/Поглед.инфо/ Много преди Нострадамус, Раньо Неро, францискански монах, живял в края на XV и началото на XVI век, прави следното нашумяло пророчество: "Между двата океана ще се появи нова държава. Тя ще стане най-силна и най-могъща. Управлението й ще се сменя на всеки четири години. 44-тият управител ще бъде последният."

За тези, които не са информирани, нека посочим, че формално, Тръмп е 45-ия президент; но в действителност, лицата, които са били стопани на Белия дом са 44-ма, защото Гроувър Кливлънд е имал два, но непоследователни, мандата: през 1885-1889 г. като 22-ри и през 1893-1897 г. като 24-ти президент.

А сега – малко прогнозна статистика:

- от 44-ма американски президенти никой не е бил отстранен с "импийчмънт" - 0% вероятност за импийчмънт;

- от 44-ма американски президенти - 7 потенциално са могли да бъдат отстранени - 15,91% вероятна заплаха за импийчмънт;

- от 44-ма американски президенти, осем са се споминали на този пост - 18,18% смъртна вероятност;

- от 44-ма американски президенти - срещу 11 от тях е имало покушения за убийство (включително четири успешни) - 25% вероятна заплаха от покушение.

Убити са Абрахам Линкълн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли, Джон Кеннеди.

(рус.ез.)

Когда убьют Трампа?

Угрозы 45-му президенту США: смерть — 18%, импичмент — 0%

Стало модным гадать (причём не только в России, но и в США) досидит ли 45-й президент до конца своего срока, или произойдёт нечто? А зачем «мучатся», когда можно призвать на помощь математику и прикинуть его шансы, исходя из исторических предпосылок. По крайней мере, хоть какая-то объективность будет соблюдена.

Начнём с того, что Трамп 45-й президент сугубо формально. На самом деле, США с 1789 года возглавляло 44 человека. Просто некий Гровер Кливленд посчитан дважды, как 22-й (1885−1889) и 24-й президент (1893−1897), потому что сидел в высшем кресле «не подряд».

Для чего я уделяю этому такое внимание? Вовсе не из-за нашумевшего пророчества Раньо Неро — францисканского монаха, жившего на рубеже XV — XVI веков — ещё до Нострадамуса: «Между двух океанов появится новое государство. Оно станет самым сильным и могущественным. Править в нем будут по четыре года. 44-й правитель станет последним».

Многие посчитали, что теоретически предсказание относится к Бараку Обаме, но математически (то есть наиболее точно) к Дональду Трампу. Впрочем, не суть, лично мне подобное «занудноство» потребовалось только для корректности вычислений. Чтобы «оперировать» реальным количеством президентов, а не политически придуманным. Таким образом, запомните — вместе с Дональдом Трампом, который приступил к обязанностям де-юре и де-факто, у «руля» США стояло 44 человека, начиная с Джорджа Вашингтона.

Главной причиной того, что «Трамп не усидит» называется ипмичмент. И действительно, Конституция США говорит очень расплывчато про конкретику «отрешения» (статья 2, раздел 4): «государственная измена, взяточничество или другие важные преступления и проступки (misdemeanors)».

Законодательно понятие «важные преступления» и особенно «проступки» президента США ни как не регламентируются. Отцы-основатели американского государства записали — когда он (президент) становится «тираном, чванливым и всемогущим».

Логично предположить, что признаки «всемогущества» и особенно «чванливости» легко отыскать у многих лидеров и тогда… Опять же читаем американскую Конституцию (часть 2, раздел 2, статья 1): «исключительное право возбуждать импичмент (the sole Power of Impeachment) принадлежит Палате представителей».

Технически процедура выглядит так: конгрессмены большинством (не менее 226 из 435) принимают обвинение, а Сенат (верхняя палата) либо утверждает его, набирая не менее 2/3 голосов (67 из 100), либо нет. Как говорится в сетевом маркетинге, «но и это ещё не всё». Получение обвинения не означает автоматическую потерю власти.

«Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отрешены от должности после осуждения в порядке импичмента» (раздел 4, статья 2 Конституция США). Обратите внимание — «могут быть», не значит «должны» — адвокаты не раз цеплялись за спасительную формулировку, ведь импичмент в США касается не одних «президентов», но и других государственных чиновников с судьями.

Но довольно юридической казуистики, обратимся к прецедентам. Каковы шансы Трампа на импичмент, исходя из предыдущего опыта? Ноль! Ни один президент США никогда не прошёл вышеописанную «гражданскую казнь» до конца. Ричард Никсон ушёл под угрозой (1974 год), но — в добровольную отставку и тут же был официально помилован своим наследником Джеральдом Фордом по всем статьям.

Примерно за 100 лет до этого, процедуре подвергся Эндрю Джонсон, которому не хватило одного «голоса» в сенате до бесславного финала. Зато у Билла Клинтона всё выглядело уже гораздо «приличнее». По первой статье импичмента (дача ложных показаний под присягой) — 45 сенаторов. По второй (воспрепятствование осуществлению правосудия) — 50. Напомню — надо было не менее 67.

Кроме трёх самых нашумевших случаев (в порядке очередности Джонсон-Никсон-Клинтон), «дамоклов меч» нависал также над Гербертом Гувером (1933 год), Гарри Трумэном (1952 год), Рональдом Рейганом (1983 и 1985) и Джорджем Бушем-старшим (1991 год). Там всё «умерло» на стадии подготовки обвинений — не нашлось «достаточно оснований». Если судить строго по «цифре» — 7 из 44 президентов США могли попасть под импичмент, но по разным обстоятельствам счастливо его избежали. То есть, к примеру, в теории можно достигнуть «скорости» света, но ты попробуй подтвердить это на практике!

Что же ещё угрожает Дональду Трампу, как главе исполнительной власти США? Согласно исторической статистике, наиболее вероятно самое печальное — смерть. И здесь шансы не в пример импичменту велики.

На своём посту умерло 8 президентов США, из которых ровно половина были убиты (Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли, Джон Кеннеди).

Кстати, любопытная деталь для любителей выражения «двойные стандарты». В 1881 году психопат Гито (выбрал револьвер «Бульдог» с ручкой из слоновой кости потому что «таковой будет хорошо смотреться в музее) смертельно ранил 20-го президента США Джеймса Гарфилда.

В том же году российская организация «Народная воля» убивает царя Александра II. Казалось бы… Но нет! Исполком «Народной воли» составляет обращение: «Выражая американскому народу глубокое соболезнование по случаю смерти президента Джеймса Авраама Гарфильда, Исполнительный Комитет считает долгом заявить от имени русских революционеров свой протест против насильственных действий, подобных покушению Гито». Жаль, что Леонид Филатов тогда ещё не написал свои знаменитые строки: «Энто как же вашу мать, извиняюсь, понимать?

Впрочем, к нашей статистике сей «нюанс» никакого отношения не имеет. Кроме собственно убийств, зафиксировано значительное число покушений на президентов США. И тут непонятно, как считать. Например, знаете ли вы — рекордсменом в данном списке выступает Билл Клинтон за всю историю США! Только за 8 месяцев (с 1993 по 1994 годы) четыре посягательства на его жизнь! Всего же — около 30 раз, задержано более 80 человек — большинство психически больные.

Из-за многочисленности фактов покушений, учитываю непосредственно президентов США. Кроме четверых — убитых, ещё 7 могли разделить печальную участь, начиная с первой попытки, датированной 30 января 1835 года.

Прежде чем перевести те или иные шансы в проценты, скажу пару слов в защиту своего метода. Можно предрекать будущее Дональда Трампа основываясь на интуиции и личных представлениях о политике США (то-то будет радости, если угадаешь, попадая «пальцем в небо»). А можно — на исторических фактах, которые МАТЕМАТИЧЕСКИ свидетельствуют, чего президенту США следует опасаться больше: смерти или импичмента. Конечно, прошлое автоматически не предопределяет будущее, и, тем не менее, вот ВОЗМОЖНЫЕ угрозы для Дональда Трампа, как президента США:

Из 44 президентов США ни один не ушёл в отставку «по импичменту» — 0% (угроза импичмента)

Из 44 президентов США — 7 потенциально могли быть отрешены от власти — 15,91% (угроза — простите за тавтологию — «угрозы импичмента»)

Из 44 президентов США на этом посту умерло восемь — 18,18% (угроза смерти)

Из 44 президентов США — 11 подверглись покушениям (включая четверых убитых) — 25% (угроза покушения)