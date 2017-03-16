/Поглед.инфо/ Правителство на ФРГ остро критикува сепаратистите в Украйна; Киев - също. В изключително сериозна, непозната досега реторика, германското правителство предупреждава за провала на Минските споразумения и за траен разпад на Украйна.

В сряда, Мартин Шефер, говорител на министъра на външните работи Зигмар Габриел заяви, че "продължаващата тенденция за разпад на Украйна предизвиква сериозно безпокойствов правителството." Очевидно, тези думи са отражение на тревогата в Берлин от безизходица в източната част на Украйна, която може да се превърне в т. нар. замразен конфликт - по подобие на другите конфликти,като тези в Молдова, Грузия, Армения/Азербайджан. И в трите случая, многогодишните опити за урегулиранене са успешни; и в трите случая Русия играе важна роля, защото подкрепя тези, които се позовават на правото си на отделяне; и в трите случая, усилията, положени за мирен изход, са в застой; и в трите случая страните като че са се адаптирани към ситуацията.

Освен Москва, Шефер критикува и поведението на Киев. Според него, украинската страна е предприела твърде слаби действия срещу украинските националисти, които в момента организират блокада на доставки на стоки от отцепническите източни територии на Украйна. Той отбелязва, че такива действия причиняват вреда не само на сепаратистите, но и на много хора в Украйна, тъй като блокадата на доставките на въглища застрашава електрозахранването на населението. Вместо да противодейства на тези действия, украинският Съвет за национална сигурност и отбрана решава да забрани товарообмена, каза говорителят. "А това води до необратимост на разпада".

(рус.ез.)

Берлин: Украине грозит распад

Федеральное правительство подвергает резкой критике сепаратистов на Украине, Киев — тоже.

Федеральное правительство в невиданной до сих пор форме предостерегает от провала Минских соглашений и устойчивого раскола Украины. В среду Мартин Шефер (Martin Schäfer), пресс-секретарь министра иностранных дел Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), сказал, что «продолжающиеся тенденции к расколу на Украине вызывают серьезное беспокойство у правительства». Очевидно, за этими словами скрываются опасения Берлина по поводу того, что противостояние на востоке Украины может превратиться в так называемый замороженный конфликт — как и похожие конфликты в Молдавии, Грузии, Армении/Азербайджане. Во всех трех случаях все попытки урегулирования, предпринимавшиеся на протяжении многих лет, провалились; во всех трех случаях Россия играет главную роль, потому что она поддерживает тех, кто добивается отделения; и во всех трех случаях усилия, прилагаемые в деле мирного урегулирования, застопорились также потому, что стороны конфликта приспособились к ситуации.

«Суверенная государственность» Украины никогда не станет темой переговоров, отметил Мартин Шефер.

Шефер раскритиковал всех участников событий на Украине. Он подчеркнул, что все более конкретный характер приобретают создаваемые сепаратистами — при поддержке Москвы — структуры, с помощью которых они могут отделиться от Украины. По его словам, они вводят российский рубль как основную валюту и создают собственные удостоверяющие личность документы для территорий в районе Луганска и Донецка. Шефер также заметил, что меняется и обозначение линии соприкосновения, то есть фронта — она становится своего рода границей. Все это однозначно противоречит заключенным в Минске соглашениям, посетовал Шефер. Там, кстати, указал он, все стороны конфликта решительно выступили за территориальную целостность Украины — вплоть до возврата всех территорий под полный контроль Украины. Пресс-секретарь Габриэля подчеркнул, что «суверенная государственность» Украины никогда не становилась темой переговоров, так это и останется в будущем.

Шефер отчетливо выразился и о поведении Киева. Так, по его словам, украинская сторона предприняла слишком мало действий против украинских националистов, которые в настоящее время организовали блокаду многочисленных поставок товаров из сепаратистских территорий на Украину. Он отметил, что это причиняет вред не только сепаратистам, но и многим людям на Украине, поскольку блокада поставок угля ставит под угрозу энергоснабжение населения. Вместо того, чтобы противодействовать этому, украинский Совет национальной безопасности и обороны принял решение полностью запретить товарообмен, сказал пресс-секретарь. «Это приводит к усилению разрыва», — предупредил Шефер.

На прошлой неделе глава МИД Габриэль уже призывал Киев и Москву соблюдать Минские соглашения. Очевидно, его беспокойство с тех пор еще больше выросло. Впрочем, это может быть связано и с тем, что другие страны, такие как Польша и Великобритания, все меньше доверяют договоренностям, достигнутым в Минске с помощью Германии и Франции.