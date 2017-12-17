/Поглед.инфо/ Руската армия доби богат опит с участието си във военните операции в Сирия и Украйна. Една от характерните особености на бойните действия е използването на снайпери. Днешният руски снайперист разполага с далеч по-усъвършенствано оръжие, в сравнение с времената на Студената война. Работи се върху създаването на снайперски оръжия, способни да пробиват индивидуалната защита на бронята. Снайперските винтовки, които в момента са на въоръжения в руската армия, представляват сериозна заплаха за американските бронирани жилетки.

Една от тях е винтовката СВДК. Буквата K означава "голям калибър". Основната цел на тази винтовка е да поразява цели, оборудвани с тежки брони. СВДК използва голямокалибрен патрон 9,3 × 64 mm от ловна карабина Тигър-9. Това е руската военна версия на ловните патрони Brenneke. Този тип патрони се използват в Африка за лов на едър дивеч, включително слонове. На базата на този тип патрон, руснаците създадоха снайперистки патрон 7Н33 със стоманена сърцевина и скорост на полета на куршума от 800 м/сек. Неговата смъртоносна сила е 40% по-голяма от тази на снайперския патрон 7Н14. Увеличаването на смъртоносната сила на патрона на винтовката СВДК е очевидна. Тази винтовка има оптически прицел 1П70 "Хиперион", или накратко – 3-10Х, което е модернизирана версия на щатния прицел ПСО-1, фиксиращ 4-кратно увеличение. Като цяло, СВДК е мощна полуавтоматична снайперска система, с относително леко тегло от 6,5 кг и способност да прониква в бронята от 600 м разстояние. В НАТО не съществуват винтовки, сравними със СВДК...

(рус.ез.)

У российских снайперов есть винтовки и боеприпасы, способные пробивать американские бронежилеты

Военное дело

Участие в боевых действиях в Сирии и на Украине дало российским военным богатый опыт. Одной из характерных черт этих боевых действий является использование снайперов. В результате сегодняшний российский снайпер далеко продвинулся вперед и пользуется не тем довольно примитивным оружием, которое состояло на вооружении во времена холодной войны. Большое внимание уделяется созданию снайперского оружия, способного пробивать индивидуальную бронезащиту. Снайперское оружие, находящееся в настоящее время на вооружении в российской армии, представляет значительную угрозу американским военным, действующим в бронежилетах. В совокупности российское снайперское оружие в бою может использоваться на всех возможных дальностях стрельбы. К нему относятся винтовки СВДК, различное оружие под патрон.338 Lapua и АСВК.

Сегодня штатным оружием российской армии являются снайперские винтовки Драгунова и СВ-98 под винтовочные патроны 7,62×54 мм. Эти винтовки не в состоянии пробить американскую индивидуальную бронезащиту. В них используются бронебойные боеприпасы 7Н14 (вес 152 г, скорость полета пули 830 метров в секунду) и 7Н13. Бронезащита ESAPI/XSAPI, используемая в настоящее время в американской армии, способна остановить эти пули.

Чтобы выйти из этого положения, русские создали винтовку СВДК. Буква К означает «крупнокалиберная». Главное предназначение этой винтовки — поражать цели в тяжелой нательной бронезащите. В СВДК используется крупнокалиберный патрон 9,3×64 мм от охотничьего карабина «Тигр-9». Это российский военный вариант охотничьего патрона Бреннеке. Вначале этот патрон применяли в Африке на охоте за крупной дичью, включая слонов. На базе этого боеприпаса русские создали снайперский патрон 7Н33 со стальным сердечником и скоростью полета пули 800 м/сек. Его убойная сила на 40 процентов больше, чем у бронебойного снайперского боеприпаса 7Н14. Увеличение убойной силы патрона СВДК очевидно в сравнении с другими боеприпасами. У этой винтовки имеется оптический прицел 1П70 «Гиперон» переменной кратности 3-10Х, представляющий собой модернизированную версию штатного прицела ПСО-1 фиксированного 4-кратного увеличения. У СВДК также имеется складной вбок металлический приклад, как у винтовки СВД-С, и сошки. В целом СВДК представляет собой мощную полуавтоматическую снайперскую систему, способную пробивать нательную броню на расстоянии 600 м, и имеющую относительно небольшой вес 6,5 кг. В НАТО нет винтовок, сопоставимых с СВДК.

Если говорить о российских снайперских системах среднего калибра, способных пробивать индивидуальную бронезащиту, то здесь следует остановиться на различных винтовках под патрон.338 Lapua. Русские используют данный патрон в основном по причине его замечательных характеристик при стрельбе на большое расстояние. В целом патрон.338 Lapua обладает исключительной убойной силой, примерно в два раза превышающей энергию боеприпаса 7Н14 калибра 7,62 мм. Сегодня на вооружении в армиях мира нет таких бронежилетов, которые не может пробить пуля от бронебойного боеприпаса.338 Lapua. Русские снайперы используют под патрон.338 Lapua винтовки европейских производителей, прежде всего, австрийскую Steyr SSG 08, финскую TRG 42 и британскую AI AWM. Но сегодня ситуация меняется. Недавно стало известно о появлении в войсках отечественной снайперской винтовки Orsis T-5000. Натовская версия этой винтовки под патрон 7.6×51 мм проверена в бою иракскими спецназовцами. Русские и китайские снайперы пользовались этой винтовкой на соревнованиях и одерживали на них победы, однако пока Orsis T-5000 официально не принята на вооружение российской армии. Есть сведения, что ее испытали на комплекте солдата будущего «Ратник». Однако у T-5000 имеются свои недостатки. На оружейной выставке IWA-2017 выяснилось, что у модели Т-5000 под патрон.338 Lapua есть проблемы с отпиранием затвора. Это говорит о том, что производитель не до конца доработал новую винтовку, и в производство она не поступила. Концерн «Калашников» также создал винтовку под патрон.338 Lapua на базе СВ-98. Она называется СВ-338. Но пока эта винтовка не прошла испытания и не принята на вооружение.

Так или иначе, широкое применение в российской армии винтовок под патрон.338 Lapua говорит о том, что русские обладают большими возможностями по уничтожению живой силы в бронезащите на больших расстояниях. А появление Orsis T-5000 и СВ-338 указывает на то, что Россия обладает как минимум ограниченными возможностями для изготовления таких винтовок внутри страны. В странах НАТО есть множество эквивалентов таких снайперских систем, поскольку многие члены альянса имеют на вооружении винтовки такого калибра. Что примечательно, Remington MSR состоит на вооружении спецназа американской армии под названием PSR (высокоточная снайперская винтовка), и в ней используется патрон.338 Lapua (который можно быстро заменить на.300 Winchester Magnum или на стандартный боеприпас НАТО 7,62×51 мм).

В России есть и другие винтовки, способные пробивать нательную бронезащиту. Это АСВК и АСВК-М (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная). Изначально их создавали в 1990-х годах вместе с СВДК в качестве оружия большой дальности для поражения живой силы. Но они нашли более широкое применение по сравнению со своим конкурентом ОСВ-96 под патрон 12,7×108 мм. АСВК используют в Сирии и на Украине. Это снайперская винтовка калибра 12,7 мм, скомпонованная по схеме булл-пап, где спусковой крючок вынесен вперед и расположен перед магазином. Из-за калибра АСВК от нее не может защитить никакая нательная бронезащита и даже многие виды брони. В отличие от западных винтовок такого типа (скажем, Barrett M95), у АСВК рукоятка затвора находится перед спусковым крючком, что позволяет легко и быстро приводить ее в действие. Недавно на основе АСВК создали винтовку АСВК-М (АСВК-модернизированная). Используемые в ней материалы легче, благодаря чем удалось уменьшить вес до 10 кг. Таким образом, АСВК-М на три килограмма легче, чем американская снайперская винтовка М107. Модернизация позволила усовершенствовать дульный тормоз-компенсатор и увеличить срок службы ствола. В отличие от СВДК и винтовок под патрон.338 Lapua, которые главным образом состоят на вооружении в подразделениях специального назначения, АСВК-М нашла широкое применение. В начале 2017 года это оружие получил спецназ ГРУ. Им также планируется вооружить воздушно-десантные войска и горно-пехотные подразделения. В НАТО имеются аналоги АСВК-М, но они не такие компактные и легкие. В АСВК-М эти качества достигаются благодаря уникальной конструкции и схеме булл-пап.

В заключение следует сказать, что хотя русские продолжают пользоваться снайперским оружием, пули которого выдерживает американская индивидуальная бронезащита (СВД и СВ-98), у них есть немало других образцов, способных пробивать американскую нательную бронезащиту на всех дальностях. Эти снайперские системы, начиная с адаптированной полуавтоматической винтовки для охоты на слона и кончая аскетичными образцами булл-пап калибра 12,7 мм, могут показаться весьма необычными, но они обладают большой убойной силой.

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