/Поглед.инфо/ Исус винаги е бил на страната на бедните и угнетените. Християнските политици винаги трябва да помнят това. Следването на примера на Исус изисква да обичаме хората с чувство за солидарност към жертвите, да разобличаваме всяка идеология, която твърди, че неравенството е естествено и дадено от Бога.

В църквата, към която принадлежеше семейството ми и в която съм израснал, като част от културната традиция се считаше, че християните трябва да гласуват за либералите. Исус не е бил привърженик на партиите, всички бяхме наясно с това, но по въпроса за "семейните ценности" - сексуалност, брак, аборти, евтаназия, наркотици - ние бяхме дълбоко убедени, че неговите ценности съвпадат с нашите...

Исус е бил на страната на бедните, низвергнатите, презряните, на хората в неравностойно положение, на угнетените. Той е бил на тяхна страна, дори когато това е увреждало образа му, лишавало го е от доходи и от всяка надежда да се придвижи нагоре по стълбицата на религиозните или политическите институции. Той беше на страната на угнетените, когато изгони търговците от храма. Той беше на страната на бедните, когато му е струвало живота.

Дните на Великден ни напомнят как е завършило всичко това. Тези хора, в полза на които системата е несправедливо устроена, разпъват на кръст тези, които заплашват властта им.

Но ще дойде ден, когато все пак ще победим!

(рус.ез.)

Иисус всегда был на стороне бедных и угнетенных

Христианские политики должны об этом помнить

Следование примеру Иисуса требует, чтобы мы любили людей с чувством связанной с жертвами солидарности, оно требует, чтобы мы разоблачали любую идеологию, утверждающую, что неравенство является естественным и установленным Богом.

В той церкви, в которой я вырос, в рамках культурной традиции было принято считать, что христиане должны голосовать за либералов. Иисус не был сторонником партий, мы знали об этом, но по вопросам относительно «семейных ценностей» — сексуальность, брак, аборт, эвтаназия, наркотики — мы были довольно глубоко убеждены в том, что его ценности совпадают с нашими, как и ценности Либеральной партии, и поэтому победа консерваторов была победой «христианского» образа жизни (идеология Либеральной партии Австралии — консерватизм или либеральный консерватизм — прим. перев.). В расширительном смысле подсознательное — а иногда и открыто выраженное — представление состояло в том, что остальная часть консервативной политической платформы должна также получать благословение Бога. Защита окружающей среды, права беженцев, мультикультурализм, профсоюзы, социальное обеспечение, примирение с первыми народами Австралии (Australia's First Peoples) — все это, в лучшем случае, не имело особого значения для нашей веры, и чаще всего эти понятия подвергались насмешкам как свидетельство того, что австралийские христианские ценности были подорваны прогрессивными, социалистическими или гуманистическими повестками, направленными против Бога.

И хотя Иисус не участвовал в партийной политике, Он, если судить по его окружению, был человеком пристрастным — он должен был быть на стороне свободного рынка и низких налогов, правительственной программы «Выбор работы» (Work Choices) и войны в Ираке. Иисус не обязательно был либералом, но он, конечно же, был связан с индивидуализмом, капитализмом, милитаризмом, западным колониализмом и гегемонией Соединенных Штатов. С годами мне становилось все труднее примирить подобные вещи с Новым заветом, провозгласившим себя «благой вестью для бедных». Как пастор и проповедник, сталкивающийся как с каждодневными действиями Иисуса в Евангельском повествовании, так и с реальной жизнью молождежи, людей, ищущих убежища и людей, живущих на обочине, я обнаружил, что умственная гимнастика, необходимая для поддержания подобного мировоззрения, является не только утомительной, но и бессмысленной.

Мы превратили религию, основанную на следовании Его примеру, примеру бесконечно бескорыстному, в институт, который сделал себялюбие «благословенным» и который использует любую находящуюся в его распоряжении власть для поддержания своего культурного и политического господства. Сегодня, как и во времена Иисуса, политические и религиозные элиты организуют заговор для сохранения выгодного им структурного и экономического неравенства.

Во время Пасхи, на мой взгляд, это внутреннее противоречие проявляется особенно сильно и неприятно. Американский теолог Джон Йодер (John Howard Yoder) так описывает смерть Иисуса: «политическое и юридически ожидаемое моральное столкновение с силами, управлявшими тем обществом, в котором он находился». Мы вспоминаем Его смерть и видим, что характер Его смерти, свидетельство Его жизни и, на самом деле, пророки Ветхого Завета, создавшие контекст для Его появления, — все это указывает на неоспоримую истину: Иисус был пристрастен, но не так, как меня заставили в это верить.

Иисус был явно на стороне бедных, отверженных, презираемых, обездоленных и угнетенных. Он был на их стороне, когда это вредило его репутации, лишало его дохода и любой надежды продвинуться вверх в рядах религиозных или политических властей. Он был на их стороне, когда выгонял менял и торговцев из храма, и он был на стороне бедных, когда это стоило ему жизни.

Было бы сложно сказать, что христиане должны поддерживать ту или иную партию и быть безусловно связанными с какой-то из них, независимо от того, как со временем меняются ее ценности и политика. Однако я, действительно, верю в то, что мы призваны быть на стороне тех, кого выбросила на обочину и сделала малоимущим система, созданная для того, чтобы ее преимуществами пользовали те, кто находится наверху. Если мы следуем за Иисусом, то мы должны быть с теми, что был отвержен, забыт, оскорблен и выключен в социальном и экономическом отношении — какими бы ни были наши личные затраты.

Быть на стороне бедных и обездоленных — это не значит поддерживать прогрессивные ценности, правильные мнения и даже не значит голосовать правильным образом. Быть на стороне бедных — это значит принимать решение об оказании влияния на любую власть, привилегии и ресурсы, находящиеся в вашем распоряжении, для изменения не только непосредственных условий отдельного человека, но также — что более важно — экономической, социальной и культурной системы, увековечивающей неравенство, бедность, исключение и эксплуатацию. Законы имеют значение, национальный бюджет имеет значение, политика имеет значение, потому что они не только отражают то, что одобряет общество, но и предоставляют рамки, на которых основывается структурное или социальное неравенство. Концепция Иисуса состояла не в создании больницы у подножья отвесной скалы (войти в нее можно только после прослушивания проповеди). Его концепция представляла собой реальную возможность создания альтернативного общества, в котором эта отвесная скала была бы разрушена.

Мы знаем, что корпоративная алчность, неолиберализм и просачивающаяся вниз экономика (trickle-down economics) не работают. Мы знаем, что ничем не ограниченный капитализм разрушает нашу планету и способствует быстрому росту неравенства. Мы знаем, что дискриминация — по признакам расы, пола, сексуальности или религии — заставляет людей страдать, делает места нашего проживания менее здоровыми, а наш мир — менее безопасным.

Мы знаем, что экономика устроена в угоду богатым, и доходы людей наверху растут, тогда как заработная плата людей внизу сокращается. Мы знаем, чьи интересы защищают наши правящие лидеры, когда богатые освобождаются от уплаты налогов, и в результате сокращаются расходы на юридическое обслуживание общин, финансирование образования на основе существующих потребностей, а также другие формы социальной поддержки.

И мы знаем, что Иисус постоянно находился на стороне бедных. Пасха с ее мощным образом распятого на кресте Иисуса — а прибит к кресту он был потому, что религиозные и политические лидеры добивались его смерти — заставляет нас посвящать наши жизни служению другим людям. Следовать за Иисусом — это значит любить людей не только с помощью слов, теологии или благотворительности. Любить Иисуса — это значит проявлять связанную с возможными жертвами солидарность и решимость разоблачать зло любой идеологии, которая пытается заставить нас поверить в то, что неравенство, насилие и эксплуатация являются благородными, естественными и установленными Богом.

Дни Пасхи напоминают нам о том, что мы знаем, как это все закончится. Те люди, в пользу которых эта система была нечестным образом устроена, распнут на кресте тех, кто угрожает их власти.

Но когда-нибудь мы все равно победим.

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