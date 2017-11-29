/Поглед.инфо/ В Русия влезе в сила закон, задължаващ чуждестранните медии да се регистрират като чуждестранни агенти, но тази стъпка беше само отговор на подобни стъпки на САЩ, пише германското издание Telepolis. Москва и Вашингтон все повече затъват в медийна война, в хода на която демократичните държави авторитарно регулират информационния поток, за да гарантират превъзходството на своята "собствена" истина.

Следователно, може да се очаква, че руският президент Владимир Путин бързо ще приложи почти единодушното приетия от Държавната дума закон, който задължава чуждестранните медии, представени в страната, да се регистрират като чуждестранни агенти, пише Telepolis.

Както отбелязва изданието, това е пряк отговор на Русия на американските действия, които съгласно военновременния закон, действащ повреме на Втората световна война, принудиха руските държавни канали RT и Sputnik да се регистрират като чуждестранни агенти. Освен това Google съобщи, че ще намали рейтинга на руските държавни медии в случай на разпространяване на невярна, лъжлива информация.

(рус.ез.)

Тelepolis: США авторитарно контролируют СМИ ради превосходства «своей» правды

Материал представлен в пересказе ИноТВ

В России начал действовать закон, обязующий зарубежные СМИ зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, однако этот шаг стал лишь ответом на аналогичные действия США, пишет немецкий Telepolis. Москва и Вашингтон всё больше увязают в медийной войне, в ходе которой демократические государства авторитарно регулируют информационный поток, чтобы обеспечить превосходство «своей» правды.

Следовало ожидать, что российский президент Владимир Путин быстро добьётся реализации практически единогласно принятого Госдумой закона, обязующего представленные в стране зарубежные СМИ зарегистрироваться как иностранные агенты, пишет Telepolis.

Как отмечает издание, такова непосредственная реакция России на действия США, которые по закону времён Второй мировой войны вынудили российские государственные каналы RT и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Кроме того, компания Google сообщила о том, что будет понижать рейтинг российских государственных СМИ в случае распространения ложной информации.

В США уже говорили о том, что регистрирование иностранных агентов не связано с цензурой. Однако это верно лишь отчасти, но если бы оба российских СМИ не прошли регистрацию, их могли бы лишить лицензии, подчёркивает немецкий портал. Теперь эти новостные ресурсы считаются пропагандистскими и должны предоставлять данные о своём финансировании.

Россия ещё в октябре грозилась отплатить США той же монетой, когда речь зашла о регистрации СМИ в качестве иностранных агентов. До сих пор аналогичную процедуру в России должны были проходить НПО, получающие средства из-за рубежа, но не СМИ. Эта регистрация нужна для того, чтобы заклеймить их иностранными агентами и вскрыть источники их финансирования, как делается и в Вашингтоне в отношении российских СМИ, поясняет автор статьи.

Таким образом, оба государства всё сильнее увязают в медийной войне, которая с проведения американских президентских выборов влияет на открытое противостояние двух стран не в меньшей степени, чем гонка вооружений, считает немецкий журналист. Похоже, что частный канал CNN не будет объявлен иностранным агентом, однако российское Министерство юстиции потребовало от правительственных американских каналов Voice of America и Radio Free Europe/Radio Liberty, а также от некоторых других СМИ зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Возможно, к их числу будет отнесена и Deutsche Welle. «После американского приглашения к ответной реакции» Москва может свободно выбирать, какие СМИ «заклеймить», подчёркивает издание. Российская сторона также негодует по поводу того, что в США до сих пор зарегистрироваться в качестве иностранных агентов должны были только российские СМИ, но не британский канал BBC, китайский CCTV, французский France-24 или немецкая Deutsche Welle, отмечается в статье.

По мнению автора, эта медийная война ясно показывает, какую угрозу для себя видят правительства, партии и институты в распространяющихся информационных потоках, которые они не могут контролировать и клеймят как операции влияния. Раньше это было признаком авторитарных государств, подчёркивает немецкий портал. Теперь же к таким действиям всё больше склоняются правительства, партии и ведомства в демократических странах: они выдумывают теории заговора и отказывают гражданам в праве самостоятельно отличать фейковые новости от объективных.

До сих пор западные СМИ пользовались привилегией, позволявшей им распространять их якобы объективную информацию по всему миру, из-за чего была изобретена доктрина о свободных информационных потоках, утверждает автор статьи. Однако после того, как другие государства начали всё активнее осуществлять собственное иновещание на английском языке, идеология свободных информационных потоков оказалась под давлением. Отныне разграничение фейковых новостей и неким образом определяемых правдивых данных должно гарантировать превосходство «своей» информации.

Всё это путь к «Министерству правды», промыванию мозгов и авторитарному регулированию информационного потока», заключает немецкий журналист.

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