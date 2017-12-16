/Поглед.инфо/ Авария в Австрия ме накара да се замисля. Италия заема трето място в Европа по потребление на природен газ; при това е по-зависима от вноса в сравнение със средноевропейските показатели. Русия й осигурява около 41.3% от потребността. Ако в доставките на газ от Русия се появят затруднения, след две седмици газът в Италия ще се разпределя с купони.

По данни на австрийски източници, в Баумгартен - най-голямото газово хранилище (или хъб) в Австрия, една част от системата за филтриране, която бе подменена в понеделник, избухна през нощта по време на проверката за сигурност, проведена от Tüv - експертната организация. Експлозията беше причина за възникване на силен пожар, за потушаването на който бяха необходими усилията на 200 пожарни.

Какви могат да са последиците, ако възникнат нови затруднения с доставките от Русия? В рамките на две седмици проблеми няма да възникнат, успокояват газовиците. Ако се случи по-продължително прекъсване на доставките, ще стартира авариен план, включващ разпределението на газ чрез купони, започвайки от промишлениге потребители и електроцентралите с комбиниран цикъл, докато комуналните услуги ще бъдат засегнати само ако е абсолютно необходимо. Но... перспективите за купонна система едва ли ще успокоят редовите италианци...

(рус.ез.)

Оригиналът на публикацията: In caso di stop dei rifornimenti russi riserve per 15 giorni, poi i razionamenti

В случае приостановки поставок газа из России у нас есть запасы на две недели, а потом — распределение по талонам

Газовый поток в Европу

Апеннинский полуостров зависит от голубого топлива и является третьим крупнейшим потребителем в ЕС

Что такое австрийский завод Баумгартен?

Баумгартен — это крупнейшее газовое хранилище в Австрии, финальная точка ряда газопроводов, идущих главным образом из России и Норвегии. Сюда поставляется около 40 миллиардов кубометров газа в год для снабжения стран Европы, в том числе Германии и Италии.

Как произошла авария на заводе?

По данным австрийских источников, одна из частей в системе фильтрации, которую заменили в понедельник, взорвалась ночью как раз во время проверки безопасности, проводимой экспертной организацией Tüv. Взрыв стал причиной возникновения сильнейшего пожара, в ходе тушения которого потребовались усилия 200 пожарных.

Какое количество газа проходит по газопроводу из Тарвизио в Италию?

Транзитный газ из Тарвизио покрывает немногим более 30% потребности Италии, из которых за 80% отвечает компания Eni. Таким образом, эта государственная компания была вынуждена вчера снизить импорт на 57 миллионов кубометров газа, компенсируя недостачу за счет газа, хранящегося в национальных хранилищах.

Итальянские системы хранения рассчитаны на это?

Итальянские хранилища — одни из наиболее крупных в Европе, и они спокойно обеспечивали безопасность системы при предыдущих кризисах в 2006 и в 2012 годах, когда проблемы были связаны с трудностями при поставках из России. У нас есть около 12,8 миллиардов кубометров коммерческого хранилища, а также 4,6 миллиардов кубометров стратегического резерва, который можно использовать в случае кризиса.

Насколько важен газ для Италии?

Италия занимает третье место среди европейских государств по уровню потребления природного газа (около 71 миллиарда кубометров в 2016 году), при этом она испытывает бóльшую зависимость от импорта по сравнению со среднеевропейскими показателями (приблизительно 92% при среднем показателе по Европе в 70%). Россия обеспечивает около 41,3% импорта, что эквивалентно 38% потребления газа во всей стране.

Каким образом Италия импортирует газ?

По газопроводу «Транзитгаз» из Швейцарии длиной 293 километра проходит 18 миллиардов кубометров газа из Голландии и Норвегии. По газопроводу Tag длиной 1018 км из Австрии проходит 40 миллиардов кубометров российского газа в год. Трубопровод «Зеленый поток» (Green Stream) — самый длинный подводный газопровод: при протяженности около 520 километров он соединяет Ливию с Сицилией и обеспечивает 8 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод Ttpc состоит из двух линий протяженностью 370 километров от границы между Тунисом и Алжиром до побережья Средиземного моря, где они соединяются с подводным газопроводом Tmpc с проводящей способностью в 33,5 миллиарда кубометров в год. Этот тракт — часть еще более протяженного газопровода «Трансмед» (2200 километров), проложенного от Алжира до Сицилии и достигающего непосредственно Паданской равнины. Есть также и заводы-регазификаторы: Панигалья (Panigaglia) у Ля Специи дает около 2 миллиардов кубометров в год. Другой расположен в море у берегов Ровиго: его производительная способность составляет 8 миллиардов в год. Терминал регазификации Olt в море у Ливорно обладает производительной способностью в 3,75 миллиардов кубометров в год.

На стадии строительства сейчас находятся газопровод Tap из Азербайджана, начало его эксплуатации запланировано на 2020 год, а также газопровод «Галси» (Galsi), который начиная с 2018 года будет обеспечивать 8 миллиардов кубометров в год из Алжира в Италию через Сардинию. В национальной энергетической стратегии (SEN) правительство предусмотрело дальнейшие инвестиции в расширение возможностей импорта газа в нашу страну.

Каковы могут быть последствия при возникновении новых трудностей при поставках из России?

В течение двух недель проблем не возникнет, как говорят газовщики.

Далее в случае более длительной приостановки поставок будет запущен экстренный план, предусматривающий распределение газа по талонам, начиная с промышленных потребителей и электростанций комбинированного цикла, при этом коммунальных услуг это коснется только в случае крайней необходимости.

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