых влиятельных политиков, представленном московской «Независимой газетой», он занимает третью строчку после президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, обогнав таких тяжеловесов как министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергей Лаврова.

Роснефть Сечина — девиз концерна «На благо России» — собирается пригласить в совет директоров компании бывшего канцлера Герхарда Шредера. Решение еще не принято, однако информация уже вызвала резонанс в Берлине. Роснефть — не просто какая-то компания, а Сечин — не просто топ-менеджер.

Что нужно знать о Роснефти

Сечин входит в близкий круг президента Путина. Оба знакомы со времен работы в мэрии Санкт-Петербурга в начале 90-х годов. Путин тогда был заместителем мэра Санкт-Петербурга, а Сечин руководил его аппаратом. В Москве Сечина позднее ожидало повышение до заместителя руководителя администрации президента и вице-премьера, отвечающего за энергетический сектор.

Роснефть в настоящее время является крупнейшим производителем нефти в мире. На концерн приходится, по собственным данным, около шести процентов общего объема добычи в мире. Так было не всегда. В начале 90- годов российское руководство при тогдашнем президенте Борисе Ельцине расформировало советское министерство нефти. Государственная собственность была распродана, в основном, олигархам. Самым известным из них был Михаил Ходорковский со своим концерном ЮКОС. В 1995 году была основана Роснефть, в управление которой перешли оставшиеся у государства нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы. Их было немного. Когда Путин в 2000 году пришел к власти, доля Роснефти на рынке составляла четыре процента. Сегодня она превышает 40%.

Подъем Роснефти тесно связан с именем Сечина. Под его эгидой концерн поглотил ряд частных концернов. После расформирования концерна Ходорковского, его «руины» были переданы Роснефти. В 2013 году Роснефть приобрела СП ТНК-BP, в 2016 году последовала Башнефть, отчуждение которой у олигарха Владимира Евтушенкова ранее провело государство. Тем самым Сечин повернул вспять ряд сделок по приватизации в нефтяной сфере. Московские газеты давно пишут о том, что Роснефть присматривается и к частным конкурентам Лукойл и Татнефть.

Юридически Роснефть является российским акционерным обществом, которое котируется как на московской, так и на лондонской бирже. Британская BP, инвесторы и Катар, а также базирующийся в Швейцарии сырьевой трейдер Glencore также располагают акционерными пакетами концерна. Однако с пакетом акций в 50% российское государство продолжает задавать тон в компании. Фактически концерн функционирует как модернизированная версия московского министерства нефти — зачастую рука об руку с Кремлем и Министерством иностранных дел.

«Роснефть» часто инвестирует в регионы, которые инвесторы из-за кризиса скорее избегают. Находящемуся в кризисе руководству Венесуэлы концерн недавно выдал кредит в размере шести миллиардов долларов и надеется получить доступ к огромным нефтяным резервам южно-американской страны.

В охваченной гражданской войной Ливии компания National Oil Corporation является партнером «Роснефти», русские в начале года обязались покупать нефть из Ливии. В Египте «Роснефть» поддерживает хорошие отношения с президентом Абделем аль-Сиси. В декабре 2016 года Роснефть заключила сделку на 2,8 миллиарда долларов, войдя в проект египетского газового месторождения Zohr.

В Ираке концерн Сечина также ведет дела. Роснефть предоставила курдам — фактическим властителям на севере страны — аванс в размере трех миллиардов долларов на будущие нефтяные поставки. Кремль рассчитывает на поддержку курдов и право голоса при решении судьбы региона. «Такие соглашения включают в себя выгодные сделки для Роснефти и политики Кремля», — говорит эксперт по России Крис Уифер из компании Macro Advisory. Он ожидает большего количества таких сделок Роснефти на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Роснефть хотя еще далека от того, чтобы стать настоящим глобальным игроком таким как BP или Exxon, однако концерн уже получает прибыль от международной сети, которую он создал в последние годы, в том числе, и в Западной Европе. Нефть с территорий курдов концерн транспортирует через Германию, где Роснефть располагает нефтеперерабатывающими заводами и, по собственным данным, обладает долей рынка в размере двенадцати процентов.

С этим может быть связано и выдвижение кандидатуры Шредера на вхождение в совет директоров, в котором уже многие годы находятся такие топ-менеджеры как глава BP Роберт Дадли. Однако особо многого они не говорят. Их задача — скорее лоббирование. Они дают концерну международный облик и должны открывать двери за пределами страны. У Шредера есть такой опыт. С момента окончания своего канцлерства он работал на оператора «Северного потока». Также мандат Роснефти привлекателен и в финансовом плане — по данным годового отчета, концерн заплатил членам совета директоров свыше 500 тысяч евро на человека.

Насколько влиятельна Роснефть в России?

На протяжении многих лет в окружении Путина действует неписаное правило. Ни один человек, ни один политический лагерь не может стать слишком влиятельным. За стенами Кремля друг друга обстреливают разные фракции, а Путин давно следует девизу «разделяй и властвуй». Однако Игоря Сечина, политика за пределами официальной политики, это, по всей видимости, не касается.

В 2016 году правительство, в общем-то, приняло решение отстранить концерн «Роснефть» от участия в продажи национализированного концерна «Башнефть». Тем не менее, компания Сечина выиграла, хотя многие либеральные министры были против.

Один из них сейчас находится под следствием: Алексей Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в размере двух миллионов долларов от Роснефти, будучи министром экономики. Московские политологи ухмыляются, когда слышат упрек — в рейтинге 100 самых влиятельных политиков страны министр Улюкаев перед своим задержанием находился на строчке, ниже Сечина более чем на 50 позиций.

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