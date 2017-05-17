/Поглед.инфо/ "В резултат на сблъсък на привърженици на Тръмп с антифашисти в Бъркли, ранени са 6 души".



"Протестите против митинга на Марин Льо Пен в Париж ескалираха в масови улични битки".



"Антифашисти използваха коктейли „Молотов” по време на митинга на Марин Льо Пен".



"Антифашистка група е заподозряна в участие в терористичен акт в Дортмунд".

Това са само част от информациите в световната преса през последните десет дни, в които, по един или друг начин се споменава за групи ляволиберални младежи, наричаща себе си антифашисти. В Русия, това движение е маргинално. На Запад обаче, нещата стоят другояче. Там то отдавна се е превърнало в органична част на Системата.

Любопитна е връзката на тези движения с финансовия капитал. Например, действащата в САЩ фондация Tides Foundation, получаваща финансиране от Джордж Сорос, редовно финансира „антифашистки” групи, устройващи масови побоища, като например тези в Бъркли през февруари 2017 година, когато „антифашистите” биха хора, изгориха коли и чупеха прозорци на жилищни домове. "Антирасисткото" движение Black Lives Matter, организиращо предимно масови безредици, е получило през 2016 г. 33 милиона долара от Джордж Сорос чрез фондацията "Отворено общество" и "Центъра за американски прогрес", възглавяван от Джон Подеста. Създаденото за същата цел движение Black-led Movement Fund е получило от фондацията Ford и от филантропичната организация Borealis Philanthropy 100 млн. долара. Не е ли видно, че тези, които на Запад наричат антифашисти, са в същност слуги на империализма?

(рус.ез.)

(Анти)фашисты: глобалистская армия террора

Александр Бовдунов о симулякре современного антифашизма

«В результате столкновения сторонников Трампа с антифашистами в Беркли пострадали 6 человек», «протесты против митинга Марин Ле Пен в Париже переросли в массовые драки», «антифашисты применили коктейли Молотова на митинге Марин Ле Пен», «антифашисткие группы подозреваются в причастности к теракту в Дортмунде», - это всего лишь несколько сообщений мировой прессы за последние десять дней в которых так или иначе упоминаются группы леволиберальной молодежи, называющей себя "антифашистами". В России это движение маргинально. На Западе все несколько иначе. Там оно давно стала органичной частью Системы.

Антифашизм – старый и новый

Современный антифашизм – достаточно молодое явление. Как субкультура он оформился в 80-х, заимствуя символику и лозунги у исторических движений, противостоявших крайне-правым в Европе в 20-х-40-х годах. При этом костяк новых антифашистских движений составили анархисты и троцкисты, находившиеся на маргинальных позициях в сопротивлении историческим фашистским режимам даже во время Гражданской войны в Испании, где роль различных радикальных элементов среди республиканцев была довольно сильна. Сталинистские коммунистические партии играли в противостоянии фашистским режимам гораздо большую роль, но их современные антифашисты предпочитают обвинять в "криптофашизме". Что уже говорить о консерваторах и националистах подобных, например, Эрсту Никишу и Отто Штрассеру в Германии или об участниках движения Сопротивления во Франции, среди которых были как левые, так и правые и даже французские националисты. Иначе говоря, идейная и историческая преемственность отсутствует напрочь.

Финансирование антифашизма

Зато присутствует другая, более прочная связь. С финансовым капиталом. Например, действующий в США фонд Tides Foundation, получающий финансовые вливания от Джорджа Сороса, регулярно финансирует антифашистские группы, в том числе устраивающие массовые побоища, как например, столкновения в Беркли в феврале этого года, когда антифашисты избивали людей, жгли машины и били стекла в домах.

«Антирасистское» движение Black Lives Matter, занимающееся по большей части организацией массовых беспорядков, только в 2016 году получило от Джорджа Сороса через фонд «Открытое общество» и «Центр за американский прогресс», возглавляемый Джоном Подестой, 33 млн. долларов. Еще 100 млн. долларов выделили фонд Форда и организация Borealis Philanthropy, создавшие для этой цели Black-led Movement Fund.

Финансирование антифашистских и антирасистских инициатив в Европе также является одним из приоритетных направлений деятельности фонда «Открытое общество», равно как и других американских структур влияния. Например, того же фонда Форда. Сеть европейских организаций SOS Racisme, начало которой было положено во Франции, изначально создавалась мейнстримными левыми по заказу президента Миттерана и Социалистической партии. Организация до сих в значительной степени финансируется французским государством. Все антифашистские сети в Европе завязаны либо на государства, либо на финансируемые капиталистами благотворительные фонды. Других денег в Европе просто нет. Получается парадокс, левые и анархисты получают средства от государства и капиталистов, то есть от своих главных "классовых врагов". Но почему?

Штурмовики либерализма

Ответ лежит на поверхности: управление денежными потоками необходимо для переориентации радикалов в сторону от критики буржуазного строя и борьбы с ним на выступления против мифического "фашизма". Капитализм предлагает вместо борьбы с ним, заняться борьбой с идеологическими фантомами, а также и противниками этого же капитализма из правого лагеря. Это очень удобно, безопасно и выгодно в денежном плане.

Новоявленные идеологи рассказывают новичкам, что "фашисты" – это все, для кого так или иначе неприемлем эмансипаторный дух эпохи Просвещения, кто не собирается отказываться от любых коллективных идентичностей, от укорененности в традиции, этнической, национальной, религиозной, кто считает, что мужчина это мужчина, а женщина - женщина, и что семьи должны быть соответствующими, кто любит свой народ и его историю, кто видит в культуре не только нигилизм, но и ценности преемственности и Логоса.

Одним словом, "фашисты" - это те, кто не согласен с присвоением всевозможным перверсиям статуса социальной нормы и правового закона. Для профессионального антифашиста любой здоровый уравновешенный нормальный человек - "фашист". А с фашистом, как утверждают антифашисты, церемониться нечего. Хороший фашист - мертвый фашист. Не правда ли, это нам кое-что напоминает.

Проблема в том, что феномен фашизма вовсе не является идеологически цельным. Уже применение самого этого термина к различным доктринам 20-х 40-х является чрезмерным упрощением. Расширительное же толкование «фашизма» и вовсе лишает понятие смысла. Зато с ним связано столько травматических для сознания европейца ассоциаций, что устоять от использования его в качестве ярлыка невозможно. Обозвал идеологического противника "фашистом", и массы на твоей стороне. И никто не станет разбираться. Главное только успеть выкрикнуть заветное ругательство первым. И получить на это грант от крупного капитала и государственной машины.

Западные интеллектуалы создают концепции «вечного фашизма» в духе Умберто Эко, пытаясь максимально расширить определения этого явления, чтобы в него можно было вписать максимальное количество оппонентов либерального миропорядка, делигитимизировав их таким образом и натравив на них «штурмовые отряды» антифашистов. Так в "фашисты" записали представителей всех несистемных правопопулистских сил в Европе, от австрийской «Партии Свободы», которой не помог в свое время разрыв с Йоргом Хайдером, до французского "Национального Фронта" или "Партии независимости Соединенного Королевства".

Сами антифашисты живут по вполне фашистскому принципу. «Оставьте эту химеру совести, фюрер думает за нас». За антифашистов действительно думают - как правило, ультралиберальные философы из числа бывших левых. Такие как покойный Андре Глюксман или ныне здравствующие Даниэль Кон-Бендит и Бернар Анри Леви. Последний буквально не вылезает со всевозможных майданов, регулярно заявляет, как он ненавидит ("фашиста") Путина, и снимает документальные фильмы, когда необходимо обосновать американское вторжение в ту или иную страну. Саддам Хуссен, Каддафи, Асад -- вы же "фашисты"! -- а значит, мы летим к вам.

Неизвестно, чем эти интеллектуалы отличаются от американских неоконсерваторов, поскольку базовые принципы - распространение либеральной демократии по всему миру, свержение «тоталитарных» режимов, противостояние России, поддержка государства Израиль и США - у них одни и те же. Может быть, разница лишь в том, что неоконсерваторы (тоже почему-то как правило представленные бывшими троцкистами-евреями) любят Израиль и США еще больше.

Антифашизм на службе империализма

Для классического коммунистического определения фашизма было свойственно понимание его как сложного социально-политического явления. Поэтому в нем есть место и финансовому капиталу, как главному спонсору и бенефициару и отмечается империалистический захватнический характер фашизма. Антифашистам нет дела до таких сложностей. Их восприятие мира плоское, они довольствуются клише и штампами. Иначе бы они увидели, что между ними и историческим фашистами есть кое-что общее.

Современный антифашизм не только финансируется тем же самым финансовым капиталом, но и полностью солидарен с агрессивной политикой западных стран. Антифашисты участвовали во всех цветных революциях, которые проводил Запад. При этом на Украине, например, в 2014 году их не смутило присутствие неонацистов на соседних баррикадах.

Возьмем ли мы войну в Югославии, Косовский конфликт, бомбардировки Ливии – антифашисты всегда занимают позицию гегемона и его прокси. Они всегда на стороне США и спонсируемых ими «повстанцев»: от босняков и албанцев до исламских экстремистов в Сирии. Когда нужно они поддерживают и националистов, и религиозных экстремистов, кого угодно. Кто здесь "фашист", а кто нет, решает Бернар-Анри Леви.

Характерный пример – антифашисты и Трамп. Сразу после избрания президентом США Дональда Трампа в США и Европе проходили многотысячные демонстрации против фашизма, ксенофобии и сексизма. Трампа клеймили как исчадие ада, когда он пытался «продать» американскому обществу предложение начать договариваться с Россией. Но вот тот же Трамп нанес ракетный удар по Сирии. И где все эти миллионы людей в розовых шапочках? Их нет, зато антифашисты избивают вышедшего на акцию против Трампа alt-right’а Ричарда Спенсера. Ну а присно поминаемый Бернар-Анри синхронно с неконами одобрил как удар Томагавками по Сирии, так и действия по устрашению Северной Кореи, заявив, что "это мужественый жест".

Антифашизм – это фашизм

Современный антифашизм – симулякр, копия без оригинала, он оппонирует придуманному им самим же «фашизму», которого в действительности нет. Он претендует на преемство «антифашизму», которого не было, ибо что общего у немецкого коммуниста 30-х и Кон-Бендита? Атакуя пустоту, он только способствует поддержанию чахлого существования другого субкультурного симулякра – неонацизма, своего брата-близнеца. Наконец, он не предлагает ничего позитивного. Только разрушать, давить, не пущать, запрещать, сажать.

Типичная психология погромщиков

Неудивительно, что антифашисты проявляют практически фашистское поведение. Еще одной характерной чертой антифашистов является антиинтеллектуализм. Если их правые оппоненты пытаются организовать дискуссию или выступление, антифашисты предпочитают срывать мероприятие, но не вступать в диалог и не обосновывать своей позиции. Другая общая черта – нетерпимость к носителям иных взглядов. Еще одна – ставка на физическое насилие и устрашение по отношению к оппонентам. Наконец, отсутствие критического мышления, не позволяющее увидеть в действиях тех, кто их направляет, откровенную манипуляцию. Антифашисты слепы на один глаз: они видят только псевдо-фашизм и не видят настоящего, того, кому они преданно служат.

Кому-то это может показаться удивительным, но антифашизм сегодня является реакционным явлением, защищающим либеральную гегемонию, либеральное статус-кво и либеральных же политиков. Тех, кто не хочет ничего менять, кто выступает за привлечение миллионов мигрантов и снижение социальной ответственности государства и бизнеса, кто подрывает национальный суверенитет своих стран в угоду транснациональному бизнесу и плотно вплетен в международные сети управления.

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