Поглед.инфо/ През нощта на 25 октомври 1937 г., по време на Гражданската война в Испания, съветският пилот Евгений Степанов извършва първият в света нощен таран срещу противников самолет; след което успява да приземи повредения си самолет „И-15” на аеродрума в Сабадела и да остане жив. Бомбардировачите от 251-а италианска ескадрила на Мусолини, които трябвало да изсипят бомбите си над Барселона, са принудени да се оттеглят.

В 1936 г., срещу законно избраното републиканско правителство на Испания, метежници, под ръководството на генерал Франко, разпалват Гражданска война, подкрепени веднага от фашисткия режим на Мусолини и нацисткия режим на Хитлер. САЩ и западните държави обявяват "ненамеса на политиката" в испанския конфликт, обективно подпомагайки нашествието на Франко срещу републиканска Испания.

На помощ на законното правителство обаче откливат доброволци от 54 страни, включително от Съветския съюз и България. Заедно със съветските военни съветници в Испания работят и военни специалисти, някои от които вземат пряко участие в боевете. Съветският съюз доставя на републиканското правителство 648 самолета, а 772 съветски летци участват във въздушните битки.

(рус.ез.)

Таран в ночном небе Барселоны

Таран, который совершил советский летчик Евгений Степанов 25 октября 1937 года во время Гражданской войны в Испании, стал первым в истории ночным тараном.

Когда в 1936 году в Испании заполыхал пожар Гражданской войны, мятежников во главе генералом Франко поддержали фашистские режимы Гитлера и Муссолини. Несмотря на то, что США и страны Запада провозгласили «политику невмешательства» в испанский конфликт, на помощь легитимному правительству Испании пришли добровольцы из 54 стран мира, в том числе из Советского Союза. Наряду с военными советниками в Испании действовали военные специалисты, часть из которых принимала непосредственное участие в боевых действиях.

Советские бойцы сражалась под испанскими именами. Известно, что в военных действиях было задействовано 772 советских авиатора, которые воевали на советских самолетах – И-15, И-16, СБ, Р-5ССС, Р-Зет (P-Z). Как и летчиков, советские боевые машины испанцы называли своими именами, И-15, например, получил имя «Чато», т.е. курносый, а Р-Зет – «Наташа». Всего СССР передал Испании 648 самолетов. Поставки военной техники и оружия производились на основе заявлений республиканского правительства, направлявшемуся руководству СССР. Самолеты поступали в Испанию морским путем, в разобранном виде, и уже на месте собирались советскими техниками.И хотя первоначально операция по оказанию военной помощи Испании держалась в секрете, противнику стало известно о советских поставках. Франкистская авиация регулярно бомбила порты прибытия груза, и в то же время наращивали силы за счет союзных немцев и итальянцев.Небо Испании для советских летчиков стало тем пространством, в котором они впервые встретились с фашистами. Почти два года, с конца октября 1936 до середины 1938 года в составе интернациональной эскадрильи они будут бить фашистов и франкистов над Пиренейским полуостровом.

Несмотря на то, что самолеты по ряду технических параметров уступали самолетам противника, советские пилоты совершали настоящие подвиги, что по достоинству было отмечено противоборствующей стороной. «Жесткие и уверенные в себе по природе, они справлялись со многими трудностями», - такую характеристику советским военным дал немецкий генерал Вальтер Швабедиссен.

Если ознакомится с хроникой боевых действий, то мы увидим фактически ежедневные примеры профессионализма, мужества и отваги наших летчиков. Участником одного из таких боев, вошедших в историю военной авиации, стал лейтенант Евгений Николаевич Степанов. Степанов воевал в Испании с августа 1937 года в составе эскадрильи И-15, которая находилась под командованием Анатолия Серова. 15 октября самолет камарада Эухенио, так испанцы называли Евгения Степанова, был в числе 20 самолетов нанесших удар по аэродрому франкистской авиации Гарапинильос у Сарагосы. А спустя 10 дней он совершил первый в истории ночной таран, сбив итальянский бомбардировщик «Савойя-81» (SM-81). В ночь на 25 октября Степанов вместе с Ильей Финном нес ночное боевое дежурство на Сабаделе (город в 25 километрах от Барселоны). В пятом часу утра он заметил группу бомбардировщиков «Савойя-81», шедших к Барселоне. Бомбардировщик ведущего капитана Николы Руджери нес зажигательные бомбы, они должны были служить ориентиром для других самолетов, несших осколочные бомбы. Первым огонь по И-15 открыли итальянцы, Степанов в ответ резанул пулеметной очередью, несмотря на попадание в крыло, SM-81 отстреливаясь, продолжал держать курс на Барселону.

«”Если я его сейчас не свалю, будет поздно, бомбы упадут на город…”. Он знал, что происходит там, внизу. Надрывно ревут в порту гудки пароходов. На улицах стоит пронзительный вой сирен. Переполнены женщинами, детьми, стариками подвалы домов и небольшие станции метро…».

Видя, что стрельба не приносит нужного результата, Степанов пошел на таран. Удар в хвостовое оперение свалил одну из «савой», самолет вместе с экипажем из 6 итальянцев упал в пригороде Барселоны.

Остальные бомбардировщики 251-й эскадрильи приняли решение прекратить задание и сошли с курса. Степанов с Финном благополучно посадили свои машины на аэродроме в Сабаделе. Фюзеляж и крылья И-15 Степанова во многих местах были изрешечены пулями, у воздушного винта погнуты концы лопастей.

Герой первого ночного тарана еще несколько месяцев воевал против франкистов и их союзников, в январе 1938 года его самолет был подбит, машину удалось посадить, но сам летчик оказался в плену, был приговорен к расстрелу, но по линии Международного комитета Красного Креста Степанова обменяли на немецкого пилота.

В сравнении с многочисленными формированиями регулярных германских и итальянских войск, оказывающих помощь мятежникам, число советских военных было довольно скромным. Но именно помощь советских военных наряду с помощью добровольцев из других стран, позволила республиканскому правительству оказывать сопротивление франкистам и их фашистским пособникам в течение 32 месяцев.

Вскоре с врагом, с которым советский солдат сражался в Испании, он столкнется уже на родной земле.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели