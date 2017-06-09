/Поглед.инфо/ От поклонението пред мощите на Свети Николай, доставени от италианския град Бари в московския храм „Христос Спасител”, до посещенията на църкви във Франция, руският президент предизвиква Запада, превръщайки Русия в глобален притегателен център на християнството.

Опирайки се на религията Владимир Путин не само повдига одобрението на хората към себе си, но също така гради своята пост- и анти- западна политика. Независимо от многочислените, според американците, свидетелства за опасност от руско влияние в САЩ, дори в Белия дом, отвъд Атлантика тревогата е в обратната посока. "В много страни на Централна и Източна Европа, хората са загрижени от разпространението на американско влияние на тяхната територия и искат от Русия да го спре, както сочи последното проучване на американския изследователски „Pew Center”, коментира списание Atlantic.

През последните години политиката на руския президент се отличава с използването на мощен идеологически заряд: Русия се представя като бастион на християнството срещу пост-християнския релативистичен Запад.

(рус.ез.)

Путин, святой пропойца

От мощей святого Николая до церквей Франции: президент бросает вызов Западу, превращая Россию в мировой полюс христианства.

Гоголь искал совета в монастыре Оптиной Пустыни, когда писал «Мертвые души». Даже отлученный от церкви Толстой часто туда ездил, но держался вдали от монастыря, не имея права попасть на его территорию. Владимир Путин благодаря религии не только завоевывает значительную долю народного одобрения, он строит на ней свою пост- и анти-западную политику.

Последние события, похоже, представили многочисленные доказательства американцам, опасающимся российского влияния в США, даже в Белом доме. Однако за пределами Атлантики тревога распространяется в обратном направлении. «Во многих странах Центральной и Восточной Европы люди обеспокоены распространением американского влияния на их территории и хотят, чтобы Россия его остановила, как свидетельствует новое исследование Центра Pew», — комментирует журнал Atlantic.

Исследователи Центра Pew опросили более 25 тысяч человек, проживающих в России и 18-ти других странах от Украины до Польши и от Болгарии до Греции. Здесь количество православных христиан составляет почти 57% населения региона. В России их 71%. Центр Pew выяснил, что доля граждан, определяющих себя как «православных», резко выросла в регионе после распада Советского Союза. Напротив, в исторически католических странах наблюдалось столь же резкое снижение населения, идентифицирующего себя с католичеством.

«Православные церкви постоянно расширяют свое влияние в востоку от Эльбы», — пишет в журнале First Things Филип Мазурчак (Filip Mazurczak). «Россия снова открывает для себя православие. Влияние патриарха Кирилла растет, постоянно вновь открываются монастыри и приходские церкви, все большее число русских верят в Бога, все больше молодых людей выбирают религиозное призвание».

Грейс Дейви (Grace Davie), британский социолог, предложила определение «верить, но не принадлежать», характеризующее западных европейцев. В Восточной Европе и России, подчеркивает Центр Pew, можно говорить о том, что люди «принадлежат, но не верят». Россия в этих странах рассматривается как своего рода «буфер», религиозно-идеологический барьер против западной культуры. Опрошенные согласились с утверждением, что «сильная Россия нужна, чтобы уравновесить влияние Запада». И это верно не только для стран российской сферы влияния. Даже в Греции с этим утверждением согласны 70% населения, несмотря на то, что страна является членом Европейского Союза.

Процент русских, называющих себя православными христианами, значительно вырос после распада Советского Союза — с 37% в 1991 году до 71% в 2017. «На Россию ориентируются в самых разных аспектах: геополитическом, культурном, религиозном и экономическом», — заявил Неха Сахгаль (Neha Sahgal), один из руководителей исследования. В экономическом отношении столкновение поразительно, учитывая, что в прошлом многие из этих стран находились во власти коммунистических режимов. Файфер Нобл (Pheiffer Noble), специалист по российской политике, в разговоре с Atlantic добавила: «среди русских бытует мнение, что они сохраняют культуру».

«В российской культуре существует свой канон, и он впечатляет, — сказала Нобл. — У них есть Толстой, Достоевский, иконография, идея страдания, выступающая в функции культурной ценности, и они чувствуют, что одерживают в этом победу».

В последние несколько лет политика российского президента Владимира Путина отличалась наличием мощного идеологического заряда: Россия как оплот христианства против постхристианского и релятивистского Запада. С этой целью Путин сделал ставку на культурную политику, основанную на иконах, мощах святых, церквях и монастырях, которые специалисты назвали «духовной службой безопасности», а также идеологическое слияние государственных аппаратов и православной церкви, прозванное критиками «министерством религиозной пропаганды», вплоть до использования «религиозной дипломатии» (и ограничения религиозной свободы в России, распространяющегося на неправославные конфессии).

Недавно Путин символически поцеловал реликварий, где хранится 13-сантиметровый фрагмент левого ребра святого Николая. Реликвия была доставлена из Бари в московский Храм Христа Спасителя, где она останется до 12 июля, после чего ее до 28 июля увезут в Санкт-Петербург. Мощи святого, почитаемые как католиками, так и православными, вернутся потом в Бари, где хранятся вот уже 930 лет. За три дня в Храме Христа Спасителя побывали 100 тысяч верующих, желающих помолиться у мощей святого Николая.

В ходе своего визита к французскому президенту Эммануэлю Макрону Путин посетил аванпост православной церкви во Франции. Это «российский православный духовный центр», включающий в себя начальную школу, выставочное пространство, зону отдыха и, главное, большой собор Святой Троицы. Храм возвышается на 37 метров. Путин оказывал давление, чтобы получить разрешение на его строительство, и потратил на него 170 миллионов евро. Несколько дней назад он впервые побывал там, зажег свечи, поцеловал русские иконы, поздравил глав русской православной церкви в Париже. При этом присутствовала Рашида Дати (Rachida Dati), бывший министр юстиции Франции.

Год назад Путин финансировал также реставрацию Собора святителя Николая Чудотворца в Ницце: это крупнейший и самый важный собор русской православной церкви, находящийся за пределами «родины». На его открытии и торжественном богослужении присутствовали посол России в Париже Александр Орлов, доверенные лица Кремля, а также мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Реставрация собора стоила более 15 миллионов евро.

Полгода назад российский патриарх Кирилл, большой союзник Путина, летал в Лондон, чтобы освятить Успенский кафедральный собор в английской столице. Историческая церемония стала одним из кульминационных моментов визита патриарха Кирилла, который впервые посетил Лондон в роли главы РПЦ.

Когда Путин в 2012 году стал президентом, он принял участие в передаче Новодевичьему монастырю древнейшего списка Иверской иконы Божией Матери, принесенного на Русь с Афона в 1648 году. Как раз в Афон Путин вкладывает большие средства. Он лично дважды бывал там в 2006 и 2016 годах. Это мир, богатый мистическими, а также материальными сокровищами, учитывая, что в библиотеках монастырей хранятся бесценные документы, например, рукопись «Географии» Птолемея. Путин финансировал русский монастырь Пантелеймона, где живут 70 монахов. Российский президент не пропускает духовные паломничества в Тихвинский монастырь, где он чтит одну из наиболее почитаемых в России икон Богоматери, а также на Соловки, остров в Белом море, где находился один из крупнейших монастырей, знаменитых тем, что там был расположен ГУЛАГ где размещались верующие заключенные, в частности Павел Флоренский. Именно на Соловках в связи с годовщиной распада Советского Союза Путин сформировал свое в некотором роде кредо, делая ставку на возвращение России к «истокам христианства» и «нравственным основам жизни».

Также совершаются паломничества в Екатеринбург, где были казнены Романовы, в том числе царь Николай II. В 2005 году Путин вновь объявил государственным праздником день освобождения России от поляков, который отмечался при Романовых. Путин заказал масштабные торжества, посвященные 400-летию дома Романовых, а православная церковь канонизировала Николая II.

Даже в отношениях с Ватиканом Путин часто опирается на иконы. Иоанн Павел II в 2004 году передал России икону Казанской Божьей матери, самое почитаемое изображение на востоке Европы. Российский президент, в свою очередь, передал в дар папе Франциску икону Владимирской Божьей матери, одну из самых почитаемых в православной церкви. Когда папа римский отходил от стола с дарами, Путин остановил его, спросив: «Вам нравится икона?». Бергольо ответил утвердительно. Тогда Путин осенил себя крестным знамением и поцеловал изображение Богоматери.

Путин часто ездит в Сергиев Посад. Местный монастырь является местом паломничества верующих со всей России, они приезжают сюда почтить преподобного Сергия Радонежского, одного из наиболее почитаемых святых в православной церкви. Даже в Сирии, ставшей жертвой страшной гражданской войны, окружение Путина делает большую ставку на восстановление монастырей и христианских культовых зданий. «Мы впервые смогли приехать в этот город в роли паломников», — рассказал российский парламентарий Дмитрий Саблин в христианском городе Маалула, долго находившемся в осаде исламистов.

«То, что мы увидели здесь, трудно поддается описанию, — заявили агентству Интерфакс посетившие этот город депутаты Государственной Думы. — Священные места разрушаются, сжигаются храмы. И все это происходит в XXI веке. Мэр города Маалулы и настоятели монастыря сказали нам, что хотели бы, чтобы город посетил Путин».

Русская православная церковь часто служит для Путина посредником. Вице-президент США Майк Пенс (Mike Pence) недавно встретился с митрополитом Илларионом, «министром иностранных дел» российской церкви. Путин предпринимает активные действия также и в области кинематографа, финансируя в России такие фильмы, как «Гибель империи: византийский урок», автором которого является Тихон Шевкунов, духовник Путина. Шевкунов рассказывает, как русские унаследовали «главное сокровище Византии» — не золото, а православную веру.

Путин всегда выбирает подходящий момент, чтобы показаться на богослужении. Однажды он ошарашил своим появлением прихожан небольшой церкви в Тургиново в 150 километрах от Москвы. Там когда-то крестились родители президента. Куда бы он ни ездил, например, к своему венгерскому сопернику Виктору Орбану (Viktor Orban), Путин, помимо подрядов, всегда добивается заключения соглашений о реконструкции старых православных храмов, разрушенных при коммунизме. Где бы ни находились значительные православные сообщества, там возникает множество храмов. Так, например, Румыния стала центром такого религиозного пыла: там каждый месяц завершается работа над новыми культовыми строениями. Кафедральный собор в Бухаресте, когда будет закончены строительные работы, станет самым высоким религиозным строением во всей юго-восточной Европе.

Только что в сербскую столицу был доставлен первый фрагмент огромной мозаики, предназначенной для украшения большого православного храма Святого Саввы в Белграде, одного из самых грандиозных и величественных на Балканах. Большая мозаика получила одобрение Путина, она оценивается в 4 миллиона евро, и значительная ее часть финансировалась энергетическим колоссом Газпром.

В России Путин следил за реконструкцией около 23 тысяч церквей, прежде разрушенных или заброшенных. На этой неделе Путин участвовал вместе с московским патриархом в церемонии освящения нового храма в Сретенском монастыре в честь Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Храм посвящен жертвам коммунизма.

Москва ставит перед собой цель «вернуть население России к христианству», но это — не единственная ее задача. Это разъясняет в Англии близкий к Москве православный архиепископ Эндрю Филлипс (Andrew Phillips), рассказавший о мечтах Российской Федерации и московского патриархата: «Вернуть Запад в лоно христианства». Как считает Филлипс, практикующих православных сейчас больше, чем католиков и протестантов, которые исчезают в процессе секуляризации. «Западная Европа стала территорией христианской миссии, — написал Филлипс. — Мы должны построить тысячу православных церквей в Западной Европе. Да, именно тысячу. В каждом городе, насчитывающем 100 тысяч жителей, должна быть православная церковь».

Само собой разумеется, что «Европейский союз превратился в огромный атеистический, антидемократический блок, подпитываемый гуманистическим либерализмом». Как писал в журнале First Things Дэвид Голдман (David Goldman): «С триумфом секуляризма в Западной Европе вполне можно себе представить, что Россия станет самым христианским государством на нашем континенте».

Естественно, что путинские олигархи с радостью оказывают помощь церкви. Светлана Медведева, жена российского премьер-министра, и Ирина Абрамович, бывшая жена олигарха, активно занимаются новым христианским прозелитизмом. Член Государственной Думы и близкий к Путину олигарх Иван Саввидис финансирует многие церкви в Греции. Еще один церковный меценат — это Олег Дерипаска, он же — алюминиевый магнат. Дерипаска возродил православное сообществе в английском Манчестере. Церковь поддерживает и Владимир Якунин, возглавляющий Российские железные дороги и организовавший транспортировку фрагментов креста святого Андрея на Украину.

Россия — единственное государство, которое занимается сегодня финансированием церквей в Европе. Примерно то же самое исламские страны проделывают в отношении мечетей. Даже большая рождественская ель в Соборе Парижской Богоматери была предложена Франции Россией. Патрик Жакен (Patrick Jacquin), настоятель собора, сказал, что у него нет необходимых для ее оплаты 80 тысяч евро. И этот вопрос решил цезаропапист Путин.

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