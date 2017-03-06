/Поглед.инфо/ Допитване, проведено в Нидерландия показва, че по-голямата част от населението на страната е недоволно от политиката на Брюксел и предпочита изход от ЕС, следвайки примера на Великобритания. Допитването е проведено преди дни, буквално в навечерието на парламентарните избори, които ще се проведат на 15 март.

В предизборната надпревара води дяснорадикалната Партия на свободата, чиито лидер Геерт Вилдерс възнамерява да изведе Нидерландия от ЕС. Допитването е проведено от британския изследователски център Bruges Group: 56% от холандците намират идеята за Nexit (термин, по аналогия на британския Brexit) привлекателна. Проучването е проведено на 14 и 15 февруари 2017 г. в цялата страна. Общо 1,174 анкетирани са взели участие. „В цяла Европа и извън ния хората искат да си върнат контрола над собствения си живо", сочат от Bruges Group. Британските социолози подчертават, че ще приемат своите холандски съюзници в новия "пост-ЕС". В холандския парламент и преди това е повдиган въпросът за оттегляне от еврозоната.

(рус.ез.)



Выход для Нидерландов: большинство голландцев не хотят оставаться в Евросоюзе

Опрос, проведённый в Нидерландах, показал, что большинство голландцев недовольны политикой Брюсселя и выступают за выход страны из Евросоюза по примеру Великобритании. Опрос состоялся незадолго до парламентских выборов, которые пройдут в Нидерландах 15 марта. В предвыборной гонке лидирует праворадикальная Партия свободы, её лидер Герт Вилдерс намерен вывести Голландию из Евросоюза. Осуществимы ли эти планы, разбирался RT.



В результате опроса, проведённого британским исследовательским центром Bruges Group в Нидерландах, выяснилось, что большинство голландцев — 56% — находят привлекательной идею нексита (термин образован по аналогии с брекситом). Опрос проводился 14—15 февраля по всей стране. Всего в исследовании приняли участие 1174 респондента.



«По всей Европе и за её пределами люди хотят вернуть контроль над своей жизнью», — говорится в сообщении Bruges Group. Британские социологи подчёркивают, что будут приветствовать своих союзников-голландцев в новой, «пост-ЕС» Европе.



Ранее в нидерландском парламенте был поднят вопрос о выходе страны из еврозоны. Исследование, посвящённое целесообразности такого шага, заказали депутаты от Христианско-демократической партии. Их запрос был одобрен, известно, что результаты изысканий будут опубликованы после выборов в нижнюю палату законодательного собрания, которые пройдут 15 марта.



«Голландский Трамп»



Идеи евроскептиков набирают всё большую популярность в Старом Свете. Уже никто не решится назвать эти идеи маргинальными — после британского референдума о выходе из Евросоюза консерваторы, ратующие за восстановление европейских границ, постепенно приобретают всё большее влияние. К примеру, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен возглавляет предвыборный рейтинг кандидатов на пост президента Франции — её победа может стать ещё одним толчком для роста центробежных настроений в Европе.



В Нидерландах наиболее ярким правым политиком считается Герт Вилдерс, лидер Партии свободы. Пресса часто сравнивает его с Трампом — Вилдерс требует закрыть все мечети в стране, запретить ношение хиджабов и поставить вне закона Коран. Кроме того, он выступает за выход Нидерландов из ЕС и еврозоны. Вилдерс — необычный консерватор, неприязнь к миграционной политике он сочетает с абсолютной терпимостью к ЛГБТ-движению.



Лозунги Партии свободы находят отклик среди голландцев. По данным последних опросов, националисты догнали Народную партию за свободу и демократию, членом которой является действующий премьер-министр Марк Рютте. Обе партии могут получить примерно по 24—28 депутатских мандатов. Новым премьером станет лидер победившей партии.



На внеочередных выборах 2010 года Партия свободы получила 24 места в законодательном собрании, но не смогла повторить этот успех в 2012 году — тогда от партии Капитана Пероксида (такое прозвище голландцы дали Вилдерсу за белокурую шевелюру. — RT) в парламент прошли лишь девять человек.



Впрочем, с критикой в адрес Евросоюза выступает не только Партия свободы. К примеру, такой же позиции придерживаются Христианско-демократическая партия, движение «Форум за демократию», Социалистическая партия и «Христианский союз». В более умеренном виде антимигрантская тематика присутствует в программах целого ряда партий.



Нидерланды, где проживают около 17 млн человек, занимают 15-е место в мире и 4-е в Европе по плотности населения. Многие голландцы болезненно воспринимают приток переселенцев из стран Африки и Ближнего Востока. Именно миграционная проблема лежит в основе настроений против членства в ЕС, ведь переселение беженцев в Нидерланды осуществляется в рамках общеевропейской политики.



Украинский вопрос



Ещё один фактор, влияющий сегодня на политические настроения в Нидерландах, — соображения экономической целесообразности.



Экономика Нидерландов занимает четвёртое место в мировом рейтинге конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума. По объёму экономики Нидерланды занимают 47-е место в мире.



Опасения экономического плана оказали влияние на итоги голосования по ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Напомним, референдум был проведён в апреле 2016 года по требованию оппозиционных партий. В ходе голосования против евроассоциации Украины высказались большинство участников — 64%.



«Голландцы проголосовали против ассоциации Украины с ЕС по двум причинам. Во-первых, из опасения получить приток трудовых мигрантов с Украины. Во-вторых, опасались ухудшения торгово-экономических отношений с Россией. Для нидерландского бизнеса российский рынок гораздо важнее, чем украинский, Нидерланды являются для России одним из ведущих торговых партнёров», — пояснила в интервью RT доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова.



Явка составила 32,2%, референдум был признан состоявшимся. Правда, власти проигнорировали его результаты: в феврале 2017 года голландский парламент ратифицировал соглашение ЕС и Украины. Впрочем, Амстердам всё же добился в декабре 2016-го юридических гарантий того, что соглашение не будет подразумевать предоставления Украине статуса страны — кандидата на вступление в ЕС, а также финансовой или военной помощи.



Уйти или остаться



В докладе британской консалтинговой компании Capital Economics говорится о выгодах, которые получит Амстердам в результате выхода из Евросоюза. По мнению аналитиков компании, в интересах голландцев покинуть ЕС как можно быстрее: в противном случае Нидерланды ждёт долгосрочный кризис. Нексит позволит Амстердаму выстраивать внешнеэкономическую стратегию с упором на национальные, а не общеевропейские интересы, считают британские аналитики. Кроме того, после выхода из ЕС Нидерланды смогут самостоятельно устанавливать процентные ставки и формировать монетарную политику, сказано в докладе.



Эту точку зрения разделяет заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.



«Те преимущества, которые давала евроинтеграция, перестали действовать, особенно в отношении старых стран — участниц ЕС. «Младоевропейцы» получают большие субсидии, участвуют в различных инфраструктурных программах и т. п. А старые страны, которые являются донорами и основоположниками ЕС, перестали получать выгоду от нахождения в союзе», — рассказал эксперт в беседе с RT.



Противоположное мнение высказала Инна Андронова. Она считает, что выход из Евросоюза невыгоден Нидерландам с экономической точки зрения.



«Голландия — один большой рынок, через который импортные товары идут в европейские страны, в том числе и в Россию. Половина поступающих на наш рынок китайских товаров поставляется транзитом через Нидерланды. Голландии категорически невыгодна потеря тех экономических преференций, которые даёт участие в Евросоюзе, в частности свободного движения товаров и услуг», — считает Андронова.



Вероятно, именно поэтому премьер-министр Марк Рютте отчаянно оспаривает идею нексита. Политик заявил, что намерен всеми силами противостоять тем, кто хочет вывести Нидерланды из Европейского союза, так как это может иметь пагубные последствия.



Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что нексит вполне возможен в обозримой перспективе, и предстоящие парламентские выборы могут стать поворотной точкой в этом вопросе.



«В экономические детали посвящён достаточно узкий круг специалистов и бизнесменов. А общая масса населения может и не думать об этом. Голландцы ежедневно вынуждены сталкиваться с раздражающим фактором в виде беженцев, есть большая вероятность, что это раздражение в итоге пересилит», — подытожила Андронова.