/Поглед.инфо/ Всички опити на киевския режим на Порошенко да съди Русия в различни международни инстанции изглеждат жалки, нагли и нямат никаква перспектива. Впрочем в Украйна, Порошенко контролира само чашата си. И то с голяма трудност. За да се убедите в това, нека да разгледаме някои от случаите.

Киев обвинява Русия в нарушаване на Европейската конвенция за борба срещу финансирането на тероризма. Не е ясно какво Киев разбира под "тероризъм". Ако иде реч за Луганската народно-демократична република, нито една международна институция или съд не я определя като терористична.Всички действия на опълченците са в отговор на преврата в Киев, организиран от САЩ, и имат чисто отбранителен характер.

Киевският режим е този, който систематично практикува терор. Ето най-ярките доказателства за това: смъртта на милиционер на майдана, след като не допуснаха линейка до тежко ранения служител на реда; масово изгаряне на живи хора на 2 май 2014 г. в Одеса; разстрелване с картечници на граждани, участващи в празнична демонстрация на 9 май 2014 г. в Мариупол; масово убийство на служители на реда от незаконните въоръжени групи на Ляшко в Мариупол на 9 май 2014 г.; ракетен обстрел на центъра на Луганск на 2 юни 2014 г.; редовни артилерийски нападения срещу жилищни квартали на Донбас; опити за организиране хуманитарна катастрофа в Крим, чрез изключване на водо- и електро- захранването; редовни призиви на украински медии за унищожаване на милиони "непълноценни жители на Донбас"; политически убийства на другомислещи – най-известният случай е този на украинския писател и публицист Олес Бузина; опити за изпращане на обучени терористи на територията на Крим с цел унищожаване обекти на гражданската инфраструктура...

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Ябеда Порошенко и суровая Правда

Все попытки киевского режима Порошенко судиться против России в различных международных инстанциях выглядят жалко, убого и не имеют никаких перспектив.

И вообще — на Украине Порошенко полностью контролирует только свой стакан. Да и то с трудом.

Чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим каждую из них по отдельности.

Первый кейс. Обвинение в нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Непонятно, кого и на каком основании киевский режим называет «террористами». Если речь идёт о ЛНДР, то ни одна международная инстанция, организация или суд не признали их таковыми. Более того, это отказались сделать даже несколько украинских судов, в которых пытались протащить подобные решения. Поэтому все попытки говорить о «финансировании террористов» в адрес России – это пустое сотрясание воздуха, лишённое малейших признаков смысла.

За три года гражданской войны на Украине ополчение Новороссии не совершило ни одного действия, которое можно было бы расценить как теракт. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть даже наиболее общее определение терроризма.

Терроризм – политика, основанная на систематическом применении террора (запугивания и устрашения). Террористические акты – это действия, которые призваны посеять страх и ужас для достижения каких-либо политических результатов.

За всё время противостояния противники киевского режима не совершили ничего, что можно было бы назвать террористическим актом. Все их действия были лишь ответом на организованный США госпереворот и носили сугубо оборонительный характер.

Зато киевский режим систематически практикует террор. Вот лишь наиболее яркие факты этого террора:

— Убийство милиционера на майдане. Когда раненого сотрудника МВД публично оставили умирать, не допустив к нему скорую помощь.

— Массовое сожжение живых людей 2 мая 2014 года в Одессе.

— Расстрел из пулемётов праздничной демонстрации 9 мая 2014 года в Мариуполе.

— Массовое убийство сотрудников РОВД незаконным бандформированием под руководством Ляшко в Мариуполе 9 мая 2014 года.

— Ракетный обстрел с самолёта центра Луганска 2 июня 2014 года.

— Регулярные неселективные обстрелы жилых кварталов городов Донбасса артиллерией ВСУ.

— Попытки устроить гуманитарную катастрофу в Крыму, перекрыв подачу туда воды. И аналогичные попытки перекрыть поставки электричества зимой. Эти действия носят признаки попыток геноцида.

— Регулярные призывы в украинских СМИ к уничтожению нескольких миллионов «неполноценных жителей Донбасса». Остающиеся абсолютно безнаказанными.

— Политические убийства инакомыслящих, в том числе руками нацистских «активистов». Самый известный пример – Олесь Бузина, но в реальности таких случаев десятки.

— Попытки заброски подготовленных СБУ террористов на территорию Крыма с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры с высокой вероятностью массовых жертв среди местного населения.

Все перечисленные (и многие другие) действия киевского режима прямо подпадают под определение «терроризм». Поэтому когда киевский режим что-то там лепечет про «терроризм» своих оппонентов – это типичная тактика преступников громче всех кричать «держите вора».

Кейс второй. Обвинение в нарушении конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Самое смешное, что именно Россия была основным разработчиком и лоббистом этой конвенции, потому что в отличие от США и Западной Европы у нас этой самой расовой дискриминации никогда не было.

Да и о какой «расовой дискриминации» может идти речь? Если подразумеваются крымские татары, то в России они имеют больше прав и возможностей сохранять культурную самобытность, чем у них когда-либо было на Украине.

Простейший пример: крымско-татарский язык в России признан одним из государственных (между прочим, наряду с украинским), чего никогда не было (и до сих пор нет) на территории Украины. В российском Крыму любое государственное учреждение обязано осуществлять документооборот в том числе и на крымско-татарском языке, а в составе Украины его бы даже не приняли к рассмотрению. Так кто и где на самом деле занимается дискриминацией?

Более того, из нескольких тысяч недавно опрошенных крымских татар ни один не выразил желания уехать на Украину. Поэтому все сказочки киевского режима про «массовые притеснения татар в Крыму» из той же оперы, что и «конно-бурятские танкисты на Донбассе». Чистой воды выдумка антироссийской пропаганды.

Это два кейса, поданных в Международный суд ООН в Гааге. Кстати, ранее этот же суд отказался рассматривать аналогичный иск от Грузии по обвинению России в расовой дискриминации, заявив, что это не входит в его компетенцию.

Но есть ещё несколько обвинительных заявлений (не менее идиотских и абсурдных), которые режим Порошенко собирается рассылать по другим судам.

Кейс третий. Киевом готовится иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге по обвинению России в попытке геноцида. Это самая бесперспективная попытка режима Порошенко из всех его бесперспективных попыток.

Во-первых, Россия не ратифицировала Римский статут и не признаёт юрисдикции МУС.

Во-вторых, как это ни смешно, Украина также не ратифицировала этот статут и не признала юрисдикции МУС.

В-третьих, очевидна абсурдность выдвинутых обвинений. Единственный, кого можно обвинить в геноциде украинцев – это режим Порошенко. Потому что он делает всё, чтобы уничтожить как можно больше граждан своей страны, что уже привело к тому, что Украина превратилась в мирового лидера по темпам депопуляции.

Кейс четвёртый. Иск в ЕСПЧ о «похищении украинских детей». Речь идёт о детях, которых вывезли из-под обстрелов украинской армии в Россию на лечение. Обвинять Россию в том, что она не даёт режиму Порошенко убивать детей – это верх лицемерия.

Тотальную лживость всех заявлений киевского режима прекрасно иллюстрирует последнее выступление заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, в котором, в частности, говорится «В отличие от многих других посткоммунистических стран, в Украине никогда не было напряженности на этнической почве».

Украинские нацисты «всего лишь» (задолго до евромайдана) скандировали на своих маршах «москалей на ножи». И за последние три года почти во всех украинских СМИ не перестают публиковаться призывы к геноциду жителей Донбасса и не прекращается разжигание ненависти к русским. Елена Зеркаль нагло лжёт международной общественности.

Ну и отдельно хочется процитировать её же «Российская Федерация угрожала пыталась заморозить украинских людей, прекращая поставки газа в холодный зимний сезон».

Во-первых, Российская Федерации НИКОГДА не прекращала поставок газа. Это могут подтвердить все европейские потребители российского газа, который поступает к ним транзитом через Украину.

Во-вторых, наоборот, когда в городе Геническе возникла критическая ситуация с отоплением и город оказался под угрозой замерзания, то руководством России было принято решение о спасении населения путём дополнительных поставок газа без обычной предоплаты.

Впрочем, там все заявления и выступления представителей террористического киевского режима полностью состоят из подобной откровенной лжи. Опровергать каждую их лживую фразу просто не вижу смысла. Поскольку там просто нет ни слова Правды.

Со своей стороны, хочется в очередной раз повторить свой тезис, что давно пора на международном уровне признать киевский режим террористическим и начать реализовывать полноценный комплекс мер по борьбе с этими террористами.