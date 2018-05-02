/Поглед.инфо/ "Делото Дъдли" сменя "случая Скрипал". Нов "случай на отравяне", нова пропагандна вълна на Запад. Руските специални служби се опитвали да отровят бившия шеф на петролната компания TНK-BP Робърт Дъдли.

Иля Заславски – живеещият в САЩ "независим експерт", бивш консултант на TНK-BP и фигурант в дела, свързани със шпионажа, заяви пред британския The Telegraph [отново британски, бел. ред.], как през 2008 г. ФСБ добавяла в храната на Дъдли "бавно действаща отрова".

Според твърденията на Заславски, влиятелни руски фигури заедно с руските специални служби отдавна се опитвали "да се отърват от Дъдли и от още 150 западни мениджъри". За тази цел – "бавно да увредят" президента на TНK-BP, той систематично е бил тровен с помощта на някои от служителите на компанията.

"След известно време у Дъдли започнаха да се проявяват симптоми, които не отзвучаваха в продължение на седмици и започнаха много да го безпокоят; затова президентът на BP реши да си направи изследвания в британска лаборатория [отново британска, бел. ред.]. Беше потвърдено, че отравянето е настъпило в Русия. В кръвта му имало следи от отрова. Дъдли напуска Русия тайно, скоро след установяване на диагнозата. Решението му да напусне е взето набързо. Мястото на новото назначение на Дъдли, след като напуска Русия, се държи в тайна [още една лъжа, тъй като е оповестено, че Дъдли ще бъде един от членовете на Съвета на директорите на ВР, бел. ред.]. Отравянето е подготвено от професионалисти и е организирано така, че да не причини смърт на Дъдли, а просто да го предупреди", заявява Заславски, цитиран от телевизионния канал "Дождь".

А кой е Иля Григориевич Заславски – читателят ще разбере от последващите редове...

(рус.ез.)

Дело „Дадли” на смену „делу Скрипалей”

Новое "дело отравителей", новый громкий вброс. Оказывается, российские спецслужбы пытались отравить бывшего главу нефтяной компании ТНК-BP Роберта Дадли.

Живущий в США "независимый эксперт", бывший консультант компании ТНК-BP и фигурант дела о шпионаже Илья Заславский поведал британской The Telegraph, как в 2008 году ФСБ якобы добавляла "медленно убивавший яд" в пищу Дадли.

По утверждению Заславского, влиятельные российские деятели и российские спецслужбы долго старались "избавиться от Дадли и ещё 150 западных менеджеров". С целью "медленно навредить" президенту ТНК-BP, его планомерно травили при помощи кого-то из сотрудников компании.

"Через какое-то время, у Дадли начали появляться симптомы, которые не проходили на протяжении нескольких недель и очень беспокоили его, поэтому глава BP решил сдать анализы в британской лаборатории. Подтвердилось, что отравление произошло в России. Его кровь показала признаки отравления. Дадли уехал из России втайне и вскоре после постановки диагноза. Решение об отъезде было принято быстро. Место назначения Дадли после того, как он уехал из России, не раскрывалось (враньё, поскольку было известно, что Дадли станет одним из членов совета директоров ВP - Прим.). Отравление было подготовлено профессионалами и организовано так, чтобы не нанести Дадли смертельного вреда, а просто предупредить", - цитирует слова Заславского телеканал "Дождь".

Короче, бред об "отравителях из российских спецслужб" остаётся профильной темой для спецслужб западных. Позорное "дело Скрипалей" пытаются дополнить вбросами наподобие сегодняшнего.

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Ниже краткая информация о двух основных персонажах новой дефективно-детективной истории.

62-летний Боб (Роберт Уоррен) Дадли - уроженец Нью-Йорка, гражданин США и Великобритании, имеющий диплом инженера-химика, степень магистра международного управления и степень магистра экономики управления. Он сделал карьеру в американской нефтехимической компании Amoco: разрабатывал, например, проекты в британском секторе Северного моря и в Южно-Китайском море, занимал должность вице-президента Amoco Eurasia Petroleum, курировал вопросы корпоративного развития компании в области разведки, добычи, переработки и торговли в РФ (имел большой опыт взаимодействия с чиновниками ельцинского розлива), возглавлял группу стратегического планирования Amoco. После слияния Amoco с британским нефтегазовым гигантом BP/British Petroleum (конец 1998 года), отвечал за стратегическое планирование в объединённой BP, являлся вице-президентом по России, Каспию и Африке.

После объединения российских активов BP с активами "Тюменской нефтяной компании" (начало 2003 года), Дадли возглавил ТНК-BP в качестве президента. За время работы в Москве он стал лауреатом премии "Лучшие менеджеры России-2004", премии "Лидеры российского бизнеса" в специальной номинации "Иностранный топ-менеджер в России", премии "Персона года-2005" и премии "Менеджер года-2007", членом Российско-Американского делового совета, членом координационного совета создаваемой Московской школы управления "Сколково".

Но в 2008 году появились сообщения о конфликте между российскими и британскими акционерами ТНК-ВР. В головном офисе ТНК-BP и московском офисе BP прошли обыски. Дадли не получил долгосрочной визы на работу в России, покинул территорию нашей страны, а 1 декабря 2008 года подал заявление об отставке. Вскоре он стал членом совета директоров BP, курирующим деятельность компании в Северной Америке, Южной Америке и Азии. С октября 2010 года Дадли является генеральным директором BP - второй по величине нефтегазовой компании в мире.

39-летний Илья Григорьевич Заславский - москвич, гражданин РФ и США. В подростковом возрасте сыграл небольшую роль в фильме Саввы Кулиша "Железный занавес". Учился на историко-филологическом факультете Института филологии и истории РГГУ, отчислен с третьего курса. Посещал сценарный практикум в мастерской Олега Дормана на Высших курсах сценаристов и режиссёров. Отправился по гранту в Великобританию, где получил степень бакалавра по современной истории и магистра по международным отношениям в Оксфордском университете. По слухам, тогда же начал плотно сотрудничать с западными спецслужбами. Член "Клуба выпускников" при Британском совете, глава клуба выпускников Оксфордского университета в Москве. Работал аналитиком в компании Access Industries, аналитиком московского представительства Российского углеродного фонда (Russian Carbon Fund с штаб-квартирой в Копенгагене). В 2005 году обзавёлся корочкой Академии нефти и газа имени Губкина. В передаче на радиостанции "Эхо Москвы" в мае 2007 года именовал себя сотрудником частной нефтегазовой компании, изучающим стратегию и развитие газовой отрасли России и занимающимся проектами по Киотскому протоколу. С сентября 2007 года занимал должность консультанта компании ТНК-BP.

В марте 2008 года Илью Заславского и его старшего брата Александра Заславского (президент "Клуба выпускников" при Британском совете, тоже гражданин РФ и США, экс-функционер департамента корпоративных финансов компании SBC Warburg в Лондоне, бывший директор консультационного отдела и глава российского подразделения нью-йоркской компании Eurasia Group) задержали сотрудники ФСБ при попытке получения от работника одного из российских режимных предприятий нефтегазового комплекса закрытой информации, составляющей коммерческую тайну с целью передачи её иностранным нефтяным и газовым компаниям. СМИ писали, что братья передавали секретные сведения британским спецслужбистам, а также украинскому правительству (которое использовало эти сведения на переговорах по поставкам газа), то есть фактически являлись британскими и украинскими шпионами. Дело о госизмене, благодаря некоторым заинтересованным лицам (на силовиков давили люди из окружения Дмитрия Медведева), превратилось всего лишь в дело о промышленном шпионаже. Затем статью переквалифицировали в покушение на преступление. В мае 2009 года братья Заславские признаны виновными в "покушении на незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну" и приговорены к наказанию в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком два года.

После этого Илья ненадолго ушёл в тень, а потом эмигрировал в Соединённые Штаты. В 2011 году якобы окончил режиссёрские курсы в Нью-Йоркской киноакадемии (NYFA). Регулярно выступет в качестве "независимого эксперта", чаще всего называет себя нефтегазовым экспертом или экспертом по международной политике, иногда - сценаристом и продюсером. Пишет стихи, обожает английскую абсурдную поэзию. Ведёт активную антироссийскую деятельность. Автор докладов "Царь и его деловые крепостные", "Газовые игры Кремля в Европе: последствия для политики" и др. Трудится в Фонде "Свободная Россия" (Free Russia Foundation) - американской НКО, сформированной в 2014 году "для продвижение демократии в России" и тесно связанной со структурами Михаила Ходорковского. Сотрудничает с российскими либеральными изданиями.

В конце прошлого года Заславский создал проект "Подрыватели" (база данных по выходцам из России и других стран бывшего СССР, которые "разрушают демократические институты западного общества"). "Это мир коммунистической партии, мир спецслужб и мир организованных преступных группировок... Мы вводим в оборот несколько новых понятий. Во-первых, это термин underminers - подрыватели. Во-вторых, то что они делают - это коррозийные практики. Всё это может иметь серьёзные последствия для национальной безопасности западных стран. Часть профилей собрали наши активисты. В основном это журналисты-расследователи, хотя есть и просто гражданские активисты. Мне помогали люди из США, Англии, Голландии, Германии, Франции, Балтийских стран", - сказал Заславский в интервью Би-би-си.

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