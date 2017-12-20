/Поглед.инфо/ В новата стратегия за национална сигурност на САЩ, Китай и Русия са представени като съперници на Съединените щати, стремящи се да променят глобалната разстановка на силите в свой интерес, което може да представлява заплаха за Съединените щати. Това съобщиха в неделя представители на администрацията на Доналд Тръмп.

Президентът Тръмп представи тази стратегия в понеделник в реч, която е един вид програмно заявление, определящо политическия курс на страната. Обобщено, речта съответства на доктрината за национален суверенитет "Америка – преди всичко". В нея, за приоритет се считат икономическите резултати от международното сътрудничество. Лица от обкръжението на Тръмп заявяват, че основните положения от програмата вече се прилагат на практика.

Например, в този одобрен от Конгреса документ се сочи, че при Тръмп, в процеса на приемане решения по въпросите на националната сигурност, ще се отделя повече внимание на икономическите фактори и вътрешната сигурност на страната.

В документа се сочи, че Китай и Русия се стремят да "променят статуквото", което хвърля предизвикателства пред американските интереси и срещу което САЩ се противопоставят. Примери за такива предизвикателства са китайското военно разрастване и изграждането на острови в Южнокитайско море, както и руското присъединяване на Крим през 2014 г. За отбелязване е, че този документ не отхвърля открито стратегията на бившия президент Барак Обама и неговите предшественици.

Като кандидат-президент, Тръмп обвини Китай в "насилие" срещу икономиката на Съединените щати и в кражба на американски работни места. Но след като стана президент, той по всякакъв възможен начин рекламира топлите си взаимоотношения с китайския лидер Си Дзинпин. Тръмп дори смята за заслуга на Си Дзинпин, че помогнал да се окаже натиск върху Северна Корея по въпроса за ядрената й програма.

Тръмп също открито се възхищава от руския президент Владимир Путин, наричайки го "много умен", и се опитва да подобри отношенията си с Русия след дълъг период на влошаване по време на президентството на Обама. Той открито се усъмни в констатациите на американското разузнаване, че Русия провеждала систематична кампания за подкопаване на президентските избори през 2016 г. В същото време Тръмп не премахна санкциите на Конгреса срещу Русия, наложени за действията й в Украйна, както се надяваше Путин.

(рус.ез.)

Оригиналът на публикацията: National security strategy plan paints China, Russia as U.S. competitors

В стратегии национальной безопасности Китай и Россия названы соперниками США

В новом плане американской стратегии национальной безопасности Китай и Россия представлены в качестве соперников США, стремящихся изменить глобальную расстановку сил в собственных интересах, что может создать угрозу Соединенным Штатам. Об этом в воскресенье сообщили сотрудники администрации Трампа.

Президент Трамп представит эту стратегию в понедельник в своей речи, которая станет своего рода программным заявлением, определяющим политический курс. В своем общем виде она соответствует доктрине национального суверенитета «Америка — прежде всего». В ней в приоритетном порядке рассматриваются экономические последствия международного сотрудничества. Официальные лица заявляют, что ее главные положения уже претворяются на практике.

Например, в этом санкционированном конгрессом документе говорится, что при Трампе в процессе принятия решений по вопросам национальной безопасности будет уделяться больше внимания экономическим факторам и внутренней безопасности страны. Трое представителей администрации на условии соблюдения анонимности рассказали репортерам об этом документе до его публикации.

«Данная стратегия продвигает то, что я бы назвал принципиальным реализмом, — заявил один из них. — В определенном смысле глобальный баланс сил изменился в неблагоприятном для американских интересов направлении. В новой стратегии предложен план того, как Америка может вернуть себе момент силы в целях изменения многих этих тенденций».

Другой чиновник отметил, что Китай и Россия стремятся «изменить статус-кво», что может бросить вызов американским интересам и против чего выступают Соединенные Штаты. По словам этого чиновника, примером такого стремления является китайская военная экспансия и строительство островов в Южно-Китайском море, а также российская аннексия Крыма в 2014 году.

В этом документе открыто не отвергается стратегия бывшего президента Барака Обамы и его предшественников. Однако в нем приоритеты Трампа излагаются иначе. Об этом заявил третий представитель администрации. Чаще всего самые важные решение Трампа по вопросам внешней политики и национальной безопасности представляют в качестве отказа от политического курса Обамы, в том числе, по иранскому вопросу и по климатическим изменениям. Кроме того, при Трампе «после провальной политики прошлого», как выразился президент, огромное внимание уделяется Северной Корее.

В документе Трампа о новой стратегией есть четыре главных организационных принципа. Это защита американской территории, защита американского благополучия, сохранение мира посредством силы и распространение американского влияния.

Большое внимание к меняющейся роли и устремлениям Китая является признанием того, что эта страна стала соперницей США, но иногда может быть американским партнерам, заявили представители администрации. То же самое говорили и представители прежних администраций, однако, по словам этих чиновников, в новом документе основное внимание сосредоточено на торгово-экономических последствиях китайских киберкраж и прочих пагубных действий для Соединенных Штатов Америки.

Будучи кандидатом в президенты, Трамп обвинял Китай в том, что он «насилует» Соединенные Штаты экономически и крадет у них рабочие места. Но став президентом, он наладил и всячески рекламирует теплые взаимоотношения с китайским руководителем Си Цзиньпином, которому Трамп ставит в заслугу то, что он помог оказать давление на Северную Корею в вопросе ее ядерной программы.

Трамп также открыто восхищается российским президентом Владимиром Путиным, называя его «очень умным» человеком, и пытается улучшить отношения с Россией после длительного периода их ухудшения при Обаме. Он открыто усомнился в выводах американской разведки о том, что Россия проводила систематическую кампанию по подрыву президентских выборов 2016 года. Вместе с тем, Трамп не отменил санкции конгресса против России, введенные за ее действия на Украине, на что надеялся Путин.

В воскресенье Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщениям обеих сторон, Путин поблагодарил американского руководителя за информацию ЦРУ, которая помогла предотвратить террористический акт, готовившийся в Санкт-Петербурге. Это был необычный звонок, поскольку обмен разведывательными данными редко обсуждается публично. А еще это был второй телефонный разговор двух лидеров за четыре дня.

«Основываясь на предоставленной США информации, российские власти сумели захватить террористов накануне теракта, который мог унести жизни большого количества людей, — говорится в заявлении Белого дома об этом телефонном звонке. — Оба лидера согласились, что это является позитивным примером того, чего могут добиться наши страны, работая вместе».

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Комментарии читателей:

Replee

Какого черта Трамп капитулирует перед этими русскими и китайцами?

Citizen of the planet

Мы как-то очень быстро перешли от дружбы с Китаем и Россией к их демонизации. Что он делает? Его стратегия поддержания силы заключается в переходе от одного нелепого, смехотворного, сводящего с ума и ослабляющего нацию хода к другому. Это будет происходить до тех пор, пока мы не устанем от него, не прекратим обращать на него внимание и не двинемся в другом направлении.

Менее чем за год мы превратились из сверхдержавы и лидера свободного мира в злую, изолированную и вечно недовольную страну. Трамп вполне может претендовать на то, что он сделал больше любого президента. К несчастью, все, что он сделал, это плохо и отвратительно.

Sam Ervin

Нужен враг!!

Slightlycrazy

Путин играет с Трампом как с большой глупой рыбой.

Pugoncrack

Второй звонок за четыре дня. Скоро они свидания друг другу будут назначать.

SidCrosbyRulzCra pitals

Демократы наняли русских, чтобы те составили фальшивое досье на Трампа с цель незаконного влияния на выборы в США. Это единственное, что доказано с сговоре с русскими. Больше ничего.

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