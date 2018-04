/Поглед.инфо/ Ръководителят на военно-техническата лаборатория в Портън Дауд, изследваща веществото, с което бил отровен Скрипал, съобщи в интервю за Sky News, че няма представа откъде може да е дошло веществото: "Не сме установили точния източник, но предоставихме научната информация на правителството, което след това използва редица други източници, за да направи заключенията си."

В същото време високопоставени британски ръководители потвърдиха, че са установили произхода на това отровно вещество, твърди Борис Джонсън в интервюто.

Ясно е, че някой лъже. Отвратителен е фактът, че Борис Джонсън излъга и подведе не само британците, а и целия свят за произхода на веществото, използвано в Солсбъри. Британското правителство, както и правителствата на други държави пповярваха и решиха да подкрепят изявленията на Джонсън; същият „извод” изложи и министър-председателката Тереза Мей в парламента. В условията на влошени отношения с Русия, по-нататъшните обвинения срещу Кремъл ескалираха нов етап в истеричната антируска кампания. Британците обаче не пасат трева. Американското издание The Duran публикува реакцията на читателите по новото лъжливо антируско обвинение. Познайте кой отново излезе прав?

Джеръми Корбин!



Большой британский конфуз: выводы лаборатории вызвали бурю в социальных сетях

Скандал вокруг покушения на Скрипаля и его последствия.

Заявление директора лаборатории в Портон-Даун свидетельствует о том, что кто-то лгал о деле Скрипаля. И этот кто-то — Борис Джонсон.

Руководитель военной научно-технической лаборатории в Портон-Даун, изучающей вещество, которым отравили Скрипалей, в интервью «Скай Ньюс» (Sky News) сообщил о том, что они понятия не имеют, откуда оно взялось.

«Мы сумели его идентифицировать. Это „Новичок", боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия», — сказал он.

«Мы не установили точно источник, но мы передали научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать выводы».

Между тем, высокопоставленные британские руководители, судя по всему, уже установили происхождение этого отравляющего вещества, что подтвердил Борис Джонсон в своем интервью.

То, что Борис Джонсон солгал и ввел в заблуждение британский народ и весь мир относительно происхождения вещества, которое было использовано в Солсбери, вызывает отвращение. Британское правительство, а также власти других стран решили поддержать утверждения Джонсона и те «оценки», с которыми премьер-министр Тереза Мэй выступила в парламенте. В условиях дальнейшего ухудшения отношений с Россией они выдвинули против Кремля обвинения в осуществлении этого химического нападения и в качестве ответной меры ввели карательные санкции.

Теперь, когда лаборатория Портон-Даун пришла к заключению, что она не уверена в происхождении примененного отравляющего вещества, и не знает, было ли оно произведено в России, становится ясно, что кто-то лгал в этом деле. В данном случае ложь, по всей видимости, исходила от самого британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Социальные сети взорвались от возмущения из-за этих выводов, так как власти с полной уверенностью называли Россию изготовителем этого отравляющего вещества.

Paging Boris Johnson and Theresa May when Porton Down,s unable to establish where Novichok used to poison Sergei & Yulia Skripal was made. Let,s see your "evidence" it,s from Russia - Kevin Maguire (@Kevin_Maguire) 3 апреля 2018 г.

Призываю к ответу Бориса Джонсона и Терезу Мэй, поскольку Портон-Даун не сумел определить производителя «Новичка», использованного для отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Представьте свои «доказательства» того, что этот «Новичок» из России.

Boris Johnson claimed Porton Down said there was "no doubt" they knew Novichok came from Russia. Today, Porton Down say they don,t know the precise source. It,s not Porton Down,s job to find source but to analyse what the substance is. So Johnson may have lied to the public. pic.twitter.com/amfvDWcTEi - George Aylett (@GeorgeAylett) 3 апреля 2018 г.



— Вы утверждаете, что источником этого нервно-паралитического вещества является Россия. Как вам удалось выяснить это в столь короткое время? У Британии есть образцы?

— Позвольте внести ясность. Когда я смотрю на доказательства, я имею в виду, что люди из лаборатории Портон-Даун…

— Так у них есть образцы…

— Есть. И они были абсолютно категоричны, я сам спрашивал того человека: «Вы уверены?» И он сказал, что никаких сомнений нет. У нас нет выбора, мы были вынуждены принять те меры, которые приняли.

Борис Джонсон утверждал, что Портон-Даун не сомневается в российском происхождении «Новичка». А теперь Портон-Даун говорит, что не знает точно источник. В задачи этой лаборатории не входят поиски источника, она просто должна проанализировать вещество и определить, что это. Таким образом, Джонсон солгал обществу.

@Ian_Fraser: По словам руководителя лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхеда, ученые не смогли доказать, что «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, из России, как не смогли они установить и страну его происхождения. Какой конфуз для Терезы Мэй!

BREAK: Porton Down boss tells @skynews not yet able to establish where #salisbury #poisoning nerve agent came from ie can,t confirm it was Russia - Kay Burley (@KayBurley) 3 апреля 2018 г.

Босс Портон-Даун говорит «СкайНьюс», что они не сумели установить происхождение нервно-паралитического газа. То есть, они не могут подтвердить, что это была Россия. Have they spoken to Boris Johnson? he confirmed it within hours. - dezzafromscarborough (@dezza2542) 3 апреля 2018 г.

Они говорили с Борисом Джонсоном? Он без промедлений это подтвердил.

All I,ve seen is conjecture built on false claims. Theresa May should go now.- Tony Man™ (@MrTonyMan) 3 апреля 2018 г.

Все, что я увидел, это предположения, построенные на лживых утверждениях. Теперь Терезе Мэй пора уходить.

The Tories have been caught red handed one more—lying, escalating tensions with a nuclear power, only for Porton Down to turn around and say ,we don,t know if the #Novichok is Russian,. Guess who has been vindicated (again)? Jeremy Corbyn. #Skripal - Man Like Mike (@19MF91) 3 апреля 2018 г.

Консерваторов опять поймали на месте преступления. Они лгали, усиливая напряженность в отношениях с ядерной державой. И вдруг Портон-Даун делает разворот на 180 градусов и говорит: «Мы не знаем, российский ли это „Новичок"».

Догадайтесь, кто снова доказал свою правоту?

Джереми Корбин.

