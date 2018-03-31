/Поглед.инфо/ Прибалтийските страни молят Брюксел да увеличи вноските на отделните 28 страни-членки в общия бюджет на ЕС. Писмото, подписано от Даля Грибаускайте – президент на Литва и от министър-председателите на Латвия и Естония Марис Кучинскис и Юри Ратас, е адресирано до ръководството на ЕС, като се настоява необходимостта от увеличаване на вноските на държавите-членки в общия бюджет след 2020 г., за да могат прибалтийските страни да получават необходимите им средства за селскостопански субсидии и програми за развитие. Призивът им към „хазяите” в Брюксел може да се квалифицира като SOS. И така, какво тревожи прибалтийските лидери?

На първо място, след излизането на Великобритания от ЕС през 2019 г., общият бюджет ще намалее с 13 милиарда евро, от което следва, че ще бъдат орязани и субсидиите за прибалтийските страни. Досега Прибалтика получаваше безвъзмездно и безвъзвратно(!) около един милиард евро на година, но след прекратяване на субсидиите от ЕС, дори при значителното им намаляване (30%), тези страни ще пострадат най-много. Икономиката им ще бъде изправена пред остър колапс, а населението – доведено до пълно обедняване. В навечерието на най-тежката криза, трудоспособните напускат родните си места и се придвижват към богатите страни на Европейския съюз.

(рус.ез.)

«Добрая Европа»: вот и сказочке конец…

Страны Прибалтики просят Брюссель увеличить взносы в общий бюджет ЕС.

Письмо в адрес властей ЕС, где говорится о необходимости увеличения после 2020 г. взносов стран — членов сообщества в общий бюджет, из которого идут деньги на аграрные субсидии и программы развития, подписали президент Литвы Даля Грибаускайте, а также премьеры Латвии и Эстонии Марис Кучинскис и Юри Ратас. Их обращение к брюссельским хозяевам можно назвать сигналом SOS. Что же так встревожило прибалтийских лидеров?

Во-первых, после выхода Великобритании из ЕС в 2019 г. его совокупный бюджет уменьшится на 13 млрд евро, соответственно, будут сокращены и дотации «незалежным» прибалтийским державам. Во-вторых, в 2020 г. заканчивается действие нынешних «программ консолидации» (спонсирования) для Восточной Европы. Так что прибалтийские «сестры» заботятся, прежде всего, о себе любимых.Вместе с тем требование прибалтов продолжать финансирование из фондов ЕС поддерживают и другие «младоевропейцы», которых тоже «подкармливает» Старая Европа. Так, Польша получает ежегодно от Евросоюза около 13,4 млрд евро, Чехия — 4,3 млрд, Словакия — 3,7 млрд, Венгрия — 5,6 млрд. Всего с 2014 по 2020 годы суммарная помощь Евросоюза восточноевропейским странам может достичь колоссальных объемов: для Польши — 77,6 млрд евро, Чехии и Венгрии — по 22 млрд, Словакии — 14 млрд евро.

Прибалты получают (безвозмездно и безвозвратно!) около одного миллиарда евро в год, но в случае прекращения дотаций от ЕС, даже их значительного сокращения (до 30%) больше всех могут пострадать именно они, так как сумма поступлений из европейского бюджета составляет около 18-20% их ВВП. Прибалтийскую экономику ждет резкий обвал, а население – тотальное обнищание. В преддверии жесточайшего кризиса трудоспособные граждане уже разбегаются по богатым странам Евросоюза.

К тому же с уходом Великобритании, в первую очередь, «младоевропейцы» из Прибалтики лишатся важнейшего союзника в противостоянии «диктату» Брюсселя и ЕЦБ, а противоречия разноскоростных частей Европы – «старой» и «молодой» неизбежно обострятся. В мае будут предложены рамочные условия для дальнейшего финансирования, а год спустя, уже после Brexit, будет окончательно утверждаться новый и, ожидаемо, более жесткий бюджет. Перспективы утверждения этого бюджета неплохие, поскольку Лондон не сможет наложить вето, чтобы, как прежде, за счет союзников финансировать своих прибалтийских «клиентов».

Евросоюз уже отказался спонсировать ключевые долгосрочные проекты Латвии, Литвы и Эстонии. В частности, речь идет о возведении объектов инфраструктуры для транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ), а также о строительстве трансбалтийской железной дороги Rail Baltica. Согласно аналитическому докладу американской аудиторской компании KPMG «Фонды ЕС в Центральной и Восточной Европе», по итогам реализации предыдущего семилетнего бюджета ЕС «Новая Европа» является депрессивным дотационным регионом Евросоюза.

«Страны Восточной Европы и Прибалтики, несмотря на то, что находятся в Евросоюзе, имеют намного более низкие социально-экономические показатели, чем до вступления в ЕС», – так прокомментировал ситуацию заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. По его словам, «сказке о доброй Европе настал конец».

На Западе обоснованно считают, что «младоевропейцы» относятся к ЕС потребительски: получают деньги и не проявляют солидарности. Нарушений много: отказ принимать мигрантов по квотам Евросоюза, демпинг рабочей силы, открытая ориентация на Вашингтон вопреки политической линии Брюсселя и провокационное нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Еще одной причиной раздора стал «Северный поток-2», против которого особенно яростно выступает Прибалтика и Польша, но который весьма выгоден Германии и Австрии.

Политическая идентичность Прибалтики вообще строится не просто на отрицании России как партнера, а на противопоставлении себя России. Прибалтика постоянно получала финансовые транши от ЕС благодаря единственному инструменту – шантажу о мнимой российской угрозе. Потому естественно, что вливания в бюджет прибалтийских стран идут и по линии НАТО.

Прибалтика сегодня – это гигантская топка, в которой год за годом сжигают миллиарды европейских ассигнаций, получая на выходе вместо самодостаточных успешных экономик нежизнеспособные страны-паразиты, которые могут существовать только при условии брюссельских дотаций. Такую нездоровую ситуацию в любом случае пришлось бы исправлять, но признаваемый ныне всеми европейскими лидерами системный кризис Евросоюза требует делать это незамедлительно.Снятие с денежного довольствия обретенных в 2004 г. из-за евроамбиций прибалтийских нахлебников – практически неизбежный сценарий в условиях возрастающих экономических и социальных проблем.Они должны научитья зарабатывать себе на жизнь сами, если не хотят, чтобы их выгнали из Евросоюза. А подобные настроения уже появляются в Европе. Там, наконец, «заметили» тенденции к фашизации прибалтийских стран.

Депутаты фракции «Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера» выступили с инициативой о введении санкций против Прибалтики за пропаганду идеологии Гитлера. Если резолюция будет одобрена Европарламентом, Литва, Латвия и Эстония попадут под санкции, хотя по такому поводу в Европе еще никого не осудили, даже пальчиком не погрозили. Тем не менее, перевоспитывать обнаглевших лимитрофов планируется, в том числе, лишением денег из европейских фондов. Для нищей Прибалтики это станет катастрофой.

Судя по тому, как развиваются события в Европе, можно предположить, что на сей раз никакие жалобы, стоны и антироссийские вопли Прибалтики про «европейскую солидарность», «последствия оккупации» или «агрессивное соседство» никому уже не будут интересны. Прибалтийским политикам всегда покажут как на достойный пример на их северную соседку Финляндию, которая тоже граничит с Россией и за счет взаимовыгодного соседства превратилась в одну из самых процветающих стран мира и стала донором ЕС, кормящим теперь своими отчислениями в европейский бюджет ту же Прибалтику. Если Литва, Латвия и Эстония за четверть века не смогли сделать то же, что и Финляндия, – значит, они не способны сами обеспечить свою государственность.

Примечательно, что с момента вступления всех прибалтийских стран в ЕС в 2004 г. величина их обязательных выплат в общую казну не превышала 150-300 млн евро, а получали они в шесть-семь раз больше.

В разговоре с РИА «Новости» депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин сказал: «Зависимость всех трех стран Балтии от денег ЕС фатальна. Но самая финансово несамостоятельная из балтийских "сестер" — Латвия. В 2017 году ее годовой бюджет составляет восемь миллиардов евро. Из них один миллиард — помощь от ЕС. То есть каждый восьмой евро в нашем латвийском бюджете — подарок от ЕС. В следующем году финансовая зависимость от Евросоюза останется: бюджет спланирован на уровне почти 8,7 миллиарда евро. Из них 1,2 миллиарда — деньги ЕС». Но общеевропейская казна не бездонна. Да и европейская «щедрость» имеет четкие временные рамки – 2020 г. Дело в том, что бюджетные периоды в ЕС планируются на семь лет, а очередной срок истекает как раз в 2020 году.Если эти страны уничтожили нормальные отношения с Россией, которая теперь отказывается от их транзитных услуг, переориентирует свой грузопоток и отказывается видеть прибалтийскую продукцию на своем рынке – это тоже их проблемы. Россия больше никогда не будет кормить Литву, Латвию и Эстонию, как она кормила их в Советском Союзе, и не позволит им зарабатывать за счет экономических связей с ней. В России, кажется, наступает прозрение по поводу истинной сути «братских» прибалтийских народов. Поздновато, правда, но лучше так, чем никогда.С обретением «независимости» страны Прибалтики провозгласили, что они «настоящие европейцы», для которых вступление в Евросоюз – это «возвращение домой». Кто ж против? Правда, есть одна «ремарочка»: в таком случае пусть Евросоюз их и кормит.

Вот, например, Крым вернулся домой, в российскую гавань, и Россия настойчиво восстанавливает экономику республики, почти разрушенную Украиной за десятилетия пребывания полуострова в ее составе. Европа ведь богаче России, отчего же почти за 14 лет пребывания «младоевропейцев» в ЕС они не стали богаче?

И в обозримом будущем явно не станут. На днях стало известно, что Лондон грозит отказаться от выплаты ЕС согласованных 40 млрд евро, если тот не заключит с Британией соглашения о свободной торговле после Brexit. По словам европарламентария Андрея Мамыкина, четыре миллиарда из недостающих Прибалтике денег ЕС готова компенсировать Германия. Но очевидно, что полностью покрыть недостающий взнос британцев не готова ни одна из больших стран ЕС: ни Франция, ни Испания, ни Италия.Так что прибалтам надо потуже затягивать пояса и срочно искать нового платежеспособного кормильца.Такого, которого тоже можно было бы следующие полтора десятка лет регулярно «доить». Ну, а там, как учит известная восточная притча, то ли шах, то ли ишак умрет. Иными словами, за такой срок все руководство прибалтийских государств сменится неоднократно, и ответственных за провалы днем с огнем не найдешь. Сегодня эти горе-руководители, не способные ни к чему, кроме тиражирования русофобии, слезно выпрашивают у ЕС очередных подаяний.Нет, в деньгах им не откажут. Они получат по максимуму, но теперь - в виде кредитов, которые придется отдавать. Долги предстоит возвращать следующим поколениям прибалтийцев.

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