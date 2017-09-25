/Поглед.инфо/ Ето, че още една страна е ухапана от Украйна - испанските власти започнаха да говорят за силова версия на решението на въпроса за "каталонския Донбас", както вече го бе нарекла украинската преса, а местните медии вече пишат за "намесата на Русия" напълно сериозно.

На фона на войнствените изявления на Мадрид, участието на хората в политическия живот в региона на Барселона се засилва, както и в Донецк - след като говориха активисти, срещу които бяха приложени наказателни мерки, по улиците излязоха работниците, след тях дойдоха селяните на трактори, а през почивните дни стана известно, че испанските власти неотложно сменят началника на местната полиция. Тъй като местните масовите протести на хората не са били със съгласието на Държавния департамент и на Сорос, референдумът бе обявен за незаконен, и всички негови участници за агенти на Путин. В същото време, в мрежата се появиха клипове с бронирана техника, активистите на Каталония се арестуват, конфискуват се бюлетините за участниците в референдума, който ще се проведе на 1 октомври и остава неясно - ", дали Испания ще има своя АТО /Антитерористична операция/ и как там ще търсят "руската агресия"?

Както беше съобщено от Би Би Си в неделя, испанските органи са назначенили нов шеф на местната полиция на Каталония, за да се предотврати провеждането на референдума за независимост, поставяйки на мястото на местния човек такъв от Мадрид - полковникът от гражданската гвардия Диего Перес де лос Кобос. Каталонските власти обаче отказаха да приемат решението, считайки, че това е намеса в работата на местната полиция. Междувременно в района се подготвят хиляди полицаи, за да се предотврати референдума за независимост, насрочен за 1 октомври. В мрежата има дори видеоклипове, които показват пристигането на бронирани автомобили. Въпреки това, ръководството на страната отрича фактите за изпращане на армия в кипящия регион.

/рус.ез./

С другой стороны, в город тоже шла техника — полиция остановила колонну из 20 тракторов, которые ехали в Барселону в поддержку протестов.

В самом городе за референдум на улицы вышли сотни тысяч человек.

И вот это действительно очень похоже на Донецк, образца 2014 года, когда люди тоже просили мирного выражения волеизъявления путем референдума.

Даже действия испанской власти в отношении каталонцев напоминают действия Киева до начала войны.

Само собой, если протесты не согласованы с Вашингтоном, то они немедленно объявляются незаконными, а также организованными Путиным. Издание El Confidencial обвинило Россию в желании "раздробить Испанию" и попыталось найти связи между Москвой и намерением Каталонии провести референдум о независимости. Авторы статьи в El Confidencial утверждают, что Кремль "годами бередит рану каталонской борьбы за независимость", так как это "входит в его стратегию по ослаблению Евросоюза". По версии испанских журналистов, Россия действует через основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, «начиная с 9 сентября, опубликовал с десяток твитов в поддержку каталонского сепаратизма». Выводы издания основываются на том, что Ассанж однажды встречался с американским конгрессменом Даной Рорабахером, который, в свою очередь, в девяностые годы однажды встречался с Путиным, а в апреле Рорабахер виделся с президентом Женералитета Каталонии Карлесом Пучдемоном. При этом автор статьи и сам признает, что«не существует подтверждения того, что Россия стоит за помощью, которую Ассанж оказывает делу каталонского сепаратизма».Журналисты даже обратились в российское посольство, где им, разумеется, ничего не ответили. Логика СМИ здесь просто железная — таким образом можно вообще легко прицепить кого угодно к чему угодно. Например, Виктория Нулланд — агентка Кремля, так как в начале 90-х работала в России и тоже встречалась пару раз с Путиным. Или король Испании Хуан Карлос I— агент главы КНДР Ким Чен Ына, так как учился под именем Ын Пак в Международной школе в швейцарском Берне, которую раньше закончил испанский король. Но так как, по сценарию испанских фантазеров , Россия обязательно должна вторгнуться в Барселону, то давайте посмотрим из-за чего там все началось.

Каталония, а точней королевство Арагон, де-факто исчезла в 1516 году, когда король Арагона и королева Кастилии вступили в брак и объединили свои земли, хотя и остававшиеся формально независимыми, а де-юре — с начала XVIII века, когда испанцы подавили мятеж жнецов. После чего до 1931 года этот регион входил в состав Испании на общих с остальными правами и только в 1932 году он получил автономный статус и было сформировано региональное правительство — женералитат. Однако, просуществовала автономия недолго — в 1936 году к власти пришли фашисты во главе с Франко и упразднили республику, запретив официальное использование местного языка. Каталонцы оказались народом упертым, став одними из центров сопротивления фашистам во время последовавшей гражданской войны. Именно через Барселону ехали сражаться с нацистами бойцы Интербригад как с Запада, так и из Советского Союза, в которых сражались великие писатели Хемингуэй и Оруэлл. В итоге, Барселона пала одной из последних в 1939 году. После захвата Каталонии фашистами, там прошли массовые чистки всех сторонников автономии и тема затихла до смерти Франко в 1975 году. В 1979 году Каталония получила статус автономии в упрощённом порядке, так как уже обладала им в годы Второй республики, был восстановлен женералитат, хотя и в сильно урезанном виде.

Нынешняя история протестов берет начало в 2006 году, когда уже слышалось дуновение экономического кризиса 2008-2013 годов, от которого Испания пострадала наравне с Португалией и Грецией наиболее сильно. Тогда избранные каталонцами политики попытались принять новый устав автономии, но его отменил Конституционный суд Испании. Это привело к многочисленным акциям протеста, а также к идее референдума, которая стабильно поднимается каждый год. Демонстрация протеста с требованием независимости Каталонии от Испании прошла в Барселоне 11 сентября 2012 года, в ходе празднования Национального дня Каталонии. Протестующие требовали отделения Каталонии от Испании под лозунгом «Каталония — новое государство Европы». По данным полиции Барселоны, в акции приняли участие около 1,5 миллионов человек, организаторы называют цифру 2 миллиона. В итоге, полиции тогда удалось не допустить референдум — дождавшись, когда основная часть людей устанет митинговать, 29 сентября они очень «демократично» разогнали и арестовали оставшихся сторонников.

В 2013 году после отказа правительства в проведении референдума, каталонцы в знак протеста сформировали «живую цепь» протяженностью 400 километров. Далее были полумиллионные протесты в 2014 году.

27 июля 2016 года стало известно об утверждении плана выхода Каталонии из состава Испании. Согласно документу, в течение 18 месяцев будут сформированы госструктуры и разработана собственная конституция региона. А 9 ноября прошлого года каталонцы даже заявили о проведении референдума о независимости. И вот, время подошло. Испанские власти арестовали лидеров каталонцев и стянули силовиков. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис в интервью "Блумбергу" сообщил что: «Не следует путать референдум и демократию. Референдумы - излюбленное оружие диктаторов. Генерал Франко перед тем, как государство вернулось к демократии, провел целых два референдума. Сепаратисты, призывающие к отделению от Испании, повторяют тактику нацистов».Евроньюс сообщает, что председатель Европарламента Антонио Таяни заявил: «Любое действие против конституции государства-члена — это действие против правовых основ Европейского союза». Иными словами, разрешенный в Вашингтоне референдум в Великобритании — это верх демократии, а референдум в Каталонии и Крыму --преступление, не потому что там демократии меньше, а потому что это не нравится элите.

Каталонцы же продолжают выходить на улицы с лозунгами «Мы будем голосовать» и «Улицы — наши» они призвали отпустить политиков и позволить референдуму за независимость состояться. Скорей всего, референдум им провести не дадут, что выйдет самой Испании боком — долгое прессование политически мотивированного большинства неминуемо вызывает радикализацию его части. За примерами далеко ходить не нужно — вспомним, как за считанные месяцы митингующие шахтеры, лидер которых — Губарев тоже был арестован, превратились в ополченцев, которые взялись за автоматы. И если тогда, весной 2014-го, еще был шанс сохранить Украину, просто начав переговоры с людьми, то сегодня какие бы планы Порошенко не строил, а жить вместе они не будут — три года войны, обстрелов и десять тысяч жизней не забыть. Вот тут становится понятно, зачем испанским властям нужен «Путин» — если мирно угомонить Барселону не смогут, то нужен довольно веский повод для расстрелов из танков — «российская агрессия» тут замечательно подходит. Нам же из этой истории просто стоит запомнить, чего стоят «права человека в развитой Европе» и прочая их пропаганда, если они хоть как-то пересекаются с интересами элиты.

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