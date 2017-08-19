/Поглед.инфо/ Мартин Шулц, в телефонен разговор с бившия канцлер Герхард Шрьодер(1998-2005 г.), го е предупредил , че счита за грешка евентуалния му ангажимент с руския газов гигант „Роснефт”. В момента в управляващата "голяма коалиция" (между ХДС/ХСС и ГСДП) нарастват подозрения относно целта на срещата на сегашния германски външен министър Зигмар Габриел в началото на юни с Владимир Путин, на която е присъствал и Шрьодер.

Юрген Хард, експерт на външните връзки на фракцията на ХДС/ХСС в Бундестага, каза пред Bild, че вечерята в резиденцията на Путин не е "частен въпрос". "Не е ясно какво са обсъждали господата през юни. Дали в темата на разговора е била обсъждана европейската енергийна политика и "Северен поток-2"? Ако е така, острата критика на Габриел спрямо политиката на САЩ и санкциите трябва да бъде преценявана в нова светлина...”

(рус.ез.)

Шульц выразил свое мнение в телефонной беседе с Шредером!

Его партия все больше дистанцируется от бывшего канцлера Герхарда Шредера (Gerhard Schröder). Bild узнала о том, что глава партии СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) сказал Шредеру в телефонной беседе о том, что он считает ошибкой возможную деятельность экс-канцлера в пользу российского газового гиганта «Роснефть». Об этом Шульц рассказал руководству СДПГ во время телефонной конференции. Как сообщала Bild, Шульц еще на выходных попытался поговорить с Шредером на эту тему — но не смог до него дозвониться…

«Большая коалиция» требует объяснений по поводу ужина с Путиным

Теперь в связи с российскими контактами экс-канцлера Герхарда Шреддера (СДПГ) и глава внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) (СДПГ) оказался под подозрением.

В ходе дебатов о возможной работе Шредера на российский государственный концерн «Роснефть» (включен в санкционный список ЕС) «большая коалиция» требует объяснений по поводу встречи Габриэля с президентом России Владимиром Путиным 2 июня в Санкт-Петербурге. Там присутствовал и Шредер.

Эксперт по внешней фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) (ХДС) заявил в беседе с Bild о том, что ужин в резиденции Путина не является «личным делом». «Неясно, что обсуждали господа в июне. Были ли темой разговора европейская энергетическая политика и „Северный поток — 2"? В таком случае резкая критика Габриэля по поводу американской санкционной политики предстанет в новом свете».

Хардт потребовал объяснений по поводу обстоятельств разговора. «Было ли Габриэлю уже тогда понятно, что его соратник по партии и наставник Шредер имеет виды на хорошую работу в российском государственном концерне?» По его словам, министр иностранных дел Габриэль должен «развеять все сомнения в том, что он смешивает служебные обязанности и деловые интересы своих друзей».

Сам Шредер отверг критику в отношении собственной деятельности в России. В интервью швейцарской газете Blick он сказал следующее: «Я приму участие в выборах (в наблюдательный совет Роснефти — прим. ред.), несмотря на всю критику, которую я считаю неправильной».

Таким образом, Шредер рассчитывает, что в год ему придется участвовать в четырех заседаниях наблюдательного совета — все они пройдут в Москве. Его зарплата: «Менеджер без управленческой деятельности зарабатывает 500 тысяч долларов в год. Из них российское государство вычитывает 30%». По словам Шредера, размер зарплаты составит 350 тысяч долларов. «Кроме того, надо заплатить немецкие налоги».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели