/Поглед.инфо/ Колко крокодилски сълзи проляха нашите "борци за свобода", заради закона за "чуждестранните агенти", както и след прекратяване на дейността в Русия на USAID и на фонда "Сорос", да не говорим за експулсирането на американски дипломати. И изведнъж - популярното американско списание Foreign Policy призна, че тяхното разузнаване от много години провежда безпрепятствено всякакви операции на нашата територия.

В поредното плашило за Русия, това авторитетно за своите читатели издание взе и предаде всички. Началото беше класическо: "Както е известно, през 2016 г., Русия проведе многостранна атака, чиято цел е да се дестабилизира нашата демократична система и разклати доверието към нас на международната сцена. Всеки ден се получават нови данни за мащаба на руската атака и този скандал продължава да нарушава естествения ход на нашия политически процес. Денис Mакдоноу, бивш началник на администрацията на президента Барак Обама, нарече руската кампания атака, насочена към "сърцето на нашата система." Някои наблюдатели дори го определят като "престъплението на века", а сенатор Марк Уорнър отбележи, че опитите му да извърши проверка на тази атака са "най-важната инициатива в кариерата ми." Доказателства за кибератаки "в самото сърце", или по-скоро към друг орган малко по-ниско, както обикновено, не бяха предоставени. А защо, и така всички знаят, CNN вече е казаха, а Клинтън и Макдоноу потвърдиха - те, както обикновено, няма да лъжат.

/рус.ез./

Впрочем, дальше было веселей. «После серии высылок стороны договорились занять позицию, которая была сформулирована в заявлении Госдепартамента от 31 августа под названием «Достижение паритета в дипломатических миссиях» и в рамках которой закрепляется нынешний статус-кво, а стороны начинают предпринимать попытки для налаживания отношений. В 2006 году в американской миссии в Москве было почти 1,8 тысяч сотрудников. Сегодня их осталось всего 455. Президент Барак Обама сократил число членов российских миссий в США с 490 о 455. Поскольку Россия отказывается брать американцев на работу в свои дипломатические миссии, у самой сильной и влиятельной страны в мире меньше американцев в России, чем у России — дипломатов в США. Кроме того, у России больше дипмиссий в США. Что еще важнее, Россия наконец добилась того, чтобы наши страны рассматривали все взаимодействия сквозь призму взаимности. Все прежние администрации США отвергали этот принцип, являвшийся частью попыток России заставить США и другие страны принять такую модель мира, которая подразумевает существование равнозначных сфер влияния. То есть мы проиграли», — сообщает американское СМИ. Оказывается, главное в планах США было не допустить равноправия между нами, чтобы не дай Бог, кто подумал, что русские такие же, как избранные американцы и все прежние администрации США отвергали этот принцип --а нам пели сказки про то, что не любят нас за Донбасс, Крым и Магнитского с Димой Яковлевым.

«Стоит отметить, что в данном случае простых решений не было, и такое смятение было вполне закономерным следствием попыток США определить, как именно можно сдерживать, отражать и отвечать на атаки в условиях нового мира кибервторжений.

Однако к декабрю 2016 года, уже после победы Дональда Трампа, администрация Обамы объявила о принятии ряда мер, которые можно было назвать скорее предупреждением, чем наказанием для Кремля. США выслали 35 россиян, которые вели шпионскую деятельность в пользу России, и закрыли два российских дипломатических комплекса, которые использовались для ведения наблюдения. Администрация Обамы решила таким образом наказать Россию за тот хаос, который она устроила в период президентских выборов, хотя в обычных условиях подобные меры, как правило, становятся реакцией на гораздо менее значительные шпионские операции. Как сказал бывший посол США в России Макфол, «наказание не соответствует преступлению»…

Это стало чрезвычайно важной победой для России и той капитуляцией для США, которой все предыдущие администрации старательно избегали», — продолжают горевать в Foreign Policy. В целом, здесь сложно понять, в чем мы конкретно победили, да — сравняли счет с американцами и не более. Наоборот, на МИД здесь пошел шквал критики за слишком мягкую реакцию на срывы российских флагов в диппредставительствах. Почему же американцы считают себя проигравшими объясняется ниже.

«Хотя мы поддерживали идею высылки российских шпионов, мы боялись, что, если администрация не готова выдворить из страны подавляющее большинство из них, Россия примет ответные меры, и в конечном итоге у нее в США останется больше шпионов, чем у нас — в России. Это вряд ли можно считать подходящим «наказанием». В действительности история взаимных высылок шпионов научила Россию тому, как можно безжалостно манипулировать разногласиями внутри американского бюрократического аппарата. Как только США высылает очередную порцию российских шпионов, русские высылают американских дипломатов из самых разных агентств — Министерства торговли, обороны, финансов, USAID и других агентств, что делает дальнейшие высылки менее вероятными. Каждое из этих ведомств, не желая терять сотрудников из-за того, что оно считает шпионской борьбой, уговаривает Белый дом сделать все возможное, чтобы избежать новых высылок, поскольку в противном случае оно просто потеряет свои ограниченные ресурсы в Москве. Русские блестяще играют в эту игру», — пишет издание из США. Заметим, здесь открыто и без купюр говорится, что «Министерства торговли, обороны, финансов, USAID и другие агентства» участвуют в шпионской борьбе, более того, некоторые из них даже недовольны, что их учреждения использует для своего прикрытия ЦРУ и жалуются на это в Белый Дом. ЦРУ тоже жалуется, что их шпионов массово сократили, все кругом злые и отыгрываются в украинском стиле на российской символике.

Далее, автор материала продолжает рвать на себе волосы и даже призывает создать комиссию, подобной созданной после терактов 11 сентября, которая будет заниматься исключительно атаками РФ на их систему.

Нам же здесь стоит отметить главное — до настоящей победы еще далеко, Россия только поверхностно разворошила осиное шпионское гнездо, которое работало под прикрытием американских дипломатов и НКО, многие и очень многие продолжают работать у нас. Кто-то сменил вывеску, кто-то работает открыто и при этом еще кричит о «нарушении свободы», но если даже первый удар по их системы «избранности» вызвал подобную истерику, то мы движемся в правильном направлении, и остановка там равна поражению.

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