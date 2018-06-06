/Поглед.инфо/ От съседите ни на земното кълбо сме заимствали красивата дума "мрия" или мечта. Дори когато се появи самолетът, той се превърна в първообраз на „мечтата”. Във връзка с събитията в Украйна думата започва да се използва в пейоративен смисъл. Но в Близкия изток, точно сега се оказаха вече три "мрии": израелската, иранската и сирийската. Кои са тези мечти, които могат да се окажат по-вероятни?

Като цяло те са възможни, но за да се сбъднат, потребна е фантастична комбинация от обстоятелства, които вероятно няма и никога няма да се съчетаят. Което не отменя мечтите като такива. Нека да разгледаме тези мечти по-отблизо, защото ако се сбъднат, това ще означава сериозни промени в света.

Да започнем с Израел. В интерес на Израел е създаването на независима кюрдска държава на териториите, обитавани от кюрдите в Турция, Сирия и Ирак. Един от инициаторите на предложението е членът на Кнесета Йов Киш (от партията „Ликуд”), който заявява, че в светлината на новите регионални обстоятелства става все по-ясно, че в израелски интерес е създаване на независима кюрдска държава.

"В Турция, Сирия и Ирак има кюрдско малцинство. Всичките тези държави са враждебни към Израел и, разбира се, трябва да се добави и враждебността на Иран, който също присъства в региона. Ето защо трябва да подкрепим кюрдите и да започнем процес, който в крайна сметка да доведе до създаването на независима кюрдска държава, която Израел ще подкрепи", казва Киш.

Мечтата на Иран е да подадат иск срещу САЩ в международния съд за терористичните атентати, извършени от международната терористична група "Ислямска държава" през 2017 г. в Техеран. Според аргументите, изготвени в парламента на Ислямска република Иран, "По време на кампанията си, американският президент Доналд Тръмп ясно спомена за "постиженията" на своя съперник, г-жа Клинтън, в създаването на т.нар. Ислямска държава от Съединените щати”. Това огласи Абулфази Абутораби, член на правната комисия на иранския парламент.

(рус.ез.)

Ближневосточный "салат". Новые отцы наций и даёшь США под суд как создателей ИГИЛ.

От соседей по глобусу нам досталось красивое слово "мрIя" или мечта. И даже самолёт такой появился, но он же стал прообразом судьбы "мечты". В связи с событиями на Украине слово стало использоваться в уничижительном оттенке. Вот сейчас на Ближнем Востоке явили себя аж три "мрии" сразу же. Израильская, иранская и сирийская. Что же это за мечты которые скорее "мрии"? Нет, в целом они возможны, но для того чтобы они сбылись нужно фантастическое стечение обстоятельств, которого скорее нет и не будет. Что не отменяет мечты как таковой. Посмотрим же на эти мечты внимательнее, поскольку если они таки сбудутся, то это будет означать серьёзные потрясения для мира.

Начнём с Израиля.

1. Судя по многим свидетельствам, особенно материальным Израиль изначально (скорее и до 2011 года) участвовал в событиях в Сирии. Ослабить, а то и раздробить государство у которого Израиль присвоил землю - одна из важнейших задач этой страны. Для этого по поставлялись боеприпасы (кстати оружия судя по всему не поставлялось чтобы не давать столь уже откровенный компромат), снабжение южных группировок боевиков поставлено на широкую и регулярную основу как и излечение их раненых. Всё остальное, вроде наличия инструкторов или разведданных подтвердить сложно - но сообщений об этом просто немерянно. А главное наносимые регулярно удары по складам оружия на территории Сирии. Что интересно с территории Сирии специально никто Израиль не обстреливал, зато сирийская армия регулярно теряла людей и технику, и боеприпасы необходимые для отбития территорий у боевиков, что бы там Израиль не врал про то чьи они и для кого.

Но боевики проигрывают, а Иран имеет линию снабжения через Ирак и Аль-Букемаль в Сирии. Как создать проблему Сирии, Ирану, Ираку и Турции одномоментно? Да попыткой усиления курдской проблемы создав курдское государство в Сирии раз не получилось в Ираке. Тем более что США подыскивают себе замену на территории захваченной СДС. Саудиты же готовы оплачивать "музыку".

Израильские парламентарии от партий Ликуд и «Наш дом Израиль» начали дебаты в Кнессете о возможностях Израиля помочь курдам основать независимое государство в Сирии, Ираке и Турции.

Израильская радиостанция сообщает, что члены Кнессета от обеих сторон представили предложение о помощи курдам на повестку дня в Кнессете.

Как отмечают арабские СМИ, предложение поступило на фоне ухудшения отношений между Тель-Авивом и Турцией, расширением иранского присутствия в регионе.

Одним из инициаторов предложения выступил член Кнессета Йов Киш (Ликуд) и заявил, что в свете новых региональных обстоятельств становится ясно, что независимое курдское государство — израильский интерес.

“Существует курдское меньшинство в Турции, Сирии и Ираке. Все эти страны враждебны по отношению к Израилю, и конечно добавляет враждебности Иран, который также присутствует в регионе. Именно поэтому мы должны поддержать курдов и начать процесс, который в конечном счете приведет к учреждению независимого курдского государства, которое поддержит Израиль”, заявил Йов Киш.

Израильское радио отметило, что не случайно Тель-Авив оказался единственной стороной, поддержавшей независимость курдов и учреждение их собственного государства в северном Ираке, также Израиль публично поддержал прошлогодний курдский референдум о независимости.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее уже выражал поддержку Тель-Авива государству Курдистан.

В августе 2015 британское издание Financial Times сообщило, что 75 процентов импорта нефти Израиля прибыли из Иракского Курдистана, что показывает степень сотрудничества между Израилем и регионом.

Что интересно есть утверждения что и сейчас Израиль имеет нефть от курдов. Кстати через Турцию, Джейхан. Вопрос стоит о том как найти географический выход на курдов? Дело в том что их отделяют сотни километров сирийской и иорданской территории. А в Иордании не всё гладко - там пытаются бузить. А говорят и потому что случилось историческое рукопожатие короля Иордании и лидера Ирана (а злые языки говорят что рукопожатия руководство КСА не удостоилось). Как не разорвал и отношения с Ираном и Катаром. Не удивлюсь если для доступа к Рожаве Иорданию будут "сирифицировать".

Кстати Ирану есть чего предложить Иордании. Например вернуть Мекку и Медину, которые сауды ЗАХВАТИЛИ. Кстати зацените вот это. Да и это, ниже, тоже неплохо. Это к тому, получится ли свалить короля в Иордании.

Хотя стоит проблема что делать с сирийской территорией между отметками 200 и 0 на линейке на карте. Часть уже занята США (меж отметками 200 и 234 км. на линейке) - это Танф.

Таким образом решение иорданской проблемы и этого отрезка даст возможность Израилю создавать проблему курдского государства. Но, без США это ИМХО, невозможно, потому как у Израиля нет возможностей давить на вышеупомянутые государства региона затей те в Рожаве совместную операцию в стиле иракской в Киркуке или турецкой в Африне.

Таким образом это скорее израильская "мрия". То что никогда не станет перемогой. Кстати это так интересно - быть у истоков создания союзного государства подальше от своих границ, но не дать создать то государство с той территорией что определила ООН для Палестины.

Продолжим Ираном.

2. Иранская "мрия".

Вспомним атаку ячейки ИГИЛ в Тегеране. Захват парламента страны не удался. Жертвы были. Атаковавших кого порешили на месте а кого захватили. Кстати суд уже был и они покойники - там не тянут годами соревнования меж адвокатами и прокуратурой. А потому и парламент Ирана и их прокуратура очень бы хотели получить некое возмездие через Международный суд ООН.

Власти Ирана намерены подать в международный суд иск против США за террористические атаки, совершенные международной террористической группировкой «Исламское государство» в 2017 году в Тегеране. Соответствующий документ сейчас готовят в парламенте ИРИ. «Во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп ясно говорил о «свершениях» своего соперника, госпожи Клинтон, упоминая, что США создали ИГИЛ (запрещенное в РФ)», - отметил, в частности, член юридической комиссии иранского парламента Абольфази Абутораби. По его словам, «ничего достовернее, чем утверждение президента страны, быть не может», а потому иранский парламент решил подать судебный иск против Вашингтона в Международный суд. Напомним, жертвами терактов, совершенных в Тегеране двумя группами террористов, стали 17 мирных жителей, 43 человека были ранены.

Другое дело что это даст Ирану? Скорее всего - ничего. Даже если суд и признает прежнее американское руководство виновными в создании террористической организации. Но "мрия" сделать гегемону минимум неприятно вполне себе достойна. Потому что в мире нет силы могущей призвать к ответу Вашингтон за его преступления, и тем более заставить его ответить за них. Тем более что в лучшем случае тут Трамп просто откажется от своих слов, хотя Клинтон в своё время не обратилась в суд за клевету - неужели она признала что это правда тем самым? Впрочем это может оказаться на руку и самому Трампу, которому чем больше грязи на демократах тем меньше возможностей давить на самого президента. А грязи США сейчас не боятся. Их хоть в чём обвини - сейчас другие времена, другая свобода слова и совсем по другому промытые мозги...

Ну и про Сирию

3. Сирийская "мрия".

Сирийцы хотят заставить янки убраться со своими прихвостнями с Танфа. Силой убрать их оттуда они не могут. Американцы же рассматривают эту захваченную ими территорию суверенного государства как актив... ДЛЯ ПРОДАЖИ. Впрочем если будет затеян проект по продаже Рожавы Израилю то Танф жизненно необходим для этого проекта. Возможно и потому так и не началось наступление в Дераа и Кунейтре потому что не удалось решить вопрос с США. Те или думают продать его в обмен на что-то или готовят нечто чтобы таки прямой выход к Рожаве состоялся. К сожалению потому у "мрия" что силой вопрос не решить а иного Вашингтон не понимает.

PS Сирийское информационное агентство SANA сообщило что более 70 общин и племён собралось на съезд на востоке провинции Алеппо. Повестка дня - борьба с турецкой, американской и французской оккупациями. И якобы уже принято решение БОРОТЬСЯ против "освободителей".

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