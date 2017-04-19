/Поглед.инфо/ Разбира се, турският референдум не е основен политически въпрос в света. Но, както се казва, всичко се научава в сравнение. За страните около Турция референдумът в неделя е важен. И не само с популяризиране на резултатите от него.

В крайна сметка, много хора предварително предполагаха, че благодарение на провинциалните турски избиратели сегашният президент Реджеп Тайип Ердоган ще прокара конституционните промени. И Турция ще се превърне в президентска република. Това означава, според мнозина, че Турция, чиято власт отдавна публично се обвинява в отклоняване от принципите на светската държава, взема курс за изпълнение на стратегията на неоосманизма. Става въпрос за премахване на поста министър-председател, увеличаване местата в парламента от 550 на 600, реформа на Върховния съд и на Съвета на турските прокурори. С други думи, лично Ердоган и неговата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) ... поема курс на война.

/рус.ез./

Эрдоган стал «султаном», да только «Неоосманской империи» у него не будет…

Конечно, турецкий референдум – отнюдь не главная политическая тема мира. Но, как говорится, всё познаётся в сравнении. Для стран, окружающих Турцию, - воскресный референдум важен. И не только своими преданными огласке результатами. В конце концов, многие заранее предполагали, что за счёт провинциальных избирателей Турции действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган «протащит» свои конституционные изменения. И Турция превратится в президентскую республику. Это и означало, по мнению многих, что Турция, власти которой давно громогласно обвиняются в отходе от светского принципа государства, берёт курс на реализацию стратегии неоосманизма. Речь идёт об упразднении должности премьер-министра, увеличении парламентских мандатов с 550 до 600 и реформировании Верховного суда и коллегии прокуроров Турции. Иными словами, сам лично Эрдоган и его партия Справедливости и развития (AKP)… берут курс на войну. Слово «война» не обязательно воспринимать дословно, непосредственно – события в Ираке и Сирии, собственно, доказали, что тут никто не торопится развязывать «горячую войну», но зато почти все и давно ведут так называемую «прокси-войну», причём в таком формате и масштабе, что получается – «все воюют против всех»…

Внутритурецкие разборки и взаимные претензии при этом нас, да и все страны и народы, окружающие Турцию, не интересуют или интересуют в последнюю очередь. Но отметим: страна-то в состоянии войны, и не только с Сирией и сирийскими курдами. Но и в состоянии войны со своими «внутренними» курдами. И это непреложный факт. С другой стороны, различные оппозиционные силы выражают недовольство. А если вспомнить, что за несколько недель перед референдумом сам Эрдоган, дабы в ещё большей степени мобилизовать свой электорат, заговорил публично о возможном распаде Турции на целых четыре части, то мы вполне в состоянии представить, какой ажиотаж и психоз был развит в Турции накануне 16 апреля – дня референдума… Удивительный факт, если верить сообщениям информагентств – оказывается, граждане Турции, участвовавшие в референдуме на территории России, проголосовали… против «султана Эрдогана». Симптом – или случайность? Думается, что симптом – изнутри России даже туркам куда видней, что на самом деле творится, чем любому турецкому чиновнику, находись он в Анкаре, Вашингтоне или Брюсселе.

Интересно также и то, что предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга, оказывается, часто летал в Турцию и имеет свои каналы в этой стране. Случайно ли об этом сообщается уже после оглашения итогов турецкого референдума? Считаю, что нет – это закономерно. Ведь уже с марта в РФ прошло немало публикаций о том, что назревает новое обострение отношений между Москвой и Анкарой. Эрдоган, кстати, не снижал оборотов антироссийской и антииранской деятельности ни до, ни в день проведения, ни после референдума. И это показательно. Раз уж Россия и Иран пока терпимо относятся к выкрутасам политики Анкары в Сирии, то почему бы руками контролирующихся Турцией террористов не устроить теракт под Алеппо? А потом резво и бодро поддержать президента США Дональда Трампа в телефонном разговоре (17 апреля) в вопросе «важности привлечения сирийского президента Башара Асада к ответственности за химическую атаку в Идлибе», как заявили в Белом доме. «Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и поздравил его с недавней победой на референдуме, а также обсудил действия США в ответ на применение сирийским режимом химического оружия 4 апреля», - говорят в Белом доме. Кроме того, Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку американского ракетного удара по Сирии, и обсудили вопросы противодействия группировке «Исламское государство» (ИГ), и т.д.

Мне трудно понять, каких ещё аргументов надо России и Ирану, чтобы понять: турок остался турком, он прилежно служит и «вылизывает что-то» именно у США. И никакой «Астанинский формат» не является реальностью – это лишь фикция для Анкары, которая позволяет ей официально «тормозить» инициативы Ирана, Сирии и России в борьбе против терроризма на Ближнем Востоке. Но в вопросах Сирии и всего Ближнего Востока – главные новости со стороны Турции ещё впереди. Эрдоган явно намерен предъявить Ирану и России множество пренеприятнейших сюрпризов, даже зная или догадываясь, что Тегеран и Москва также не намерены сидеть сложа руки и заранее готовились к превращению Турции в «султанат Эрдогана».

Между тем, и внутренние брожения ещё впереди. Так, власти Турции отменили запланированный в Стамбуле митинг сторонников изменения конституции страны после того, как на улицы вышли несколько тысяч протестующих. Как пишет «Hyrriyet Daily News», протестовали сразу в нескольких округах, люди, в частности, перекрывали движение по главной улице Бешикташа. Однако пока масштабы протеста не сильно впечатляют. Всего на улицы вышли около трёх тысяч человек, сообщают турецкие СМИ. Все они голосовали против изменения конституции. Люди выражают своё недовольство итогами референдума. В руках протестующие держали плакаты с надписью «Мы правы, мы победим». Правда, мы знаем, какие пируэты со «статистикой» любят и привычны выписывать турки – я лично не исключаю, что сообщая о количестве протестовавших в Стамбуле (где одних только курдов проживает до 2 млн. человек!), турецкие СМИ стёрли как минимум один ноль, и на деле протестовавших было не меньше 30 тысяч, а не 3 тыс.

Другое доказательство непрочности – это то, что Эрдоган и AKP наглядно представляют, что основные протесты будут потом. 17 апреля правительство Турции приняло решение о продлении ещё на три месяца режима ЧП в стране, который был введён в прошлом году после попытки переворота. Как сообщает РИА Новости, теперь слово за парламентом. «Есть рекомендация Совета национальной безопасности о продлении режима ЧП ещё на три месяца. Мы приняли это решение. В среду оно поступит на утверждение в парламент», - заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

Напомню, что впервые режим ЧП был продлён 19 января на три месяца. Он позволяет правительству в обход парламента принимать новые законы и ограничивать на своё усмотрение права и свободы граждан. И тут, конечно, мы видим страх Эрдогана и правящей партии – как перед «оппозицией внутри себя», а это и группировка бывшего президента Абдуллы Гюля, так и перед курдами, и перед собственными военными.

А волноваться есть за что. Противники «султаната Эрдогана» требуют пересчёта до 60% бюллетеней. Это – серьёзно. Хотя мы понимаем, что «демократическая Турция», конечно же, не удовлетворит эти требования. А ведь наблюдатель от Совета Европы на конституционном референдуме в Турции, представитель по правам человека австрийской партии Зелёных Алеф Корун высказала подозрения, что до 2,5 миллиона голосов в ходе референдума могли быть подтасованы. «Да, определенно. Есть подозрение, что до 2,5 миллионами голосов могли манипулировать», - сказала она. Как передает РИА Новости, об этом она заявила в эфире утреннего выпуска на радио OE1 по Skype из Стамбула, отвечая на вопрос, имеются ли свидетельства масштабных нарушений. Корун заявила, что для бюллетеней были выпущены конверты со специальными печатями, однако, по её словам, власти вопреки закону допускали использование конвертов без таких печатей. Она отметила многочисленные видеосвидетельства о массовых вбросах голосов. При этом Корун добавила, что в целом ход голосования, который она лично наблюдала на многих посещенных ею избирательных участках, в основном, в турецких школах, был без нарушений. И 17 апреля миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ сообщила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы. По мнению наблюдателей ОБСЕ, конституционный референдум проходил в условиях, когда «две стороны кампании не имели равных возможностей». МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ о конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым. А что – разве когда-нибудь Эрдоган обращал внимание на «визги» Европы? Зачем – у него поддержка США и Израиля, при чём тут Европа?!

Страх Эрдогана заметили и в США. Воскресный референдум о расширении полномочий турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошел не так, как тот планировал, отмечает The Wall Street Journal. «Приверженный исламу диктатор надеялся на воодушевляющую поддержку, однако победил с минимальным отрывом, причём нарушения при голосовании запятнают его победу. В результате турецкое общество ещё более поляризовалось, что может привести к нарастанию нестабильности», - отмечается в статье. Авторы отмечают, что на счету лагеря Эрдогана 51,2% голосов. При этом крупные города, включая Анкару и даже Стамбул, где Эрдоган был мэром, голосовали против предложения, вынесенного на референдум. И, кстати, это подтверждает мою версию о том, что турецкие сообщения о «трёх тысячах протестовавших в Стамбуле» - типичная липа. Не удивлюсь, если выяснится, что на деле протестовавших было не менее 300 тысяч человек…

Но говорить о том, что на «коллективном Западе» восприняли инициативу властей Турции по реформированию её конституции в штыки, - это неверный подход. США не так уж и озабочены событиями в Турции как европейцы. Ведь тенденцию дальнейшего усиления авторитаризма в Турции Вашингтон всегда может объективно использовать в качестве причины для большего влияния на Анкару и даже вмешательства в её внутренние дела, подключив к этому делу также европейские страны. С другой стороны, «султанат Эрдогана» - прекрасный союзник США, НАТО и Израиля в деле «переустройства» Ближнего Востока, вмешательства в дела Закавказья и т.д. Я думаю, что не зря именно после итогов турецкого референдума внезапно участились ирано-грузинские консультации, например. Ведь, в принципе, Грузия – негласная колония США и Турции. А Иран сам готовится к своим президентским выборам 19 мая, причём по самой усиленной программе обеспечения безопасности проведения выборов. И вдруг – всплеск интереса к Грузии. Публично говорится о том, что Тегеран подтверждает намерение «пробить» коридор от Персидского залива до побережья Чёрного моря.

Что и говорить – это давнишний разговор, не первой свежести. Тем не менее, при всей своей занятости приближающимися выборами, Иран избирает именно вторую половину апреля 2017 г. для того, чтобы публично говорить о проекте коридора Персидский залив – Чёрное море. Причём об этом говорит 18 апреля в Тбилиси не кто-то второстепенный, а сам министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Решение этой задачи будет способствовать большему сближению людей, по его мнению. Иранский министр накануне вечером прибыл в Тбилиси с официальным визитом, передаёт «Грузия online». «В создании такого коридора обязательно должны принять участие Грузия, Иран, Азербайджан и Армения», - сказал глава иранской дипломатии после встречи со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе. По словам главы МИД Ирана, на встрече с грузинским министром он обсудил перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в сферах транзитных перевозок, промышленного производства, упрощения банковских транзакций, науки, а также сотрудничества в международных организациях при решении региональных вопросов. Отметим, в частности, что одним из звеньев транспортного коридора должна стать строящаяся в настоящее время в Армении автомагистраль Север-Юг. Это наиболее кратчайший путь выхода Ирана на грузинские порты Батуми и Поти.

И взгляните, как быстро развивается ирано-грузинский диалог! В ходе переговоров глав МИД Ирана и Грузии в Тбилиси обсуждались перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в сферах транзитных перевозок, промышленного производства, упрощения банковских транзакций, науки, а также сотрудничества в международных организациях, заявил представителям СМИ сам Зариф. И уже в конце этой недели (!!!) глава правительства Грузии поедет в Тегеран! «Мы с нетерпением ждем в ближайшие дни визита премьер-министра Георгия Квирикашвили в Иран. Это будет историческое событие… У нас прочные вековые связи. В Грузии издавна проживают иранцы, а грузины - в Иране. Сегодня, по сравнению с прежними годами, число наших студентов, обучающихся в Грузии, возросло в пять раз и это способствует росту контактов между нашими народами», - заявил Зариф. По словам главы МИД Михаил Джанелидзе, Квирикашвили отправится с визитом в Иран в конце текущей недели. «С точки зрения развития отношений меду странами очень важен запланированный визит премьер-министра Грузии, господина Георгия Квирикашвили в Иран, который состоится в конце текущей недели. Сегодня мы вместе детально рассмотрели вопросы подготовки визита, в том числе встречи, которые пройдут в Тегеране», - отметил Джанелидзе. Кроме того, в ходе пресс-конференции министры заявили о намерении создания транспортного коридора между Персидским заливом и Черным морем, где, по словам Джанелидзе, обязательно должны принять участие Грузия, Иран, Азербайджан и Армения.

Выпукло заметно, что министры иностранных дел Ирана и Грузии… ни словом не обмолвились о Турции. Её просто нет в ирано-грузинской повестке дня! Ещё раз подчёркиваю – эта инициатива Тегерана развёртывается именно после турецкого референдума и начала процесса перетрансформации республики в «султанат Эрдогана». Пока трудно понять, что именно сподвигло Ирана броситься в борьбу против Турции внутри Грузии. Но то, что и сами грузины готовы в считанные дни отправить своего премьера в Тегеран, может свидетельствовать о том, что Тбилиси «устал от Турции». Правда, Грузии, как и Армении, придётся иметь в виду, что для Ирана вытеснение Турции из Грузии, или даже – из Азербайджана, это только первый этап глобальный борьбы за вытеснение также и США с Израилем. Настаивал и буду настаивать на том, что Турция – всего лишь инструмент США и Израиля, несмотря на то, что и сами США и Израиль небывало активные сейчас практически по всему Закавказью, за исключением, конечно же, Абхазии и Южной Осетии.

Так что будем внимательно следить за тем, как и в какую сторону развернётся «прокси-война» и на Ближнем Востоке, и у нас в Закавказье после того, как Эрдоган нагло подавил любую оппозицию внутри Турции и взял курс на «Неоосманистский султанат». Мы только в самом конце поймём – это шаги в сторону той самой угрозы о разделе Турции на четыре части, озвученной лично Эрдоганом, или же США и Израиль намерены и дальше поддерживать экспансионизм Анкары. Но в этом случае, к сожалению для Эрдогана и его партии AKP, ареал для попыток распространения «неоосманизма» начинает ещё быстрей сужаться. И если турок вытеснят из Грузии… словом, всё возможно под дланью Божьей.

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