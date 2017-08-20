/Поглед.инфо/ Археолозите са категорични: "Покойникът е бил погребан в седнало положение, според обичаите на скандинавците". Находката е в горите около днешния Смоленск, където са изворите на трите големи реки Западна Двина, Днепър и Волга. Преди повече от хиляда години фини, славяни и викинги са живяли тук в общности, за които се говори само в легендите. Не е ли тук, в западната част на Русия, нейната прародина? Възможно ли е именно тук да е паднала семката, от която впоследствие израства хилядолетният дъб Русия?

Най-новите археологически находки показват, че това е напълно възможно. Но заедно с руските ни прадеди, и други народи са населявали тези територии: балти, фини, викинги. Лингвистите отдавна са реконструирали балтославянския протоезик, на който се предполага, че са говорели по тези места, след като този език се отделя от индоевропейския протоезик. Предполага се, че това е станало около 3500 г. пр. н.е.

(рус.ез.)

Утроба России-матушки находится в лесной глуши, где можно обнаружить следы викингов

Всеми любимые викинги. «Покойник был похоронен в сидячем положении по обычаям скандинавов»

В национальном парке «Поозерье» ощущаешь себя почти как в Финляндии, только вот слепни здесь достигают трех сантиметров. Природа почти как дома: озера, кряжи, хвойные и смешанные леса, болотистые низины и ольховые рощи. По последним подсчетам, на площади в 1 462 кв. километра обитают сорок медведей. К счастью, косолапые не показывались.

В России все время ведутся разговоры о национальном самосознании, и президент Владимир Путин тоже несколько раз касался этой темы. Национальную прародину находили в Крыму, или в Киевской Руси, которая располагалась тысячу лет назад на территории, где сейчас находятся Украина и западная часть России. С этим связана и идея панславистов о союзе России, Украины и Белоруссии.

Но, может быть, прародина России находится здесь, в Смоленской области, на самом западе России? Новейшие археологические находки свидетельствуют о том, что это вполне возможно. Но вместе с предками русских эти территории населяли и другие народы: балты, финны и викинги.

В глуши национального парка «Поозерье», посреди густого смешанного леса, есть небольшая поляна, в центре которой находится холм. На вершине холма стоит камень, который окружают камни меньшего размера. В Финляндии такие каменные круги называют «судебными кругами», потому что, согласно преданиям, наши предки сидели на них, обсуждая свои дела.

Позднее археологи обнаружили, что холмы являются могильниками, относящимися к железному веку, то есть ко времени задолго до прихода христианства в северную Европу.

Может ли здесь находиться прародина русского мира? Может ли здесь находиться то семя, из которого потом выросла вся Россия?

«Люди, которые увлекаются язычеством, называют эти круги храмами идолов, — говорит о каменных сооружениях начальник отдела национального парка „Поозерье" Михаил Волков. — Никаких результатов исследования именно этого места поклонения нет».

«Однако археологи обнаружили на берегах этого озера остатки поселения, которое относится к позднему периоду каменного века. Здесь находилось поселение славян, были обнаружены славянские могильники».

Когда речь заходит о народах, было бы надежнее ссылаться на письменные источники. Они есть у славян только с IX века, когда Кирилл и Мефодий создали по распоряжению византийских правителей единую письменность для славянских языков и наречий. Русский письменный язык выделился из древнеславянских языков позже, когда власть перешла к Москве.

Лингвисты реконструировали балто-славянский праязык, на котором предположительно говорили именно в этих местах, после того как язык выделился из индоевропейского праязыка. Это произошло предположительно в 3500-м году до нашей эры.

Поселение определенно существовало здесь намного раньше, поскольку толщина материкового ледника ледникового периода составляла здесь только 300 метров. Первые люди пришли сюда, на юго-восток Валдайской возвышенности, вслед за таянием материкового ледника со стороны современной Украины.

Но поиск прародины в талых водах материкового ледника все же является ненаучным подходом. Лучше будет отправиться на 120 километров южнее и оказаться к западу от Смоленска. Недалеко от деревни Гнёздово можно найти серьезные исторические доказательства.

Ухабистая песчаная дорога идет от Витебского шоссе через поля, а затем — вдоль железной дороги, соединяющей Москву с Варшавой — к опушке леса. На поле за железной дорогой стоит палатка, около которой развевается что-то сине-желтое. Шведский флаг! Неужели здесь найдутся хрустящие хлебцы и паста из икры?

Не найдутся, как не нашлось и ни одного шведа. Флаг оказался подарком русским археологам от шведских коллег. Но шведы здесь в свое время были. Тысячи шведов.

Самое свежее захоронение было обнаружено этим летом. «Покойник был похоронен по скандинавским обычаям, сидя, с мечом в руке», — рассказывает старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Каинов, находясь у открытого и восстановленного могильника на краю леса. Каинов уже 20 лет проводит раскопки в деревне Гнёздово вместе со своими учениками.

На территории в 17 гектаров на данный момент было обнаружено 4,6 тысяч курганов, собранных в пять групп. Находки датируются 850-1000 годами. Здесь есть и захоронения балтов, или кривичей, относящихся к славянам.

Большая часть изученных могильников оказалась захоронениями викингов. Это были воины, лодочники и купцы со своими семьями. Процветающий в то время шведский город Бирка был значительно меньше по размеру.

Объяснение процветанию Гнёздово можно найти за полем. Ширина реки Днепр, текущей к Черному морю через Россию и Украину, составляет в этом месте всего 30 метров. Путь викингов к богатствам Константинополя и престолу Киевской Руси пролегал здесь.

Как викинги пришли сюда? Это можно выяснить, вернувшись обратно в национальный парк «Поозерье».

Легкий ветер гуляет по поверхности узкого озера площадью всего в несколько квадратных километров, когда Михаил Волков сталкивает свою байдарку в воду. Дго — одно из пяти больших озер, расположенных в этих краях, а всего их 35. И название почти всех озер имеет финно-угорское происхождение. Их воды не текут в Днепр.

«Там, за озером, течет река Ильжица, которая впадает в Ельшу, а та, в свою очередь, впадает в Межу», — перечисляет Волков.

Река Межа впадает в Северную Двину, которая течет по Белоруссии и Латвии. В месте впадения в Рижский залив она представляет собой могучую реку, которая, по современным исследованиям, была одним из важнейших, если не самым важным, водным путем викингов в Европу.

Национальный парк «Поозерье» находится на Смоленской возвышенности, которая является частью Валдайской возвышенности. Отсюда берут свое начало Западная Двина и Днепр, и начинает свой путь к Каспийскому морю река Волга. Верховья притоков переплетаются между собой, расстояния от одного водного пути до другого по суше короткие.

В этих лесах соединяются тысячекилометровые водные пути к Балтийскому, Черному и Каспийскому морям.

Байдарка Волкова выскальзывает на берег маленького островка. Проводник пересекает остров, оказываясь на противоположном берегу, останавливается у валуна и прикасается к камню. Валун имеет длину около трех метров. Если смотреть на него сверху, он напоминает форму сердца, а в своей низкой части похож на алтарь, созданный природой.

«Археологи не изучали его, но, по преданиям, это жертвенный камень, — говорит Волков. — Шаман-камень или камень Перуна, как его называют».

Перун — славянский бог грома. Даже произносить его имя страшно. На берегах озер Поозерья в свое время обитали не только медведи и слепни, но и балты, угры, скандинавы и славяне. Но и это время прошло.

Дизайнер и археолог-любитель Антонис Пожилов ловко проскальзывает внутрь северной башни Смоленской крепости. Внутри — кирпич, мусор и обгоревшие бревна.

«Здесь в 2011 году был пожар, наверное, бомжи что-нибудь натворили», — рассказывает Пожилов и быстро протискивается на опасного вида ступеньки. Он здесь не в первый раз.

«Для ремонта потребовались бы огромные деньги, поэтому стену ремонтируют постепенно. Стена разрушается с одного конца той же скоростью, с какой ее восстанавливают с другого».

Расцвет Смоленска начался вскоре после того, как начал приходить в упадок соседний «город викингов» Гнёздово. Смоленск был одним из важнейших городов Киевской Руси. Монголы не смогли завоевать его — однако литовцам и полякам все же удалось это сделать. Для обороны города в XVI-XVII веках была воздвигнута крепостная стена, от которой сохранилось около четырех километров.

Сейчас Смоленск — губернский город с населением 350 тысяч человек. Забытый город. Его вспоминают только по двум причинам — из-за массовых расстрелов и авиакатастрофы.

Массовое убийство произошло неподалеку от этих мест в Катынском лесу в 1940 году. Службой безопасности Советского Союза НКВД здесь было расстреляно более 20 тысяч польских офицеров. В 2010 году высшее польское руководство, включая президента страны, летело в Катынь для того, чтобы принять участие в памятной церемонии. Самолет разбился неподалеку от смоленского военного аэродрома, и все 96 пассажиров погибли.

Не помогает и то, что Успенский собор Смоленска является одним из красивейших православных соборов России, и то, что у патриарха Кирилла есть собственная резиденция в его родном городе: время расцвета Смоленска прошло. При удачном раскладе Смоленск мог бы стать столицей современной России, но москвичи оказались хитрее: договорились с правителями Золотой Орды и, в конце концов, стали править в Смоленске.

С другой стороны, Наполеон и Гитлер захватили Смоленск с такой легкостью, что, наверное, хорошо, что столица была в Петербурге и Москве. После Второй мировой войны в городе остались неразрушенными только два жилых дома.

В своей речи в 2014 году президент Путин сказал, что Крымский полуостров является «духовным истоком Российского государства». Путин объяснил свою точку зрения с позиции христианства, сказав, что «именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь».

«Русь» — русское название Киевской Руси, а обращенный в веру князь — это Владимир Великий, который находился на Киевском престоле в 980-1015 годы. Херсонес, или город Корсунь, находился примерно на месте современного Севастополя.

«Смоленской Руси» так никогда и не было создано. Однако она вполне могла бы претендовать на звание «духовной Родины» — в той же мере, что и Севастополь. Кроме этого, история Смоленска свидетельствует о европейских корнях России. Смоленск расположен и на востоке, и на западе, как город Иломантси в Финляндии.

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