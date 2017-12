/Поглед.инфо/ Настъпателната операция на Червената армия под кодовото наименование „Багратион” през юни 1944 г. доведе до унищожаване на мощната група армии „Център” на нацистка Германия. В резултат, стотици хиляди съветски войници и хиляди танкове, разположени първоначално на изток от Минск, в края на операцията стъпват на територията на Третия райх. Това е най-крупната катастрофа на Германия през Втората световна война. По време на операцията силно отслабналите вече въоръжени сили на Германия губят повече от 400 хиляди войници.

За операцията „Багратион” съветското командване мобилизира

4 000 танка, 34 000 артилерийски оръдия и 4 800 самолета. Германската страна разполага с 495 танка, 2500 артилерийски оръдия и 602 самолета: шокиращите цифри показват намалението на количеството техника, което отслабената германска армия е имала през последните години от войната.

Преди началото на операцията, съветските радиокомуникации се ограничават, а заповедите се доставят по куриер, което лишава германското разузнаване от възможността да предвиди предстоящата офанзива. Освен това съветските партизани сковават действията на повечето от резервите на армиите „Център”.

Партизаните се превръщат в значителен проблем за германците през 1944 г., когато десетки хиляди бойци действат зад фронтовата линия. Точно преди началото на операция "Багратион" партизаните провеждат серия от удивителни атаки срещу инфраструктурни обекти на германците, разрушавайки повече от хиляда транспортни възела и по такъв начин правят невъзможно за германците да отстъпват, да се снабдяват и да придвижват войските си по фронтовата линия. В резултат на партизанските действия се откриват пролуки за преминаване на съветските бронирани машини. От този момент на войната Германия вече не може да компенсира загубите си. Докато Съветският съюз можеше и го направи.

(рус.ез.)

Оригинал на публикацията: Operation Bagration: The Shocking Story of How Russia Crushed Nazi Germany

Операция «Багратион»: шокирующая история о том, как Россия сокрушила нацистскую Германию

Вторая мировая глазами западных СМИ

Наступательная операция Cоветской армии под названием «Багратион» в июне 1944 года привела к уничтожению могущественного врага — Группы армия «Центр» нацистской Германии, и в результате сотни тысяч советских солдат и тысячи танков, находившиеся к востоку от Минска, оказались на территории самого Третьего Рейха. Принято считать, что это была самая крупная катастрофа Германии в ходе Второй мировой войны, и, по иронии судьбы, она произошла спустя три года после начала агрессии Германии против Советского Союза. В ходе операции и без того сильно обескровленные вооруженные силы Германии лишились еще более 400 тысяч солдат.

Результаты операции «Багратион» продемонстрировали успех советских операций на большую глубину. Эта военная стратегия была разработана в 1920-е и в 1930-е годы группой генералов, в которую, в частности, входили Владимир Триандафиллов и Михаил Тухачевский.

Эта теория ведения военных действий предусматривала прорывы (часто они следовали волнами один за другим) вражеской линии фронта в нескольких местах с участием огромных войсковых формирований, и при этом «ударные» бронетанковые силы прорывались через слабо укрепленные участки фронта и ломали логистический хребет врага в его тылу. Учитывая хаос и масштабы разрушения, вызываемые реализацией подобной стратегии, враг не мог понять, где усиленные ударные армии нанесут свой удар.

Это упрощенное изложение стратегии Советского Союза во время проведения операции «Багратион». Но есть другие уроки одержанной Советским Союзом победы и поражения Германии, которые заслуживают изучения и сегодня.

Советы переоценили возможности Германии при планировании операции «Багратион». Высокопоставленные советские военные руководители полагали, что им противостоят около 850 тысяч немцев. Это вызвало задержку наступления, и за это время Советы смогли сосредоточить более 1,2 миллиона солдат, а также еще 400 тысяч в составе 1-го Белорусского фронта. Это было отдельное — хотя и связанное с главной операцией — «левое крыло», которое принимало участие в наступлении, осуществлявшемся с южного направления и нацеленном на центральную часть Польши.

Однако, на самом деле, численность Группы армий «Центр», непосредственно противостоявшей Красной Армии, составляла около половины от советской оценки, хотя данные относительно общего количества солдат были верными.

В любом случае лучше было иметь больше, чем меньше солдат, и советским армиям удалось сломить сопротивление немецких дивизий, солдаты которых были поражены неожиданным масштабом и мощью предпринятого наступления. В целом в проведении Советами операции «Багратион» было задействовано 4 тысячи танков, 34 тысяч артиллерийских орудий и 4800 самолетов.

Немецкая сторона располагала 495 танками, более 2500 артиллерийскими орудиями и 602 самолетами: шокирующие цифры, свидетельствующие об уменьшении количества техники у ослабленной немецкой армии в последние годы войны.

Немцы недооценили возможности Советов. Частично это объясняется разногласиями в высшем руководстве Третьего Рейха. Осуществлявшееся в июне 1944 года советское наступление в направлении Финляндии — позднее ее результатом оказался выход Финляндии из войны — было в центре внимания в Берлине.

Однако в большей степени причиной паники стало начавшееся 6 июня вторжение западных союзников на территорию Нормандии. Штабы стран оси часто игнорировали предупреждения из подчиненного востока о перемещениях советских войск, и только спустя три дня после начала операции «Багратион» немецкое высшее руководство осознало ее как угрозу.

Советская maskirovka стала составной частью успеха при проведении операции «Багратион». Командование группы армий «Центр» знало о том, что в какой-то момент наступление начнется, однако перемещения советских подразделений запутало военное руководство стран оси, и в результате резервные танковые формирования оказались не в том месте и не в то время в момент начала советского наступления.

Сократившиеся возможности люфтваффе — ключевого источника разведывательной информации — ограничивали проведение разведки, и к этому стоит добавить также эффективные действия Советов в собственном тылу по введению в заблуждение нацистских шпионов. Об этом рассказал историк Дэвид Гланц (David Glantz) в вышедшей в 2015 году книге «Битва титанов: как Красная Армия остановила Гитлера» (When Titans Clashed: How the Red Army stopped Hitler). Советы ограничили количество переговоров по радиосвязи, а приказы доставлялись связными, что лишало немцев возможности узнать о готовящемся наступлении. Кроме того, советские партизаны сковывали действия большей части резервов Группы армий «Центр».

Партизаны превратились в значительную проблему для немцев в 1944 году, когда уже десятки тысяч членов нерегулярных формирований действовали за линией фронта. Прямо перед началом операции «Багратион» партизаны провели поразительную серию нападений на удерживаемые немцами объекты инфраструктуры, разрушив «более тысячи транспортных узлов и сделав тем самым невозможным для немцев отступление, пополнение запасов и перемещение войск вдоль линии фронта», — отметил Гланц.

Партизаны вместе с угрозой продвижения советских войск в направлении Румынии и Польши с юга через Украину стали причиной ослабления немецкой обороны в зоне действий Группы армий «Центр». В результате открылись бреши для прохода советской бронетехники. В этот момент войны Германия была уже не в состоянии компенсировать свои потери. Тогда как Советский Союз мог это сделать — и сделал.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели