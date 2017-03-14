/Поглед.инфо/ Свалянето на Доналд Тръмп от президентския пост на САЩ е насрочено за 1 Май. В статията си "ObamaGate: престъпен заговор от безпрецедентен мащаб", Памела Гелър цитира източник, според който: "...Започва третият мандат на Барак Обама... Сега имаме президент и анти-председател. Правителство и правителство в сянка. Анти-президентът контролира по-голямата част от правителството чрез своето правителство в сянка... "

Обама не разполага със законна власт. Но той разполага със създадената от него преди осем години мрежа – т.нар. "дълбочинна държава", която се опитва да обърне резултатите от президентските избори, като се опира на държавни служители, чиято преданост е сенчеста в Белия дом. Тази тактика, която бе незаконна още когато беше президент, днес тя не само е противоконституционна, но и предателска. "Обама Инкорпорейтид" стана държава в държавата и включва мрежа от организации, както вътре, така и извън правителството, които твърдят, че не вършат нищо незаконно като отделни групи, защото технически, те съблюдават правилата на всяко ведомство, но тяхната очевидна незаконосъобразност се състои в скритата координация между тези "революционни клетки", поразяващи тялото на САЩ.

Професионалистите на ЦРУ са натрупали значителен опит в осъществяването на държавни преврати в третия свят. Сега, тези професионалисти работят за осъществяването на безкръвен преврат в самата Америка. Виолетовите революционери са определили и датата: масовите действия на неподчинение, общоамериканската стачка и маршът във Вашингтон са насрочени за 1 май 2017 г., на която дата трябва да отстранят Тръмп от властта.

(рус.ез.)

В США готовятся к госперевороту

Свержение президента Америки Дональда Трампа намечено на 1 мая



Свержение президента Америки Дональда Трампа намечено на 1 мая. Памела Геллер в статье "ObamaGate: преступный заговор беспрецедентного масштаба" приводит утверждение Даниела Гринфельда: "Начался третий срок Барака Обамы... Теперь есть президент и анти-президент. Правительство и теневое правительство. Анти-президент контролирует больше правительства через свое теневое правительство, чем настоящий президент".

Обама больше не обладает законной властью. Но созданная им за предыдущие восемь лет правления сеть "Deep State" пытается нивелировать результаты президентских выборов, используя государственных служащих, чья преданность - теневой Белый дом. Тактика, которая была незаконной, когда он был на службе, уже не только неконституционна, но и предательска. "Обама Инк" стало государством в государстве. Это раздробленная сеть организаций, как внутри, так и вне правительства, которые утверждают, что они не делают ничего противозаконного в качестве отдельных групп, потому что они технически следуют правилам в каждом отделении, однако область явной незаконности заключается в скрытой координации между этими "революционными ячейками", заражающие Соединенные Штаты.

Это преступный заговор беспрецедентного масштаба. Прежде всего это самое непосредственное нападение на страну, в которой правительства избираются народом, а не мощными силами внутри правительства. Сеть Обамы является незаконным теневым правительством. Теневое правительство Обамы - это не просто война с президентом Трампом. Это война с правительством, избранным народом.

Далее эту же тему развивает Гарри Гиндер: "Утром 9 ноября 2016 года, на следующий день после выборов, заплаканная и невыспавшаяся Хиллари Клинтон надела фиолетовую блузку и явилась на респектабельный прием, устроенный нацистом Джорджем Соросом в историческом арт-деко отеле «Нью-Йоркер». Билл Клинтон в фиолетовом галстуке был, конечно, при ней. Так началась очередная «цветная» революция Сороса. На этот раз у нас, в Америке. Фиолетовая. Почему фиолетовая? Демократы в Америке традиционно раскрашиваются в синий цвет, а республиканцы – в красный. Их смешение – или объединение – дает фиолетовый цвет. Вот такая неприкрытая претензия на «объединенную» Америку.

Но и это еще не все. Традиционно именно глобалисты выбирают фиолетовый в качестве своего цвета. Почему? Наверное, потому, что фиолетовый – традиционный цвет членов королевской семьи. Цель фиолетовой революции – предотвратить отмену Трампом социалистических достижений Обамы, торпедировать все без исключения начинания Трампа, а также саботаж, бойкот, протесты и хаос. Главная их задача – закрепить существенные завоевания глобалистов за восемь лет правления Обамы. Противниками Трампа являются несколько хорошо организованных сил – ЦК Демократической партии (сторонники Хиллари), Организация Воздействия (Organizing For Action, сторонники Обамы), финансист Сорос с его миллиардами, и, наконец, пятая колонна, или отдельный класс вашингтонской бюрократической номенклатуры (некоторые из которых – с явной левой ориентацией, но влиятельные трампоненавистники есть и среди республиканцев). Это – так называемое Теневое правительство США. Его штаб-квартира находится на расстоянии всего двух миль от Белого дома. Из нее Обама командует своей армией революционеров. Его Организация Воздействия – это параллельная партия, созданная Обамой вместо «старой» Демократической партии. Ее ядро – 32 тысячи бойцов (коммунистических агитаторов). В 250 офисах Организации Воздействия на всей территории США проводится интенсивная подготовка еще 25 тысяч агитаторов. «Старая» Демократическая партия уже давно является не национальной, а региональной партией, члены которой сосредоточены в нескольких штатах на восточном и западном побережье США. «Старая» Демократическая партия – это странное смешение партийных аппаратчиков и всевозможных маргинальных групп – феминисток-расисток, черных расистов, «либеральной» профессуры, прогрессивного Голливуда, секс-меньшинств, экзальтированных Оккупантов Уолл-стрита, мусульман и других сторонников установления шариата в Америке, и анархистов-чернорубашечников. В этот список входят и демократы преклонного возраста, которые просто не заметили, что их партия давно захвачена леваками, и под вывеской «Демократическая партия» прочно обосновались шарлатаны, не имеющие ничего общего с партией отцов-основателей США.

По старинной марксистской традиции, все основные фракции Теневого правительства США воюют не только с Трампом, но и между собой. Центральный аппарат «старой» Демократической партии, партийная номенклатура, выступает на стороне Хиллари и против Организации Воздействия Обамы. Сорос, похоже, финансирует и фракцию Обамы, и фракцию Хиллари, и не забывает подкармливать других боевиков-маргиналов.

Многим американцам не понятно, почему за последние несколько дней все американское телевидение и пресса вдруг заговорили об антисемитизме. Ведь ничего экстраординарного на этом фронте в Америке не произошло. Дело в том, что все последние новости об антисемитизме в Америке на самом деле связаны не с Трампом, а с внутренними разборками внутри Теневого правительства Обамы. На днях должны состояться выборы нового генсека «старой» Демократической партии, и хорошо организованные клинтонисты – противники фаворита – мусульманина, конгрессмена и убежденного антисемита Киса Эллисона – решили нанести удар с «еврейского направления».

Фракции Теневого правительства получили сигнал к атаке 3 января 2017 года. В этот день (за 17 дней до окончания своего срока) Обама издал президентский указ, обязывающий Агентство Национальной Безопасности снабжать полными (без фильтрации) текстами перехватов телефонных разговоров и других электронных коммуникаций все остальные 16 американских спецслужб. По закону, АНБ имеет право прослушки всех иностранцев на всей планете без каких-либо ограничений. Но если хотя бы один из корреспондентов – гражданин США, АНБ обязано удалить всю информацию, которая могла бы идентифицировать этого гражданина (чтобы такую информацию сохранить, нужно решение специального суда, поскольку это означает фактическую слежку государства над гражданином). Распространение результатов секретных перехватов без фильтрации, которые содержат информацию об американских гражданах, имело своей целью только одно – перехват электронных коммуникаций администрации президента Трампа.

До указа Обамы доступ к такой информации имело только весьма ограниченное количество сотрудников американских спецслужб. После указа Обамы доступ к перехваченным телефонным разговорам президента Трампа получили все, в том числе и многочисленные противники Трампа внутри американских спецслужб. Агентство Национальной Безопасности, как оказалось, шпионит не только за простыми американцами. Оно шпионит и за президентом США Трампом. Именно АНБ совершило перехват телефонных разговоров Трампа с руководителями Австралии и Мексики, и их расшифровка были опубликованы прессой. А мы-то думали (как и Трамп), что телефонные линии президента США имеют самую высшую степень защиты. Именно АНБ совершило перехват телефонных разговоров номинированного на должность Советника по национальной безопасности Флина и посла России в США. Трамп – первый американский президент, который столкнулся с явным саботажем, шпионажем, и открытым нарушением субординации со стороны кадровых офицеров спецслужб. Причем на самом высшем уровне.

Противникам Трампа в уме и коварстве не откажешь – ведь они умудрились свалить Советника по национальной безопасности на основании его телефонных разговоров с послом России, причем текст разговора, кроме самих спецслужб, не видел никто, и отставка Флина произошла только на основании непроверенных слухов. Согласитесь, это высший пилотаж. Похоже, Трамп встретил достойных противников. В Вашингтоне идет серьезная схватка. Трамп массово увольняет политических назначенцев Барака Обамы и Хиллари Клинтон со всех государственных постов. Особенно массовыми были увольнения в Госдепе – практически весь седьмой этаж здания Госдепа, где сидит высшее внешнеполитическое руководство Америки, было уволено в прошлый четверг. Кроме того, администрация Трампа сама активно использует методы спецслужб для выявления нелояльных сотрудников.

В прессу иногда просачиваются отрывочные детали этого противостояния. Например, недавно было опубликовано фальшивое сообщение о 100 тысячах солдат Национальной Гвардии, которые якобы будут устраивать облавы на нелегальных иммигрантов – это была спецоперация Трампа по выявлению очередного «крота» в своей администрации. Был использован прием, хорошо знакомый выходцам из СССР по фильму «Адъютант Его Превосходительства». Контрразведка элегантно подбросила «совершенно секретные» фальшивые сведения нескольким сотрудникам Белого Дома, причем всем сотрудникам были сообщены разные фальшивки. Осталось только немного подождать – какой вариант фальшивки всплывет и будет опубликован прессой. Всплыл вариант со 100 тысячами солдат, и «крот» был обнаружен – им оказалась заместитель Главы Аппарата Белого Дома.

В той обстановке, в которой сейчас находится Америка, не следует верить ничему, что вы слышите по радио и телевидению. Просто считайте, что 100% новостей – это фальшивка. В американском информационном пространстве идет множество параллельных операций контршпионажа. Что интересно, в этом замешано и ЦРУ. Как известно, законы США категорически запрещают ЦРУ работать на территории США – все свои операции они должны проводить за рубежом. Но ЦРУ давно уже не то ЦРУ, которое мы знали, когда жили в СССР. Теперь эта организация напичкана политическими назначенцами, которые с большой симпатией относятся к социализму и его последней инкарнации – глобализму. Может быть, именно поэтому мы давно не слышали о громких успехах американской разведки. Профессионалы ЦРУ имеют значительный опыт государственных переворотов в странах третьего мира. Теперь эти профессионалы работают над бескровным переворотом в самой Америке. Скорее всего, все фиолетовые революционеры готовятся к одной-единственной дате – массовой акции неповиновения, всеамериканской забастовке и марше на Вашингтон, назначенных на 1 мая 2017 года, которая и должна отстранить Трампа от власти