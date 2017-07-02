/Поглед.инфо/ Президентът Доналд Тръмп винаги има слабост към прости и фантастични решения на проблемите. Нелегална имиграция? Изграждаме стена. Прехвърляне на работни места в чужбина? Въвеждаме износни мита. Безработица в Апалачите? Да произвеждаме повече въглища. Нарастване на медицинските разходи? Отмяна на Obamacare.

Само че тази му склонност, в качеството му президент, може да се окаже заплаха за страната.

(рус.ез.)

Опасная простота Трампа

Президент Трамп

Редакционная статья

Президент Дональд Трамп всегда питал слабость к простым и фантастическим решениям проблем. Нелегальная иммиграция? Постройте стену. Рабочие места перемещают за границу? Введите налоги на импорт. Безработица в Аппалачии? Добывайте больше угля. Рост медицинских расходов? Отмените Obamacare.

Способность Трампа составлять простые лозунги пригодилась ему во время избирательной кампании. Однако на посту президента она его подводит и представляет угрозу для страны.

Когда Верховный суд частично восстановил его указ, запрещающий въезд гражданам из шести преимущественно мусульманских стран, Трамп назвал это «явной победой для нашей национальной безопасности». Если взглянуть на национальности террористов, которые спланировали нападения против США, становится совершенно ясно, что закрытие границ Америки для стран из списка Трампа обеспечивает лишь ложный комфорт.

Также должно быть ясно, что обоснование временного запрета на въезд и необходимость пересмотра процедур проверки была не более чем предлогом. В первоначальном указе Трамп поручил своему секретарю по национальной безопасности, государственному секретарю и директору национальной разведки в течение 30 дней предоставить отчет касательно подробной «информации, которую могут потребовать от любой страны для вынесения решения о визе, допуске или других правах». Эти данные необходимы для того, чтобы убедиться, что заявитель не является угрозой для безопасности США. Администрация еще не подготовила такой отчет и внесла совсем не значительные изменения в процесс оформления виз.

Кроме того, бюджетные приоритеты Трампа не указывают на то, что он понимает, как сохранить страну в безопасности. Предложенный им бюджет предполагает семипроцентное увеличение финансирования Министерства внутренней безопасности, но большая часть этих денег направлена на мексиканскую границу. Уязвимая граница действительно является угрозой национальной безопасности, но никакая стена не остановила бы террористов 11 сентября или тех, кто совершил атаки позднее. Они также соответствовали бы критериям Верховного суда и стали бы исключением из запрета Трампа, так как имели реальные отношения с американскими гражданами или организациями.

Бюджет Трампа предполагает сокращение (на 25%) финансирования Инициативы по безопасности городских районов, которая дает деньги на борьбу с терроризмом в городах. Однако местные полицейские в сотрудничестве с федеральными агентствами сыграли жизненно важную роль в пресечении многочисленных атак. Недавние трагедии в Лондоне и Манчестере подчеркивают важность мобилизации и оснащения городов для борьбы с терроризмом.

Эффективная стратегия национальной безопасности также требует использования мягкой силы за рубежом. Она частично зависит от нашей приверженности гуманитарным усилиям, которые Трамп предлагает сократить, и частично — от морального авторитета Америки, который Трамп изо всех сил старается подорвать.

Новое исследование показывает, что мир, включая многих близких союзников США, не доверяет Трампу. Это неудивительно, ведь он не смог выразить поддержку статье 5 НАТО (о коллективной обороне — прим. ред.), которая лежала в основе трансатлантических отношений почти 70 лет, и в то же время заигрывал с Владимиром Путиным.

Трамп больше не может возлагать вину за любое последующее террористическое нападение на суды, как он когда-то к своему стыду сделал. Тем не менее, если он продолжит сосредотачиваться на закрытии дверей и строительстве стен, исключая более эффективные подходы, риск более кровопролитных атак будет расти.

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