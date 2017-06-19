/Поглед.инфо/ Германският канцлер се присъедини към критиките против затягане на санкциите срещу Русия. Иде реч за приетия от американския Сенат законопроект, който още повече ще засили санкциите, наложени срещу Русия „заради агресията на Кремъл в Украйна; разгръщането на ядрения й арсенал; и твърдяната руска намеса в президентските избори на САЩ.”

Публичната критика на г-жа Меркел по адрес на САЩ е в отговор на откритите нападки на президента Тръмп срещу Германия заради нейната политика в областта на отбраната, търговията и международното сътрудничество. Според наблюдателите, това е още един знак за нарастващите политически разногласия между Германия и Съединените щати.

(рус.ез.)

Меркель раскритиковала ужесточение санкций США против России

Это стало очередным свидетельством растущих политических разногласий между Берлином и Вашингтоном

Канцлер Германии Ангела Меркель присоединилась к критике ужесточения американских санкций против России, что стало очередным свидетельством растущих политических разногласий между Берлином и Вашингтоном.

Обычно осторожная и сдержанная г-жа Меркель поддержала министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), который выступил с резкой критикой предложений США. По словам ее представителя, она озвучила «такую же степень обеспокоенности» с «такой же горячностью».

Вмешательство г-жи Меркель демонстрирует ее готовность публично озвучить критику в адрес США после открытых нападок президента США Дональда Трампа на Германию за ее политику в сфере обороны, торговли и международного сотрудничества.

Г-жа Меркель продемонстрировала свою готовность к тому, чтобы спровоцировать негативную реакцию г-на Трампа и его союзников, хотя она утверждает, что она является убежденной сторонницей сохранения трансатлантического альянса, потому что, по ее мнению, на кону стоят интересы Германии и всей Европы.

Перспектива того, что трения в отношениях между США и Германией могут омрачить саммит Большой двадцатки, который должен состояться в июле в Гамбурге, очевидно, больше не сдерживает немецкого канцлера, являющегося самым влиятельным политиком в Европе.

Критика г-жи Меркель была направлена против Сената, который принял решение ужесточить санкции против России, введенные в связи с агрессией Кремля на Украине, развертыванием ядерного оружия и предполагаемым вмешательством России в американские президентские выборы. Этот законопроект, который, как ожидается, будет одобрен Палатой представителей, кодифицирует действующие санкции, что существенно затруднит процесс их смягчения. Такое решение Сената во многом объясняется опасениями, которые широко обсуждались ранее в этом году, что г-н Трамп может занять излишне мягкую позицию по отношению к России.

Однако в этом законопроекте появились новые меры, направленные в том числе против вызвавшего массу споров проекта «Северный поток-2», в который немецкие и австрийские компании уже вложили свои средства. Помимо санкций против российских компаний, в этом законопроекте прописаны санкции против иностранных компаний, поддерживающих «российские экспортные газопроводы».

Берлин осудил предложенные меры, назвав их вмешательством во внутренние дела Европы и угрозой «для европейских компаний, принимающих участие в развитии европейских энергопоставок».

Германия возмущена тем, что этот законопроект расширяет список обоснований для введения и ужесточения санкций, выходя за рамки агрессии России на Украине, которая стала первоначальной причиной совместных санкций США и Евросоюза, разработанных г-жой Меркель и предшественником г-на Трампа Бараком Обамой. Хотя Берлин разделяет обеспокоенность американцев тем, что Россия, возможно, вмешалась в ход американских выборов, она хочет, чтобы будущее санкций, введенных в связи с действиями России на Украине, было непосредственным образом связано с изменениями ситуации на Украине, чтобы президент России Владимир Путин был заинтересован в урегулировании кризиса.

Немецкие чиновники также крайне недовольны тем, что этот законопроект заставляет администрацию США «отдавать приоритет» американскому экспорту энергоресурсов, «создавать рабочие места в США» и «укреплять» внешнюю политику США. По словам немецких чиновников, это противоречит сути действующего санкционного режима, основанного на сотрудничестве, поскольку Америка ставит свои экономические интересы выше интересов ее европейских союзников, в частности в сфере энергетики.

Стоит отметить, что ранее Берлин отверг предложение госсекретаря США Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson) о том, чтобы дать Москве возможность урегулировать текущий украинский кризис, не ограничивая себя рамками Минского соглашения — невыполненного мирного договора, подписанного в 2015 году при поддержке России, Украины, Франции и Германии в так называемом нормандском формате. По словам немецких чиновников, г-жа Меркель остается решительной сторонницей Минского соглашения и нормандского формата.

Тот факт, что г-жа Меркель поддержала г-на Габриэля в его критике в адрес США, вовсе не подразумевает смягчения ее скептического отношения к проекту «Северный поток-2» как таковому. Хотя г-н Габриэль активно отстаивает этот проект, аргументируя свою позицию экономическими мотивами, г-жа Меркель старается сохранять дистанцию из-за решительных возражений Польши и других восточноевропейских союзников Германии.

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