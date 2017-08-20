/Поглед.инфо/ В продължение на хиляди години хората използват оръжия за лов, война, самоотбрана, поддържане на реда, както и за осъществяване на престъпни деяния. Оръжието служи на обществото и в други области, например в спортните състезания и военните паради. С развитието на технологиите в хона на историята се променят и оръжията. Какъв е пътят от каменния връх на стрелата до енергийния лазер?

Първото оръжие, което разчита на по-съвременни технологии, се отнася за периода от 40 до 25 хиляди години преди н.е. Наричат го „атлат” или "Калашникова на каменната ера". То е първото оръжие, което използва специални техники на удар и с което може да се убие елен на разстояние 40 метра. Древният бумеранг датира откъм 23-то хилядолетие пр.н.е.: в една пещера в Полша е открито подобно оръжие, изработено от бивника на мамут.

Огнестрелно оръжие е използвано за първи път през 1260 г. от войниците на египетските мамелюци в битката при Айн Джалут.

Константинопол е завладян от турците благодарение на „Дарданелското оръдие”, изобретено от унгарския инженер Урбан, който убедил султан Мехмед Завоевателя да финансира построяването му...

(рус.ез.)

От «Калашникова» каменного века до ядерной бомбы: как человечество развивало оружие на протяжении истории

Люди использовали оружие для войн, охоты, самообороны, поддержания порядка, а также в преступной деятельности в течение тысяч лет. Оружие служило обществу и в других областях, например, в спорте, при проведении военных парадов, исторических выставок, демонстраций. С развитием технологий на протяжении всей истории менялось и оружие.

Главные изобретения в истории оружия связаны с использованием различных материалов, начиная с камня и дерева и заканчивая множеством современных материалов, в том числе промышленного производства, таких как пластмасса. Кроме того, появлялись новые виды оружия в зависимости от того, в какой местности они использовались, для обороны или нападения.

«Калашников каменного века»: все начинается с природы

Начало использования человеком оружия восходит к его появлению на Земле. В основном, он использовал его, чтобы защитить себя от хищников, и тогда в качестве оружия выступали стволы деревьев или обычные палки, камни и другие предметы. Первое свидетельство использования человеком копьев из заостренных древесных стволов, было обнаружено в Германии недалеко от района Шонинген. Считается, что найденные копья применялись 400 тысяч лет до нашей эры.

Это касается человека, ведь животные использовали такое оружие еще раньше. Так, его применяли некоторые виды современных шимпанзе (виды шимпанзе, которые существовали во времена первобытных людей) в Сенегале во время охоты на галаго, известных как «дети джунглей». Это указывает на то, что животные использовали эту технологию раньше людей.

Первое оружие, которое опиралось на более развитую технологию, относится к периоду с 40 до 25 тысяч лет до нашей эры. Оно получила название атлатль или копьеметалка, а иногда его называют «Калашниковым каменного века». Это первое оружие в своем роде, которое характеризуется применением особой техники для удара по цели на сравнительно больших расстояниях, при этом не зависит лишь от силы мышц человека. С помощью этого оружия можно было убить оленя на расстоянии 40 метров, его начали использовать в Северной Африке, позже оно распространилось по всему миру, а уже потом его заменили лук и стрелы.

Оружие Маугли

Вы когда-нибудь смотрели знаменитый детский мультсериал о Маугли? Вы видели согнутое или скрюченное приспособление из древесины, с помощью которого наносят удар по цели, после чего оно возвращается обратно? Оно называется «бумеранг», и его происхождение тесным образом связано с коренными жителями Австралии, однако использовалось в качестве охотничьего оружия во всех уголках Европы и Африки. При этом в большинстве случаев это оружие не возвращалось к владельцу после броска.

Существование самого древнего бумеранга датируется 23 тысячелетием до нашей эры: оружие, изготовленное из клыка мамонта, было обнаружено в одной из пещер в Польше.

Самые древние из найденных стрел восходят к 20 тысячелетию до нашей эры, что позволяет предположить, что именно в те времена использовались луки и стрелы. Некоторые считают, что они были изобретены гораздо раньше, ссылаясь на камень в возрасте 60 тысяч лет, однако есть сомнения вокруг того, являлся ли он наконечником стрелы или нет.

Луки и стрелы использовались в войнах. Их предпочитали копьям, поскольку они были проще в обращении и предоставляли человеку большую мобильность. Кроме того, они считались более точным оружием, изготовление которого не требует большого количества материала.

Тщательное исследование метательных снарядов, найденных в результате археологических раскопок по всему миру, указывает на то, что метательное оружие не имело широкого применения 50 тысяч лет назад.

Лошади: использование животных в качестве оружия

Процесс одомашнивания лошадей начался на равнинах Казахстана, что произвело революцию в сфере перемещений. Кроме того, лошади были полезны в ходе войн. Только в ХХ веке в связи с внезапным появлением огнестрельного оружия, такого как пулеметы, армии начали постепенно снижать свою зависимость от лошадей, что означало конец длительного периода в семь тысяч лет, во время которого лошади использовались как один из основных инструментов ведения войн.

Металл и революция в сфере оружия

Когда человечество обнаружило новые виды природных ресурсов под землей, положив начало развитию металлургической промышленности, на смену традиционному оружию пришло более современное. Так, медь внесла значительный вклад в историю древнего мира, способствовав процветанию цивилизаций Месопотамии, Египта, Греции, Рима и Китая. Медь долгое время являлась единственным металлом, известным человеку, и сменило собой оружие из камня.

Таким образом, каменный век закончился и, начиная с 5000 года до нашей эры, человечество вступило в бронзовый век. В эпоху меди увеличился спрос на жезлы и булавы, которые говорят о властных отношениях в те времена.

Шумеры первыми стали использовать медное оружие. Коренные американцы в основном применяли копья и острые ножи, однако они не использовали медь в больших масштабах, за исключением церемоний или сложных украшений.

После того, как в Анатолии примерно в 6000 году до нашей эры была обнаружены чистая медь, этот металл распространился в Египте и Месопотамии. Приблизительно в 3500 году до нашей эры изделия из него стали делать в Индии, Китае и Европе, но вскоре древние мастера обнаружили недостатки меди для изготовления оружия. Так, медное оружие можно было легко наточить, но в то же время сохранять его прочным в течение долгого времени не удавалось.

Бронза — сплав меди и олова, использовалась примерно в 4500 годы до нашей эры. Она отличалась гораздо большей прочностью, чем чистая медь, и широко применялась в Азии. Так, в результате развития металлургии расцвела цивилизация долины Инда. Кроме того, производство бронзы было широко распространено в Китае в целях изготовления оружия, в том числе копий, кинжалов, бронзовых шлемов.

Медь способствовала изобретению металлических кинжалов, ранее они изготавливались из камня. Позже были изобретены мечи, а в 1000 году до нашей эры мечи стали частью легенд и кельтских ритуалов в Великобритании, что отражало их значение в жизни общества.

Катапульта: начало эры тяжелого оружия

В настоящее время танки, пушки и ракеты являются неотъемлемой частью любой армии и представляют собой ядро тяжелого вида оружия. Когда именно человек начал признавать тяжелое оружие, оружие, которое способно снести здания и заборы?

До 500 года до нашей эры все виды оружия, находившиеся в руках человека, были способны лишь поражать противника напрямую, поскольку оружие, позволяющее разрушать стены и сооружения, штурмовать замки, изобретено не было.

Считается, что катапульта появилась в 500 году до нашей эры в Китае, и для ее перемещения и установки требовалась группа людей, состоящая из 12 человек. Это оружие было способно метать каменные шары на расстоянии до 125 метров. Примерно в то же время древние греки изобрели оружие для разрушения осадных сооружений — баллиста. Баллиста — своего рода крупногабаритные лук и стрелы.

Передвижная катапульта в течение долгого периода была элементом фольклора. В 1991 году была построена настоящая, работающая модель катапульты. Позже катапульта, работающая на основе человеческого труда, была заменена оружием, которое работало благодаря импульсу от веса снаряда, что произошло в Средние века.

Порох: начало эры огнестрельного оружия

Ситуация оставалась прежней вплоть до наступления нашей эры и изменилась примерно в восьмом веке после Рождества Христова. Именно в то время был изобретен порох в Китае. Это изобретение быстро привело к дальнейшему развитию примитивного огнестрельного оружия — так называемого «огненного копья», которое является «отцом» всех видов огнестрельного оружия. В эпоху империи Сун (960-1279 годы) были изобретены и другие виды оружия, такие как огненные стрелы, примитивная технология которых легла в основу ракет и бомб. Такая же технология частично использовалась для отражения вражеских нападений на севере в эпоху династии Цзинь.

Золотой век ислама: значительный прогресс

Золотой век ислама (с 600 по 1600 годы) способствовал сохранению достижений классических цивилизаций после распада Римской империи. В тот период за короткий срок была изобретена технологии огнестрельного оружия, и египетские солдаты были первыми, кто использовал ручные пушки и другие виды стрелкового оружия в битве при Айн-Джалуте в 1260 году.

Историки сообщают, что исламский мир превзошел остальных в сфере развития военной техники, что стало фактором, способствовавшим установлению торговых отношений с Китаем. Кроме того, в исламском мире знали, что китайские технологии превосходят достижения цивилизации греков и римлян.

Арабские военачальники рекомендовали использовать новейшие технологии и установили прогрессивные традиции, в особенности в отношении блокадных войн. Считается, что примитивная передвижная катапульта, способная метать большие камни и куски скал, была изобретена мусульманскими инженерами Ближнего Востока. Возможно, что модель такой катапульты была скопирована с аналогичных китайских катапульт, которые были привнесены монголами в исламский мир во время татаро-монгольского нашествия.

В 1452 году в Османской империи под руководством султана Мехмеда Завоевателя была построена так называемая «дарданелльская пушка», которая являлась новейшей в своем роде пушкой. Это орудие было построено специально для осады стен Константинополя, успешно отражавшего все атаки на протяжении долгого периода времени. «Дарданелльская пушка» была изобретена венгерским инженером Урбаном, который убедил Мехмеда Завоевателя в необходимости ее строительства, подчеркивая, что она способна проникнуть даже за стены древнего города Вавилона.

Строительство пушки шло в течение трех месяцев, были задействованы большие ресурсы, после чего пушка была перевезена из столицы Эдирне в Константинополь (Стамбул сегодня), и, как говорят, было задействовано около 200 быков для перевозки орудия по специально проложенной в этих целях дороге.

Некоторые мусульманские кланы использовали катапульты для переброски в осажденный город мертвых лошадей. Это делалось, чтобы распространить в городе болезни — метод, который, можно сказать, предшествовал поражению позиций противника при помощи ракет и биологического оружия. Однако с начала семнадцатого века исламские науки стали заметно регрессировать.

В это время в другой части мира китайская династия Мин усовершенствовала технологию огнестрельного оружия (в период между 1368 и 1644 годами), а также изобрела фитиль, что исключало необходимость заряжать ружье, держа спичку в другой руке.

Среди других изобретений, сделанных при этой династии, можно выделить конницу и морские мины. В конце концов все изобретения того периода были собраны в книге Цзяо Юя и Лю Цзи «Холунцзин» («Руководство огненного дракона»), которая представляет собой руководство по войне.

Изобретение ракет и пушек и начало современных войн

В период с середины XVIII века и до XIX века ракеты всегда являлись ключевым оружием на поле боя. Индийскому султану Фатеху Али Типу удалось успешно развернуть артиллерийские ракеты против англичан, что побудило изобретателя сэра Уильяма Конгрива разработать собственную версию ракет, получивших название «ракеты Конгрива».

В 1803 году британская армия начала использовать осколочные снаряды (ранее изобретенные китайцами) — шрапнели, названные в честь их изобретателя Генри Шрэпнела. Эти снаряды содержат большое количество зарядов, летящих на высокой скорости и используются в ходе бомбардировок. Позже им на смену пришли тяжелые взрывчатые снаряды, которые применялись во время Первой мировой войны.

В 1836 году американский изобретатель Сэмюэл Кольт разработал и запатентовал револьвер, усовершенствовав предыдущие конструкции. Новый вид оружия требовал минимального времени для перезарядки по сравнению со всеми остальными видами огнестрельного оружия, благодаря чему остается известным и популярным по сей день.

В период между 1851 и 1861 годами появились пулеметы. Первым образцом пулемета стало орудие Гатлинга (его изобрел американец Ричард Гатлинг) — впервые оружие могло стрелять непрерывно. Оно активно использовалось силами Союза во время гражданской войны в США в шестидесятых годах 19-го века, однако вскоре было усовершенствовано бельгийцами и получило название «митралье́за».

В 1884 году Хайрему Стивенсу Максиму удалось разработать первый полностью автоматический пулемет, который известен как «пулемет Максима». В 1890 году после убийства мэра Чикаго местный священник Казимир Зеглен изобрел бронежилет, изготовленный в основном из шелка, однако он имел значительного успеха в то время.

В 1909 году сын Хайрема Стивенса Максима, Хайрем Перси Максим получил патент на первый глушитель для пистолета. Помимо это появляются первые в истории танки, которые использовались британской армией во время Первой мировой войны, а именно в 1914 году.

Середина XVIII века: появление военно-морского оружия

1775 год является историческим моментом в развитии военно-морских вооружений. Морские войны с помощью различных видов кораблей велись и ранее, однако именно в 1775 году американец Дэвид Бушнелл преуспел в создании первой в истории боевой подводной лодки, получившей название «Черепаха».

Технология, использовавшаяся для строительства подводных лодок, на протяжении десятилетий оставалась простой и небезопасной, хотя многие подводные лодки уже использовались в ходе американской гражданской войны (1861-1865 годы).

В 1862 году в Нью-Йорке состоялся запуск броненосца USS Monitor — первого металлического военного корабля. До этого большинство кораблей были либо полностью, либо частично построены из дерева.

Этот броненосец был построен шведским инженером Джоном Эриксcоном, который сотрудничал при проектировке паровоза Novelty, который участвовал в соревнования на звание лучшего паровоза на железной дороге Манчестер-Ливерпуль, которое выиграл паровоз инженера Джорджа Стефенсона. Хотя Эрикссон потерпел поражение, участие в соревновании стало причиной его известности.

В Америке Эрикссон разработал первый паровой фрегат для ВМС США USS Princeton в партнерстве с капитаном Робертом Стоктоном, однако сотрудничество прервалось по причине происшествия, в результате которого погибло несколько человек. В рамках нового партнерства с Корнелием Деламатером был сооружен первый корабль с бронированной вращающейся башней — USS Monitor, благодаря которому удалось предотвратить поражение осажденных военно-морских сил США со стороны корабля USS Virginia в марте 1862 года.

Между 1876 и 1883 годами Джон Холланд построил первую боеспособную подводную лодку Fenian Ram, которая предназначалась для группы ирландских повстанцев в Соединенных Штатах, и в отличие от любой другой подводной лодки в то время она имела оптимальную форму. Однако ирландские повстанцы были предприимчивы и в те времена не заслуживали большого доверия, поскольку перепродавали полученное оружие другим лицам, вследствие чего Холланд прекратил сотрудничество с ними. Таким образом, фактически подводная лодка не использовалась в ходе войны или вооруженных столкновений.

Первые морские торпеды стали появляться благодаря британцам, начиная с девятнадцатого века, однако наибольшего прогресса в развитии этого оружия достиг Советский Союз, который начал разрабатывать торпеды в шестидесятых годах двадцатого века. В частности, скорость торпеды достигала 500 километров в час, однако ее создание было завершено лишь в начале девяностых годов. В этот же период, а именно в 1997 году, ВМС США удалось разработать современные морские торпеды.

Вторая мировая война: массовое уничтожение

В 1942 году Соединенные Штаты объявили о начале реализации самого опасного в истории «Манхэттенского проекта». Его целью являлось создание первой атомной бомбы под руководством Роберта Оппенгеймера. 16 июля 1945 года было проведено успешное испытание атомной бомбы в Нью-Мексико, а 6 и 9 августа атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, что способствовало окончанию Второй мировой войны и стало началом новой эры — эры ядерного оружия.

В 1952 году развитие событий приняло еще более опасный характер, что связано с первым испытанием водородной бомбы, которое Соединенные Штаты провели на Маршалловых островах. В этой пугающей бомбе под влиянием рентгеновских лучей происходил процесс ядерного деления, чтобы вызвать реакцию ядерного синтеза между атомами трития и изотопами водорода, подобную той, что происходит внутри Солнца.

Взрыв одной такой бомбы может быть в тысячи раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.

После ядерной бомбы

В 1953 году был впервые создан «мазер» (квантовый генератор, излучающий электромагнитные волны) в Колумбийском университете. По причине того, что он мог создавать электромагнитные лучи его описывают как «лучевую пушку», однако возможность его использования в качестве оружия на практике не доказана. Так в 1960 году появился лазер (усилитель света), который стал активно применяться как в гражданской сфере, так и в военной, к примеру, для наведения ракет и других видов оружия. Кроме того, лазер является альтернативой радару. В настоящее время идет разработка множества видов лазерного оружия.

В 1997 году Соединенные Штаты осуществили первое испытание лазера против спутника, а в 2001 году были разработаны лазерные устройства, не причиняющие объекту особого вреда. Подобные устройства используются для того, чтобы произвести ощущение сильной жары, заставляя людей двигаться в сторону, и, несмотря на вопросы, связанные с безопасностью данного оружия, оно было предоставлено в распоряжение американской полиции.

В 2002 году впервые был использован лазер высокой мощности против артиллерийского огня. Кроме того, были усовершенствованы снаряды, получившие название «пульсирующих энергетических снарядов», которые представляет собой лазер, который может обездвиживать человека или сдвинуть его с места.

2008 год стал свидетелем значительного прогресса — изобретения высокоэнергетического лазера, который был установлен на американском самолете и запущен в воздухе. Кроме того, началась разработка плазменных щитов, которые генерируют взрывы в воздухе в результате сверхвысокочастотного излучения, образующего сгустки плазмы.

В настоящее время по всему миру продолжаются испытания с целью создания новых видов оружия.

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