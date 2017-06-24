/Поглед.инфо/ До 1994 г. правителството на Обединеното кралство упорито твърдеше, че няма тайно разузнаване. И естествено, не искаше да признае съществуването му. Няма такава организация в структурата на държавните органи на империята и това е. Ето, вижте бюджетът: в него няма и помен за такава организация. Какво, не вярвате ли на най-старата либерална демокрация на планетата?!

Но през 1994 г. парламентът прие закон за разузнавателните служби (Intelligence Services Act). И Великобритания дори призна, че Secret Intelligence Service (SIS) е създадена още през 1909 г. Значи, сто години не е съществувала и изведнъж най-старата разузнавателна служба на планетата се появява на бял свят...

(рус.ез.)

Про «сменяемость власти»

Вплоть до 1994 года правительство Великобритании в упор не видело Secret Intelligence Service. И как следствие, не желало признаваться в ее существовании. Нет такой организации в структуре государственных органов Империи и все тут. Вот, гляньте: и бюджета для них нету и правовых оснований для функционирования. Нету! Вы чего, не верите старейшей либеральной демократии на планете?!

А в 1994 году ЕИВ Парламент принял Intelligence Services Act. И Британия даже признала, что SIS сформирована в 1909 году (ну, тут они опять брешут). Вот так просто. Сто лет не было, а потом – вжух! – и появилась старейшая на планете разведслужба.

Я это к чему? Вопрос: а вот эти сто лет кому SIS подчинялась? Нет, серьезно. Разведка – дело нежное. Интимное, я бы сказал. Абы кому такой инструмент не поручишь. Тем паче что, повторюсь, ни утвержденных парламентом бюджетов, ни правовых оснований, оговаривающих управленческую вертикаль, все это время не было. Тотальное Зазеркалье! Тень. А в тени – рыцари плаща и кинжала.

Больше того, словно в издевку после признания SIS подчинили Форин Офису. Серьезно! Клоун Борис Джонсон не только антраша на политической сцене выкидывает, но еще и рулит (пусть стратегически, по глобусу) серьезнейшей Конторой в мире.

Вы в это верите? Я – нет.

Так кто рулил(т) SIS? Имя, сестра, имя!

А пропос, про Форин Офис. Прошу обратить внимание – Саймон Фрейзер. Должность – постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании. Тут ключевое слово – «постоянный». Сэр Фрейзер занимал свой пост с 2010 года по 2015 годы (обратите, кстати, внимание в Рувики он до сих пор значится занимающим этот пост, хотя его сменил сэр Саймон Макдональд. Ну, совершенно не важная должность же!)

Суть должности постоянного заместителя министра иностранных дел состоит в том, что она… Правильно, постоянная. То есть, не зависит от перестановок в Кабинете и даже перемены мест правящих пати.

Сама по себе должность не ахти – выше сидит куча политических назначенцев: помы, замы и парламентские заместители. Но в отличие от всех этих клоунов (и оберклоуна Бориса Джонсона) сэр Саймон (и который Макдональд – тоже) является кадровым дипломатом. И, как нам безмятежно докладывает Википедия, «руководит повседневной деятельностью министерства».

Стоп! Как это, руководит повседневной деятельностью? Да еще и не просто чем-то там (АХЧ, например), а всего министерства?! Всего, мать его так, Форин Офиса! А Борис Джонсон там зачем?

А он там для галочки.

Перейдем на самый верхний уровень. Великобритания – «конституционная монархия». Высшим органом власти является Парламент. Но вот в чем нюанс. Согласно процедуре, последний этап принятия законопроекта — это получение Королевского согласия.

Разумеется, можно представить дело так, словно Королева, как та кукла, подмахивает все законы, которые присылает ей на подпись тамошний «бешеный принтер». Ну, просто машина для подписывания бумаг. Можно ли поверить в такой сюр? Да нет же!

Понятно, что весь Парламент, Кабинет и сам Премьер сидят в своих удобных креслах только потому что Королева разрешила (Королева одобряет все назначения и созывает Парламент). Понятно, что ничего предосудительного ни Парламент, ни Кабинет, ни Палата лордов не примут (там тройное кольцо с пулеметами, вредные дураки туда просто не попадут). Но мало ли! А вдруг?

Поэтому документики, законопроектики, бюджетики, стратегии и прочие бумажки, имя которым легион, необходимо должным образом изучить. А теперь представьте мощности придворного аналитического аппарата. Представили? А я вот не могу.

Ну и наконец, перейдем к теме эссе. Сменяемость власти.

Что мы видим в Британии? Сверху у нас Королева. Она контролирует любой чих, держит руку на пульсе и вообще венчает Вертикаль Власти (по Закону и по Понятиям). Королева несменяема (если не принимать во внимание Великого Уравнителя). Внизу – институт Постоянных заместителей министра (не во всех министерствах, понятно, но в ключевых). Они сменяемы, но сменяемы на таких же профессионалов. Политикам туда хода нет.

А вот в середине – счастье, радость и веселье: Политический Цирк! С клоунами. Их постоянно тасуют, устраивают выборы и перевыборы, правительственные кризисы, коррупционные скандалы и прочий попсовый трешак для обывателя... Кушай, дуся, не обляпайся! Ты, главное, не скучай. Ты, главное, знай, что у нас – Старейшая Либеральная Демократия в Мире. Ага. С клоунам!

Вы думаете, я критикую бритишей или какой сатирой занимаюсь? Да нет же! Я восхищен! Это, я вам скажу, правильно! Так и надо. Людям нужно шоу. На родине Шекспира в таких вещах разбираются, я вас уверяю. Люди устают от одного и того же репертуара, обрыдлых рож одних и тех же клоунов. Мораль простая: клоунов надо периодически менять. И над драматургией работать. А то закидают гнилыми помидорами.

Клоунов менять надо. А вот Власть не стоит.

PS. Хотел пройтись и по другим странам, но многовато получилось. Вот только еще немножко про Германию и тамошний «принцип сменяемости власти». По чесноку, дойчи давно готовы сменять фрау Канцлерину. Хоть и на бывшего алкаша, без опыта госслужбы и высшего образования.

Если бы канцлер ФРГ избирался путем прямого голосования, то, по итогам последних опросов, Мартин Шульц получил бы 50, а Ангела Меркель – лишь 34 процента голосов.

Вот только в Германии этот тонкий момент народу не доверяют. И народ, что характерно, улыбается и машет. Потому что сознательный, наверное. Тоже вариант...

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