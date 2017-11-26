/Поглед.инфо/ През 2002 г. в Германия влезе в сила законът за легализиране на проституцията. Целта на закона е да превърне в нормална професия предоставянето на сексуални услуги. Така проституцията престана да бъде незаконна. Проституцията стана неразделна част от сектора на услугите, а заетите в тази сфера жени, получават възможност да претендират за работна заплата, както и за достъп до здравно и социално осигуряване.

Това законодателно нововъведение доведе до истински бум в областта на "хоризонталните професии", които получиха допълнителен тласък след разширяването на ЕС на изток. „Тласъкът” продължава и днес. Никой не знае оборотите на тази индустрия, но се смята, че тя носи много, много милиарди.

С приемането на закона, всички врати за международните престъпници широко се отвориха: към Германия веднага се устремиха измамници, гангстери и трафиканти на хора, макар да е изключително трудно те да бъдат изобличени. „Държавата се оказва нашият най-голям сводник”, заяви един от разкаялите се търговци на женска плът...

Германия — крупнейший бордель Европы

Правительство социал-демократов и «Зеленых» хотело сделать как лучше — 16 лет назад СДПГ, а также «Зеленые» вместе с партиями СвДП и ПДС — только представители ХДС/ХСС проголосовали против — единодушно приняли закон, сделавший проституцию такой же обычной профессией, как и все остальные. Проституция стала составной частью сферы услуг, а занятые в этой сфере женщины получили возможность претендовать на получение соответствующей заработной платы, а также доступа к медицинскому и социальному страхованию. Таким образом проституция перестала быть незаконной. Подобное нововведение вызвало настоящий бум в области «горизонтальной профессии», который получил дополнительные импульсы после расширения Евросоюза на Восток. Он продолжается и сегодня. Оборотов этой отрасли никто не знает, но считается, что он составляет многие миллиарды.

Но что же происходит со страной, легализовавшей проституцию? Телеканал ZDF Info посвятил этому вопросу большой документальный фильм. Ответ дан уже в самом его названии — «Бордель Германия» (Bordell Deutschland).

И это еще, вероятно, мягко сказано. Как показывает этот телевизионный фильм, многое свидетельствует о том, что Федеративная Республика превратилась в публичный дом всей Европы, а также о том, что принятый в 2002 году закон во многом этому способствовал.

Банды, преступники, мафия

Проституция находится под контролем жестоких уголовников, преступников, различных банд и других криминальных организаций, в основном из Восточной Европы. Торговля людьми процветает. Женщины предлагаются всего за пару евро.

В этом документальном фильме, среди прочего, рассказывается о Клео (Cleo), проститутке из Берлина. Она говорит о женщинах из Восточной Европы, которые предлагают групповой секс (Gangbang) за 30 евро.

Манфред Паулюс (Manfred Paulus), проработавший три десятилетия в полиции земли Баден-Вюртемберг и после выхода на пенсию занимающийся охранной деятельностью в Румынии, замечает: «Этот закон 2002 года принимался с наилучшими намерениями». Однако: «Он нацелен на ту среду, где существуют совершенно иные ценностные представления». Поэтому, по его словам, он не работает.

В этой сфере доминирующее положение занимают албанские кланы, болгарские и румынские банды, а также «балканские синдикаты». Там, где проституция разрешена, всегда возникает серьезная преступность. Они, как «брат и сестра», — считает этот отставной полицейский.

Мошенники, торговцы людьми, гангстеры

На самом деле, вот к какому выводу в 2013 году пришел профессор факультета экономики имени Альфреда Вебера Гейдельбергского университета Аксель Дрейер (Axel Dreher) в своей работе, основанной на анализе информации со всего мира: «В тех странах, где проституция не запрещена законом, отмечается в больших масштабах торговля людьми, чем в тех странах, где проституция запрещена».

Мошенники зарабатывают на торговле людьми в Евросоюзе около 25 миллиардов евро, считают создатели документального фильма «Бордель Германия». В 2015 году Федеральному ведомству уголовной полиции стало известно о 416 случаях принуждения женщин к занятию проституцией.

Интересным представляется один почти неизвестный в обществе аспект. Количество немецких женщин, принуждаемых к занятию проституцией, значительно увеличилось. В 2015 году их доля составляла 23%, и они уступали только румынкам (24%), то есть самой большой группе. Доля несовершеннолетних жертв принуждения к занятию проституцией только за один год увеличилась примерно на 40%. Почти каждой пятой жертве было меньше 18 лет.

Опаснее войны

Впечатляет проведенная создателями этого документального фильма исследовательская работа. Анализу подвергается каждый аспект этой проблемы. Возникает масштабная картина проституции в Германии. Акцент делается на ее криминальной составляющей. В документальном фильме «Бордель Германия» показаны также разновидности этого ремесла, свое мнение высказывают клиенты и проститутки — как действующие, так и бывшие. Затрагиваются также психологические аспекты. Говорит психотерапевт Ингеборг Краус (Ingeborg Kraus), занимающаяся лечением психологических травм: «Эта профессия опаснее, чем участие в войне».

Недостатки показанного на телеканале ZDF Info фильма проявляются в тот момент, когда его авторы начинают потакать вуайеризму зрителей и его обслуживать. Женщины лежат в постели полуголые и представляют себя именно в тех позах, которые типичны для проституции, против которой этот фильм и направлен.

Кроме того, создатели документального фильма «Бордель Германия» часто прибегают к спекуляциям. Вот цитата из фильма: «Девять из десяти женщин занимаются проституцией по принуждению», — утверждают эксперты полиции«. И еще: «Большинство женщин молчат из-за страха». Присутствуют также спекуляции по поводу мрачных цифр. Все это может соответствовать действительности, однако не исключено, что речь идет о мнении заинтересованных групп, которые раздувают факты для того, чтобы подчеркнуть драматизм ситуации. Проверить данные из этой сферы, скорее всего, невозможно.

140 клиентов в месяц

Также не совсем понятными являются методы подсчета доходов этих женщин. По мнению авторов документального фильма «Бордель Германия», одна проститутка «с использованием презерватива» обслуживает в месяц 140 клиентов, а ее доход составляет 4200 евро, из которых у нее остается «не более» 600 евро. Из этой суммы нужно еще вычесть расходы на оплату жилья. «Многие проститутки живут в борделе и платят 60 евро в день. В месяц выходит 600 евро».

Но такая сумма получается всего за десять дней. А где же живут эти женщины в остальные дни? Платят ли они там деньги за проживание? Учитываются также ежедневные расходы «на питание, одежду и презервативы» — на это проститутки вынуждены тратить 420 евро. Но то же самое можно сказать о заработной плате кассирши, учительницы и женщины менеджера, даже если не учитывать презервативы. В другом месте речь идет об одной румынке, которая якобы получает менее четырех евро с клиента.

Такого рода точность больше запутывает, чем информирует. Ее можно признать уместной, но, в конечном итоге, сам фильм от нее не выигрывает. Высказывания женщин говорят сами за себя. Они свидетельствуют о двух сторонах этого рынка, который состоит не только из подавления и принуждения, но и из доброй воли и удовольствия.

Жительнице Берлина Клео ее работа, по ее собственному признанию, приносит удовольствие, поскольку она получает возможность зарабатывать много денег. Это контрастирует со словами переставшей заниматься этим ремеслом немки Сандры Норак (Sandra Norak), которая в течение шести лет работала проституткой, а также румынки Денизы (Denisa), которую заставили торговать свои телом.

Норак, по ее собственным словам, получила тяжелую психологическую травму, занимаясь проституцией. «То время, когда я был проституткой, почти разрушило меня, — говорит она. — Это не работа, это насилие, с которым ты вынуждена сталкиваться». В каждом клубе, где она работала, она была свидетелем «торговли людьми». Клиентов, по ее словам, не смущало, когда они видели ее коллег по профессии с синяком под глазом. Два клиента в этом фильме говорят о том, что они сами могут заметить, когда женщин принуждают к этому ремеслу.

Добровольно и по принуждению

Этому противоречат слова Денизы, которая в течение десяти лет в жестоких условиях работала проституткой в Федеративной Республике, а затем смогла вернуться в Румынию. У себя на родине она боится того, что когда-нибудь ее бывший сутенер выйдет из тюрьмы и заявит о «своих правах» на нее. Вот так все устроено в этом отвратительном бизнесе. Она обслуживала в день по 15 клиентов. «Я работала с 11 вечера до пяти часов утра», — говорит она. И так каждый день. По ее словам, без алкоголя выдержать это было бы невозможно. Она не знает ни одной женщины, которая не употребляла бы алкоголь или не принимала бы наркотики для того, чтобы как-то выдержать все это.

Бывший полицейский Паулюс объясняет, насколько сложно было ему и его коллегам изобличить преступников. В начале своих телефонных разговоров подозреваемые «по-дружески» приветствовали подслушивавших сотрудников полиции, поскольку, судя по всему, им было уже известно о проведении полицейской операции. Во время одной облавы в борделе «паспорта 17 работавших там украинок уже были разложены на барной стойке». Для проведения масштабного расследования у полиции просто не хватало ресурсов, считает Паулюс.

Этот фильм посвящен также существующим в Европе отличиям в области проституции. Особенно подробно в нем рассказывается о шведской модели. В Швеции проституция запрещена — однако запрещена она со стороны клиентов. Там уже подростки понимают, что платный секс с женщинами запрещен.

Шведский пример

С годами в Швеции увеличивалась поддержка этого закона. По данным местной полиции, не оправдались опасения по поводу того, что в результате может увеличиться количество изнасилований.

Любые действия в этом направлении были бы столь же спорными, как и принятый в 2017 году закон о защите проституток. «Речь идет, конечно же, о значительных налоговых поступлениях, которые получает государство», — отмечает психиатр Краус. А Андреас Марквардт (Andreas Marquardt), осужденный за торговлю женщинами и раскаявшийся преступник из Берлина, добавляет: «Государство, по моему мнению, является у нас крупнейшим сутенером».

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