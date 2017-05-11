/Поглед.инфо/ На 9 май Русия чества Деня на победата, а Евросъюзът празнува Деня на Европа. Защо въпреки общото минало, Русия и Европа се разграничават една от друга? Бившият Съветски съюз положи на олтара на победата над 26 милиона жертви; нито една страна не може дори да се сравнява с броя на съветските загуби, повече от половината от които паднаха в битки. Русия защити собствената си свобода и внесе решителен принос за освобождението на Европа. Но не считам, че са й се отблагодарили за това.

"Русия е виновна", каза през 1941 г. Серано Суньер – зет на Франко, добавяйки още една диващина: "Унищожаването на Русия е историческа потребност за бъдещето на Европа." Подобни неща четем всеки ден във вестниците.

С разпада на Съветския съюз, Русия загуби своето влияние, но сега, след като се възстановява и разширява влиянието си и на изток, Европа изпитва раздразнение. А Русия също е европейска страна и Европейският съюз трябва да помни това, което Бисмарк знаеше от личен опит: тайната на успешната политика е в добрите отношения с Русия...

(рус.ез.)

Россия и историческое беспамятство Европы

О войне 1939-1945

9 мая Россия празднует День Победы, а Евросоюз отмечает День Европы. И Россия, и Европа (по сути дела, Евросоюз) отмечают одно и то же, хотя обе страдают потерей исторической памяти. В этот день, когда в Испании почти всегда светит солнце, гитлеровская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции всех своих вооруженных сил Верховному командованию Красной Армии в лице маршала Жукова, что означало конец Второй мировой войны. Это стало одной из важнейших дат истории человечества.

Как же получилось, что сейчас, несмотря на общее прошлое, Россия и Европа упорно отмежевываются друг от друга. Это непростительная глупость, если вспомнить историю. Бывший Советский Союз положил на алтарь победы в войне более 26 миллионов человеческих жизней, ни одна страна даже не может с ним сравниться по количеству потерь, число которых превышает половину погибших в ходе схватки. Россия отстояла собственную свободу и внесла решающий вклад в освобождение Европы. Но не стоит думать, что ее за это отблагодарили.

«Россия виновата!», — сказал в 1941 году зять Франко Серрано Суньер (Serrano Suñer) и добавил еще одну дикость: «Уничтожение России — это требование истории и будущего Европы». Нечто подобное мы читаем ежедневно в газетах. Россию сейчас можно обвинить в любых результатах выборов, которые нам не по душе, в изменении климата, а также в недостаточном опылении цветков пчелами. По сути дела, любой политик, который хочет заявить о себе, может оскорбительно отозваться о России и при этом считаться политкорректным. Более того, СМИ изо всех сил стараются представить Россию в искаженном виде, говоря о ней как о стране, где постоянно попираются права человека. Все идет в ход. Реальное же положение дел интересует меньше всего. И кому дело до того, что в России вы можете наблюдать все те же утонченные человеческие чувства, которые описывал в своих произведениях Толстой, или загадку человеческой души, о которой писал Достоевский.

Эта враждебность длится уже целый век, и она устарела. Настало время для того, чтобы европейские руководители поняли, что к России нельзя относиться с пренебрежением, что у нее достаточно причин, чтобы резко отвечать на подобные выпады. Современной европейской истории без России попросту не существует. Но Евросоюз продолжает упорно предавать все забвению. Его расширение было осуществлено за счет приема новых членов, которые либо входили в Советский Союз, либо находились в сфере его влияния. Восемь стран Центральной и Восточной Европы вступили в него в 2004 году, Болгария и Румыния сделали это в 2007.

Европе нет дела до того, что Россия остро переживает утрату своего влияния, но она еще усиливает ее раздражение, расширяясь на восток. Но Россия — тоже европейская страна, и Евросоюзу следовало бы помнить то, что познал Бисмарк на своем опыте: секрет удачной политики заключается в хороших отношениях с Россией.

Можете мне поверить, сколько бы ни упорствовали нынешние политики, Россия и Европа являются естественными союзниками, как бы ни осложнялись их отношения. Мы, европейские граждане, извлечем гораздо больше пользы из дружественных отношений с Россией не только с коммерческой точки зрения, но и во всех смыслах. Если вы не верите мне, то почитайте книги по истории.

Аурора Матеос (Aurora Mateos) е професор в Международния университетски център в Марбела, Испания; специалст е по международно право по проблеми на науката, образованието, културата; в продължение на 10 години е юридически консултант на ЮНЕСКО.

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