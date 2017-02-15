/Поглед.инфо/ Само три седмици след като зае поста съветник по въпросите на националната сигурност, един от най-важните членове на екипа на президента Доналд Тръмп напусна администрацията. Защо? Защото подвел вицепрезидента Майк Пенс или защото американският истеблишмънт категорично не иска да подобри отношенията си с Русия?

Нещата са по-прости: целта е Тръмп да бъде унищожен политически, да му се вържат ръцете и краката и да бъде принуден да подаде оставка. Войната срещу Тръмп не е обявена от Клинтънови и Демократическата партия. Война са му обявили по-голямата част от истеблишмънта, която е космополитна и по същество анти-американска. Тръмп възприема тази наднационална част като окупатор и враг и те са готови да се борят с него, като партизани срещу нашественик.

Капанът бе заложен още през периода на безвластието, тоест, след изборите, и преди встъпването на новия президент в длъжност. И първата жертва е генерал Флин. Главната мишена не са руско-американските отношения. Те удариха Флин не защото се застъпва за сътрудничество с Русия в области, които са от полза на САЩ. Главната цел е Тръмп и екипа му. Да бъде дестабилизирана новата администрация, да се посеят конфликти в обкръжението на новия президент. Срещу Тръмп работят медиите, елитът, част от държавния апарат и разузнавателната общност. Залозите са много високи и ако президентът успее да съхрани властта и себе си, на Америка й предстоят сериозни вътрешни промени.

(рус.ез.)

Помощник Трампа попался в тщательно подготовленную ловушку

Отставка Майкла Флинна с поста помощника президента США по национальной безопасности стала первым серьезным поражением Дональда Трампа. Впрочем, обвинять нового президента в слабости не стоит. Операция против Флинна, связанная с его общением с российским послом в Вашингтоне, началась еще при администрации Обамы и была проведена с редкой изощренностью. То, что Россия остается главной темой американской политики и после инаугурации Трампа, конечно, очень показательно, но уже привычно. Но то, что за разговор с русскими уже увольняют, это что-то новое. Понятно, что это шутка – но не такая уж и грубая: разговор с послом России в США стоил должности одному из руководителей американской внешней политики.

Хотя генерал Майкл Флинн сам подал в отставку – поняв, как заявила советник Трампа, что становится козлом отпущения. Три недели на посту помощника президента по национальной безопасности – и один из ключевых членов команды покидает администрацию. Почему? Потому что подставил вице-президента Майка Пенса – не специально, но подставил – или потому, что американский истеблишмент категорически не хочет улучшения отношений с Россией?

Нет, все гораздо проще – потому что Трампа пытаются политически уничтожить, сковать по рукам и ногам, лишить команды и отправить в отставку. Войну Трампу объявили не Клинтоны и не Демократическая партия. Войну ему объявила большая часть истеблишмента, космополитическая и по сути антиамериканская. И первой жертвой в этой войне пал генерал Флинн, то ли заслонивший собой президента, то ли подставленный под пули самой администрацией Трампа. Впрочем, точнее будет сказать, что генерал угодил в ловушку, расставленную врагами Трампа.

Операция по выбиванию Флинна заняла полтора месяца – с 29 декабря по 13 февраля. Причем ровно половина этого срока пришлась на время правления Барака Обамы, то есть все началось при демократах, и при них же, по сути, и была сделана главная часть дела. Но обо всем по порядку.

29 декабря Барак Обама ввел новые санкции против России. Среди прочего они касались и высылки 35 российских дипломатов. В этот же день помощник Трампа Майкл Флинн – о том, что он будет назначен на один из ключевых постов в новой администрации, было давно уж известно – говорит по телефону с послом России в США Сергеем Кисляком. На следующий день Владимир Путин, вопреки ожиданиям, говорит, что «мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии» и не будем никого высылать. Трамп, комментируя заявление российского президента, называет его «отличным ходом – я всегда знал, что он очень умный».

И именно в этот момент администрация Обамы начинает искать виновника – то есть того, кто надоумил Путина так поступить. Как написала на этой неделе, еще до отставки Флинна, Washington Post:

«Сдержанная реакция Путина, заставшая чиновников Белого дома врасплох, вызвала у некоторых из них подозрения, что Москве было обещано освобождение от санкций, это послужило стимулом к проведению расследования американскими разведагентствами в поисках разгадки.

«Что-то произошло в те 24 часа» между заявлением Обамы и ответом Путина, сказал бывший высший чиновник США. Чиновники начали анализировать доклады разведагентств, перехваченные разговоры и дипломатические сообщения и увидели доказательства в том, что Флинн и Кисляк общались по СМС и по телефону примерно в интересовавшее их время».

Неважно, насколько излагаемое газетой соответствует истине. В любом случае это легализованная через прессу версия обамовской администрации. Таким образом, спецслужбы и Белый дом решили ударить по Трампу. Понятно, что у них в руках уже была запись разговора Флинна и Кисляка – и дальше нужно было лишь грамотно организовать ловушку.

Что и было сделано. 12 января появляется информация о том, что Флинн говорил с Кисляком – ее сливают в Washington Post, в которой Дэвид Игнатиус публикует статью «Почему Обама медлил с принятием мер в ответ на хакерские атаки России?». Статья вовсе не про Обаму, а про то, как коварный Путин сковал всю Америку своим шпионажем.

Один из четырех вопросов, которые патетически задавал Игнатиус, находится вообще за гранью здравого смысла. Он намекает на то, что явно выдуманные данные из знаменитого «досье на Трампа», то есть доклада о том, что есть у русских на Трампа, собранного бывшим сотрудником МИ-6, объясняются тем, что русские вели контрразведывательную игру с англичанином и «сознательно подсовывали британскому агенту ложные данные для его скандального досье, чтобы посеять еще больший хаос». То есть русские специально подсунули липу – чтобы потом посмеяться над доверчивыми врагами Трампа.

Но не это было главным пунктом статьи Игнатиуса. В ней впервые сообщалось о разговоре Флинна с российским послом:

«Отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн, которого Трамп выбрал своим советником по вопросам национальной безопасности, поддерживает тесные отношения с Россией. Он выступал и даже получал гонорар за свои выступления от кабельного телеканала Russia Today, который в рассекреченном докладе о хакерских атаках России, опубликованном на прошлой неделе, был назван «главным источником кремлевской пропаганды в мире».

По словам высокопоставленного чиновника правительства США, Флинн несколько раз звонил российскому послу Сергею Кисляку 29 декабря, то есть в тот день, когда администрация Обамы объявила о высылке 35 российских дипломатов, а также о введении других мер против России в связи с хакерскими атаками. Что тогда сказал Флинн и могло ли это каким-то образом перечеркнуть санкции США? Закон Логана (который не вступил в силу) запрещает гражданам США несанкционированные переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющими разногласия с США. Не нарушил ли Флинн требование этого закона? Представители предвыборного штаба Трампа не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

Если контакты команды Трампа помогли разубедить Россию в необходимости принимать ответные меры, возможно, это даже хорошо. Однако нам нужно выяснить, что произошло на самом деле».

Получается, что Флинна обвинили в том, что он нарушил некий закон Логана – хотя все понимают, что за два с лишним месяца после выборов команда избранного президента всегда вступает в различные контакты с властями других государств. Так было всегда, не говоря уже о том, что закон Логана за двести с лишним лет ни разу не применялся. Впрочем, в войне с Трампом все способы хороши, так что было понятно, что тему «Флинн нарушил закон Логана» будут активно раскручивать. До инаугурации тогда оставалась неделя, и команде Трампа нужно было быстро реагировать.

Вот тут и была сделана единственная ошибка – как самим Флинном, так и командой Трампа. На следующий же день они признали факт разговора, но стали отрицать факт обсуждения санкций. То есть испугались травли по поводу «нарушения закона Логана», хотя нужно было просто признать факт разговора на разные темы, не сужая возможность маневра. Потому что в руках загонщиков была расшифровка разговора Флинна и Кисляка – и этими загонщиками была уходящая администрация и спецслужбы. Трамп и его команда, видимо, уже полностью ощущали себя вступившими в должность, забыв, что на календаре 12-е, а не 20 января, и рычаги власти не в их руках.

Вместо этого пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер 13 января заявил, что Флинн ответил на сообщение от Кисляка, просившего его о телефонном разговоре – «Флинн принял этот звонок... разговор шел об организации телефонного разговора между президентом России и Трампом после выборов». Другой, неназванный, чиновник из переходной администрации сказал, что «во время этого телефонного разговора вопрос о санкциях не обсуждался вообще». О том, что пресса не отпустит эту тему, можно было догадаться, когда 15 января избранного, но не вступившего в должность вице-президента Майка Пенса спросили об этом на передаче CBS. Пенс, сославшись на разговор с Флинном, ответил, что генерал и посол «не обсуждали ничего, что имеет отношение к решению США» о высылке дипломатов и о введении санкций против России». В этот момент ловушка для Флинна захлопнулась.

Почему все было сделано к 15 января, хотя к тому моменту Флинн еще даже и не был официально назначен (Трамп ведь не вступил в должность), и до его отставки потом понадобился еще месяц?

Потому что Пенс сказал неправду – то есть был создан повод для конфликта между двумя центрами силы в окружении Трампа. Совет национальной безопасности во главе с Флинном и вице-президент Пенс – это важнейшие точки сборки внутри команды Трампа. Флинн олицетворяет тех военных и спецслужбистов, которые выступают за новую геополитическую концепцию США, а Пенс – республиканский истеблишмент, в той его части, которая готова работать с Трампом. То, что Пенс соврал из-за Флинна, позволяло противникам Трампа вовсю порезвиться на стравливании двух полюсов его команды. Что и произошло.

Скорее всего, получилось следующее. Флинн рассказал о своем разговоре с Кисляком Трампу, но не стал посвящать во все детали беседы Пенса. Понятно, что Флинн не советовал Кисляку, что делать Путину в ответ на новые санкции Обамы – но разговор о санкциях все-таки шел. И в случае публикации записи беседы получалось бы, что помощник президента обманул вице-президента. А потом возник бы вопрос, в курсе ли был сам президент.

И Трампу пришлось бы или говорить о том, что он не знал, или же признаваться в том, что Флинн ему все рассказал. И во втором случае начался бы вой, что Трамп, еще не въехав в Белый дом, уже играл в пару с Путиным против Обамы, попутно скрывая все от своего вице-президента. Вот перед таким выбором оказался бы Трамп в случае продолжения разбирательства в «деле Флинна».

В итоге решено было пожертвовать генералом. Отставка Флинна была не юридическим вопросом, а вопросом доверия, заявил во вторник пресс-секретарь Трампа – президент был очень обеспокоен тем, что его советник по национальной безопасности ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса.

Все это не имело бы никакого значения в нормальной ситуации – но в ней просто и не могло бы возникнуть такой «коллизии». То есть, прямо говоря, до Трампа и невозможно было представить себе «Уотергейт наоборот» – когда спецслужбы шантажируют президента собственной страны тем, что у них есть запись разговора его сотрудников с иностранным дипломатом.

Эта уникальная ситуация стала возможной благодаря тому, что Трамп воспринимается наднациональной частью американской элиты как захватчик и враг – и они готовы вести с ним борьбу наподобие той, что партизаны ведут с оккупантами. Ну и, конечно, противники Трампа могли организовать такую ловушку только в момент междуцарствия, то есть после выборов и до вступления в должность.

После того как Пенс 15 января своим заявлением захлопнул ловушку, загонщикам оставалось лишь ждать. При этом до конца президентского срока Обамы они ничего не сообщали Трампу. Понятно, что совершенно сознательно, хотя теперь в Washington Post это подается вот так:

«Внутренние дебаты о том, что делать с информацией о Флинне и Кисляке, достигли критической стадии 19 января, в последний день пребывания Обамы у власти. Генпрокурор Йейтс, директор национальной разведки Клэппер и директор ЦРУ Бреннан настаивали на том, чтобы проинформировать новую администрацию, дабы вступающий в должность президент мог принять решение по этому вопросу. Они обсудили разные варианты, предлагая передать эту информацию либо вице-президенту, либо новому юрисконсульту Белого дома, либо руководителю аппарата президента, либо самому Трампу.

Директор ФБР Джеймс Коми сначала не хотел уведомлять о случившемся Белый дом, объясняя это тем, что на пути следствия могут возникнуть препятствия...»

В общем, Трампу ничего не сказали – ни до передачи власти, ни в первые дни после. Потому что нужно было еще затянуть узлы на удавке:

«Переломный момент наступил после 23 января, когда Спайсера (пресс-секретаря президента) во время его первого официального брифинга для прессы спросили о разговорах Флинна с Кисляком. Спайсер сказал, что «вчера вечером» он снова говорил с Флинном по этому вопросу. «Был всего один звонок», – сказал Спайсер. Во время разговора обсуждались четыре вопроса: об авиакатастрофе, в которой погиб российский военный хор, о рождественских поздравлениях, о проводимых Россией переговорах на тему гражданской войны в Сирии и об организации телефонного разговора между Путиным и Трампом. Спайсер сказал, что за эти рамки разговор не выходил.

Йейтс снова подняла этот вопрос на встрече с Коми, который на сей раз согласился с необходимостью проинформировать Белый дом. Йейтс и высокопоставленный чиновник из сферы национальной безопасности поговорили на эту тему с юрисконсультом Белого дома Дональдом Макганом».

Так что Трампа известили уже только после того, как его пресс-секретарь еще раз, уже в качестве представителя действующего главы государства, заявил, что Флинн не говорил о санкциях. После чего Трампу через его юриста сообщили о наличии «компромата», то есть записи разговора. Еще через несколько дней та же Йейтс, исполнявшая обязанности генпрокурора, была уволена Трампом за отказ исполнять его указ о мигрантах.

Конечно, в этой истории главной мишенью были вовсе не российско-американские отношения. То есть в Флинна били не потому, что он выступает за сотрудничество с Россией там, где это выгодно США. Нет, конечно, жесткое противодействие намерениям Трампа попробовать «поладить» с Путиным относится к числу важнейших задач глобалистского истеблишмента – но не оно было главным побудительным мотивом в «операции «Флинн».

Главной целью был Трамп и его команда как таковая. Дестабилизировать работу новой администрации, рассорить его окружение между собой. Против Трампа работают как пресса, так и элиты, часть как госаппарата, так и разведывательного сообщества. Идет накат такой силы, что для того, чтобы устоять, Трампу приходится жертвовать близкими соратниками. Но ставки высоки, и если президент сохранит власть и жизнь, то Америку ждут серьезнейшие внутренние изменения.

Не только внутренние – и внешнеполитические тоже. С Флинном или без него, с Тиллерсоном или без него, с Бэнноном или без него – Трамп действительно пришел «осушить вашингтонское болото» и развернуть Америку от «мифов глобализации» к национальному строительству. России это в любом случае выгодно – а людей, способных говорить с Москвой на языке реальной геополитики, вокруг Трампа хватает. Да и сам он точно такой же.