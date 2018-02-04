/Поглед.инфо/ Стремежът на ФБР да възложи на своето подразделение по противодействието на чуждестранното влияние, задачата да наблюдават социалните мрежи, не може да не предизвиква големи въпроси, пише The Nation. Според списанието, в случай ако ФБР, което винаги се е стремило към това, да поеме върху себе си ролята на „полиция на мислите“, успее да получи подобни пълномощия, свободата на словото ще се окаже под сериозна заплаха.

Федералното бюро за разследване (ФБР) отдавна е свикнало да подозира дисидентите за това, че са чуждестранни агенти. Освен това ФБР печално е известно с факта, че счита всички, започвайки от гражданските активисти и свършвайки с противниците на апартейда в Южна Африка, за оръдия на комунизма - и, следователно, на Съветския съюз. Именно затова заявлението на ФБР, че специално подразделение по противодействието срещу чуждестранното влияние има намерение да се заеме с наблюдение на социалните мрежи, трябва да предизвиква сериозни въпроси, пише The Nation.

Риториката около „рашагейт“ все повече напомня тоналността на ФБР, свойствена му по време на студената война. Но независимо от това, на кого ще бъде възложена задачата за наблюдаване на социалните мрежи, във всеки случай възникват опасения за свободата на словото, даже ако тази сфера бъде дадена на откуп на гигантите от Силиконовата долина или на комитетите в конгреса.

Но, каквото и безпокойство да внушават тези варианти, ФБР е най-лошия кандидат за тази работа, подчертава списанието.

„Перспективата да се разреши на главната правоприлагаща агенция на страната да определя различните изказвания като чуждестранна дезинформация, сама по себе си внушава опасения. Изглежда, че ФБР и само осъзнава колко лошо звучи тази идея от гледна точка на Първата поправка. Затова представител на агенцията заяви: „Ние сме тук не за да ставаме „полиция на мислите“ - пише изданието .

Въпреки това всеки, който е запознат с историята на този орган знае, че от първите дни на своето съществуване ФБР винаги се е стремило да играе именно тази роля. Например, бъдещият директор на ФБР Едгар Гувър започва своята кариера в това ведомство, организирайки блокади на радикалите в рамките на рейдовете на Палмър.

(рус.ез.)

Многие критики могут отмахнуться от подобных страхов, назвав их анахронизмами, однако, несмотря на попытки реформировать ФБР, агентство год за годом продолжает заниматься всё тем же, а именно слежкой за диссидентами.

В частности, за последние годы бюро не раз демонстрировало свои глубоко укоренившиеся политические пристрастия. Например, ФБР последовательно осуществляет наблюдение за группами ненасильственного характера из-за опасений, что в определённый момент первую скрипку там начнут играть сторонники жёстких решений.

Такое может случиться с любой гражданской группой, однако ФБР следит далеко не за каждой организацией подобного рода. Агентство отдаёт предпочтение различным антивоенным организациям, движениям за экономическую справедливость и расовое правосудие.

«Нет никаких причин думать, что подразделение, занимающееся социальными сетями, не будет склонно к тем же политическим пристрастиям. Что ещё хуже, многие, кто выступает за такие меры, сами показывают отсутствие политической объективности», — отмечает журнал.

По традиции американские левые относятся к ФБР со скептицизмом, из-за того что это ведомство на протяжении долгого времени нарушало гражданские права. Однако из-за расследования возможного сговора членов избирательной кампании Трампа с Россией ФБР приобрело полугероический статус в глазах левых, которые считают бюро противовесом американскому президенту.

Однако левые должны очень внимательно следить за ФБР, в том числе и за его подразделением, занимающимся соцсетями. Усилия по борьбе с «российской пропагандой» нацелены далеко не только на Трампа: многие из паникёров, боящиеся «российского вмешательства», нередко приравнивают неугодные им точки зрения к атакам на американскую демократию.

Те же, кто возражают против текущего курса США по отношению к России или оспаривают ключевые заявления спецслужб о «действиях русских», получают клеймо пособников заклятого врага. Нестандартные мнения даже по чисто внутренним вопросам начинают расцениваться как игра на стороне русских, отмечает издание.

«Беспокойство по поводу иностранного влияния на нашу демократию, будь оно со стороны России или какой-то другой страны, абсолютно справедливо. Однако это не означает, что ФБР нужно выдать карт-бланш на уклонение от критики. Мы определённо должны с опасением относиться к расширению потенциала ФБР в области слежки за диссидентами. Как и традиционные СМИ, соцсети должны быть защищены от цензуры... Из всех возможных органов, которые могли получить полномочия для ликвидации полной свободы слова в интернете, ФБР вполне может быть худшим вариантом», — подводит итог The Nation.

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