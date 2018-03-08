/Поглед.инфо/ Франция трябва да потвърди своята независимост от НАТО. Към това призоваха френски парламентаристи, които внесоха поправка в проекта за военната стратегия на страната. Кой излезе с подобна инициатива, има ли голям шанс приемането й, както и дали сериозно може да се очаква връщане на французите към заветите на Шарл де Гол?

Блокът НАТО води войнствена политика и се отклонява от съблюдаване на международното право, затова Франция трябва да потвърди своята стратегическа независимост от Алианса. Това се посочва в поправката към законопроекта за военното планиране на страната за периода 2019-2025 г. Документът е внесен в Националното събрание - долната камара на френския парламент.

"Навсякъде, където НАТО осъществява намеса (например в Афганистан или Либия), всичко приключва с неописуем хаос, засилване на тероризма, милиони бежанци, разрушени градове и изчезнали от картата на света държави", се казва в документа, цитиран от RT. Макар и внесена от левицата на Меланшон, която има само 17 от общо 577 места в камарата, инициативата не трябва да се отминава, тъй като тя отразява обществени нагласи, много по-широки от електората на Меланшон.

Всъщност, идеята за "Европа като единна държава", ни връща към времената на Наполеон, когато Франция се опита сама да овладее континента. Континенталната линия (противно на атлантическата), по различен начин съживи Шарл де Гол, който в средата на миналия век започна да я осъществява, търсейки партньорство с ФРГ. Що се отнася до отношенията с Русия, именно президентът-генерал коригира "наполеоновската идея": "Наполеон нападна Александър I и това се оказа най-грубата грешка, която някога е правил." Политическите наследници на де Гол не могат да не си спомнят този афоризъм.

(рус.ез.)

Военной стратегии Франции добавили наполеоновских планов

Франции надо подтвердить независимость от НАТО – к этому призвали французские парламентарии, внесшие поправку в проект военной стратегии страны. Кто выступил с подобной инициативой, велик ли шанс на ее прохождение и можно ли всерьез рассчитывать на возвращение французов к заветам де Голля?

Блок НАТО ведет воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права, поэтому Франции необходимо подтвердить свою стратегическую независимость от альянса. Об этом говорится в поправке к законопроекту о военном планировании страны на 2019–2025 годы. Документ внесен на рассмотрение Национального собрания – нижней палаты парламента Франции.

«Везде, где бы НАТО ни осуществляло свои вмешательства (например, в Афганистане или Ливии), все заканчивалось неописуемым хаосом, сопровождаемым усилением терроризма, миллионами беженцев, разорением городов и исчезновением стран с карты мира», – цитирует текст документа RT.

В поправке также говорится, что НАТО поддерживает воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права и резолюций ООН. Кроме того, по мнению авторов документа, размещение на территории Франции элементов противоракетной обороны поставило страну в зависимость от США.

Инициатива слева, но есть и «суверенисты» справа

Судя по тексту документа, поправку внесла группа депутатов от левой партии La France insoumise («Непокоренная Франция»), в том числе лидер партии и кандидат от нее на недавних президентских выборах Жан-Люк Меланшон. В программе «Непокоренной Франции» в числе прочего значится выход страны из НАТО и восстановление нормальных отношений с Россией.

Лидер «леваков» Меланшон, напомним, занял четвертое место в первом туре, обойдя кандидата от тогда правящих социалистов и не сильно отстав от Марин Ле Пен с ее 21% голосов. В парламенте однопартийцы Меланшона, впрочем, представлены достаточно скромно – всего 17 мест из 577 депутатов Нацсобрания и ни одного представителя в сенате республики.

Именно эта антинатовская инициатива левых вряд ли может получить одобрение нижней палаты, прогнозирует в комментарии газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров. Но, отмечает эксперт, эту инициативу не следует сбрасывать со счетов – учитывая то, что она выражает общественные настроения, более широкие, нежели электорат партии Меланшона.

Французский публицист и общественный деятель Дмитрий де Кошко указал в беседе с газетой ВЗГЛЯД: «Есть «суверенисты» и справа, и слева. Вопрос суверенитета теперь превосходит это разделение. Так что не очень правильно разделять это понятие, как во время холодной войны и Советского Союза».

Многие французские политики из левого фланга настроены пацифистски, они критикуют НАТО и политику Европы, которая направлена, как они считают, на увеличение военных расходов и прочее, отметил Федоров.

«Франция, несмотря на то что девять лет назад вернулась в НАТО, всегда выступала за автономию, за сильную европейскую политику,

независимую в области обороны и безопасности», – подчеркнул эксперт. Это было еще со времен де Голля, который выдвигал лозунги, подчеркивающие, что Европа – это держава.

Несовпадение с трендом?

Напомним, что Франция была одной из соосновательниц альянса в 1949 году, но в 1966-м по решению президента Шарля де Голля страна вышла из военной организации НАТО, оставаясь участницей политической структуры альянса.

Реинтеграция Франции в НАТО началась при социалисте Франсуа Миттеране, и партийная принадлежность в дальнейшем не влияла на этот процесс. Возвращение в альянс продолжилось при голлисте Жаке Шираке (в 1999-м страна участвовала в операции НАТО против Югославии) и завершилось в 2009 году. Тогда президент-голлист Николя Саркози вернул страну во все структуры альянса. При следующем президенте республики – социалисте Франсуа Олланде – Франция стала четвертым по величине спонсором альянса. Это притом, что французские силы составляют всего 7% от контингента, участвующего в операциях НАТО.

Нынешний президент Эммануэль Макрон еще во время предвыборной кампании обещал довести военные расходы до 2% ВВП – в соответствии с договоренностями Парижа в рамках альянса. В феврале кабинет министров республики утвердил план, в соответствии с которым на протяжении последующих семи лет затраты на военные расходы дорастут до 300 млрд евро.

Нынешняя инициатива французских парламентариев – не просто вернуться к доктрине де Голля, а дистанцироваться от НАТО – на первый взгляд не вписывается в этот тренд на вооружение. Но отметим, что в прошлом году в странах континентальной Европы заговорили о создании собственного оборонного инструмента с целью освобождения от США в вопросах обороны.

«Европа хочет освободиться от США в вопросах обороны», – констатировала парижская Figaro в ноябре прошлого года. Тогда печать Франции и Германии широко обсуждала создание Pesco – прообраза европейской армии. Соглашение об этом 14 ноября 2017 года подписало большинство стран ЕС. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, к чему может привести создание общеевропейской армии и как это отразится на отношениях Евросоюза и США.

О «Европе-державе» помнят не только во французской армии

Президент Эммануэль Макрон при всей своей атлантистской ориентации, «с другой стороны, хочет вести самостоятельную и прагматичную политику», полагает Дмитрий де Кошко. Во французском офицерском корпусе, чье мнение президент республики не может игнорировать, по-прежнему силен лагерь «голлистов-антинатовцев». Позиция этой группы не столь сильна, как раньше, указывает собеседник.

Но ряд событий играет на руку сторонникам самостоятельной линии в военном вопросе. Так, напоминает де Кошко, США запретили Франции продать Египту одну из партий самолетов «Рафаль», «поскольку там был электронный прибор, который сделан в США». Многое в определении политической линии зависит от финансового лобби, сильно зависимого от мнения Вашингтона, но и тут накапливается определенное раздражение, указал де Кошко.

Он напомнил, как еще в 2014 году США потребовали от одного из крупнейших банков Франции BNP Paribas выплатить штраф в 9 млрд долларов за нарушение режима санкций США против ряда стран, включая Кубу, Судан и Иран. Де Кошко отмечает:

«Все знали, что это рэкет, но все знали, что это правило самого сильного».

Наблюдается двойственность: с одной стороны, Франция – член НАТО, но при этом она сохранила самостоятельность, к примеру, в применении ядерного оружия, указывает Сергей Федоров. Французы хотя и участвуют в операциях НАТО, однако «четко соблюдают свой суверенитет и никому не позволяют взять командование над своими вооруженными силами. Это альфа и омега французской политики». То есть французы считают НАТО необходимой организацией, но всячески стараются продвинуть идею самостоятельной Европы и ее обороны, пояснил Федоров.

Разумеется, они не будут заявлять, что НАТО – «нехороший блок», который надо распустить. Они лишь могут признать, «что НАТО нуждается в дальнейшей модернизации, совершенствовании», отметил собеседник. При этом «важной частью французской политики является то, что они стремятся создать структуру – параллельную и совместную с НАТО, но тем не менее самостоятельную европейскую армию, которая была бы дополнением к НАТО», отметил Федоров.

О необходимости создания такого более автономного органа по военным и политическим вопросам в рамках ЕС еще в сентябре заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Заявления президента США Дональда Трампа, его критика в адрес ЕС еще больше «подхлестнули французскую старую идею о «Европе-державе», указал эксперт.

ЕС в этом направлении работает, отметил Федоров. «Есть усиленное, так называемое структурированное партнерство в военной области. Этому посвящены саммиты ЕС, где ряд мер в этой области уже приняты», – резюмировал эксперт.

Собственно, идею «Европы как державы» возводят к наполеоновским временам, когда Франция в одиночку сделала попытку овладеть континентом. Континентальную линию (в противовес «атлантической») в ином ключе возродил Шарль де Голль, сделавший в середине прошлого века ставку на партнерство с ФРГ. Что же касается отношений с Россией, то здесь президент-генерал подкорректировал «наполеоновскую идею»: «Наполеон напал на Александра I, и это стало самой грубой ошибкой, какую он когда-либо совершал». Политические наследники де Голля не могут не помнить этот афоризм.

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