/Поглед.инфо/ Новините за терористичните актове в Каталония принципно с нищо не се различават от аналогичните, които идваха през последните месеци от Лондон, Петербург, Брюксел и от десетки други места. Реалността се оказа различна – тероризмът става ежедневие.

Испания прави печални изводи от серията терористични атаки, които бяха извършени снощи.

Основният удар беше нанесен по столицата на Каталония. В Барселона станаха няколко свързани, според мнението на полицията, инциденти. Най-гръмкият е този, при който фургон започна да блъска пешеходците, при което водачът шофира зигзагообразно за да блъсне повече хора и изминава така повече от 500 метра. В Каталонския муниципалитет Камбрилс полицаите обезвреждат злосторниците, подготвящи терористична атака. Както съобщава испанската преса терористите с автомобил устройват сблъсък с пешеходците и блъскат няколко души, но после се сблъскват с полицията, колата на престъпниците се преобръща, а злосторниците се опитват да избягат, но са ликвидирани Освен това се съобщава за още редица инциденти, такива като два взрива в каталонския град Алканар и блъскане с кола на сътрудници на полицията в същата тази Барцелона. Но за сега няма точна информация какво е станало там и дали е свързано с терористичната атака.

Към настоящия момент е известно за 13 жертви и повече от сто пострадали. Като се има предвид, че Барселона е туристическата Мека на Испания, съставът на пострадалите е крайно интернационален. Съобщава се за граждани на 24 страни, загинали и пострадали при терористичния акт. Има информация в това число и за една пострадала рускиня.

В Каталония продължава полицейската операция по откриване и задържане на избягалите престъпници.

Отговорност за терористичния акт в Барселона пое ИД.

В Испания е обявен тридневен траур.

Терористичните актове в Каталония дават повод за пореден път да се замислим за това как се е променила природата на тероризма в съвременния свят.

(рус. ез.)

Новости о серии терактов в Каталонии ничем принципиально не отличаются от аналогичных, что за последние месяцы приходили из Лондона, Петербурга, Брюсселя и десятка других мест. Алармисты предупреждали о грядущей спирали террористического насилия. Реальность оказалась иной – терроризм становится обыденностью.

Испания подводит печальные итоги серии террористических атак, произошедших накануне.

Основной удар был нанесен по столице Каталонии. В Барселоне произошло несколько связанных, по мнению полиции, инцидентов. Самым громким стал наезд фургона на пешеходов, причем водитель вел машину зигзагами, чтобы сбить больше людей, и проехал таким образом около 500 метров. В каталонском муниципалитете Камбрильс полицейские обезвредили злоумышленников, готовивших террористическую атаку. Как сообщила испанская пресса, террористы на автомобиле устроили наезд на пешеходов и сбили несколько человек, но потом столкнулись с полицией, машина преступников перевернулась, а злоумышленники попытались сбежать, однако были ликвидированы.

Кроме того, сообщалось еще о ряде инцидентов, таких как два взрыва в каталонском городе Альканар и наезд на сотрудников полиции в той же Барселоне. Однако пока нет точной информации, что там произошло и связано ли это с террористической атакой.

На данный момент известно о 13 жертвах и более сотни пострадавших. Учитывая, что Барселона – туристическая Мекка Испании, состав пострадавших крайне интернационален. Сообщается о гражданах 24 стран, погибших и пострадавших в теракте. Есть информация в том числе и об одной пострадавшей россиянке.

В Каталонии продолжается полицейская операция по поиску и задержанию сбежавших преступников.

Ответственность за теракт в Барселоне взяло на себя ИГ*.

В Испании объявлен трехдневный траур.

Теракты в Каталонии дают повод в очередной раз задуматься об изменении природы терроризма в современном мире.

В традиционном представлении терроризм являлся инструментом давления на общество, шантажа людей ужасом, террором.

Когда в 2000-х годах поднимал голову современный исламский терроризм, первоначально было именно так. Каждый теракт на Западе воспринимался как едва ли не потрясение основ, удар в самое сердце цивилизации, становился поводом для значимых государственных решений и консолидации общества на основе искреннего эмоционального вовлечения.

Однако уже тогда многие эксперты предупреждали, что человечество обладает большой гибкостью и адаптивностью в принятии новых реалий. Соответственно, чтобы новые теракты

пробивали порог общественной чувствительности и производили должное впечатление, от террористов неизбежно потребуется поднятие уровня масштабности и жестокости преступлений.

Собственно, это уже и произошло – терроризм в Европе с большим количеством жертв стал обыденностью. Более того, сместились границы восприятия того, что является большим количеством жертв.

Пожалуй, последним шокирующим терактом стали события в Париже в ноябре 2015 года, когда террористы устроили атаки сразу в нескольких местах по городу, включая бойню в концертном зале «Батаклан», а их жертвами стали 130 человек.

А после этого мир едва заметил теракты в Брюсселе в марте 2016-го, где погибло 35 человек. Наезды машин на толпу людей стали привычными после Ниццы в июле прошлого года (86 жертв), Лондона в марте (5 погибших) и июне (8 погибших) 2017 года. Теперь в этот мрачный список добавилась Барселона. Еще взрыв на стадионе в Манчестере (22 жертвы) и в метро в Петербурге (16 погибших), бесчисленные нападения фанатиков с топорами и ножами просто на улицах европейских городов и еще очень многое другое.

Террористические атаки в Каталонии ничуть не подняли градус общественного ужаса перед террором, а скорее, наоборот, снизили его, поскольку встали в один ряд длинного списка других терактов, делающих терроризм частью обычной жизни современного мира. Полиция ловит и ликвидирует преступников, политики говорят выверенные громкие слова, Эйфелеву башню и Бранденбургские ворота подсветят в цвета испанского национального флага, а по Барселоне сегодня, как и вчера, будут гулять десятки тысяч туристов, поскольку только минимальная их часть изменит свои планы в связи с произошедшим.

Похоже, оказываются неправы алармисты, предсказывавшие, что террористы будут взвинчивать масштабы и ужасность терактов. Возможно, это говорит о том, что у них просто нет такой возможности, потому что безопасность важнейших объектов инфраструктуры находится на должном уровне.

Однако, как бы то ни было, Европа все больше вовлекается в состояние, которое до этого она считала частью третьего мира или – максимум – собственных задворок (вроде Северной Ирландии или России). Речь идет о терроризме как составляющей обыденной жизни.

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* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности

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