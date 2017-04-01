/Поглед.инфо/ Френският вестник Le Monde изразява тревога, че френският армия използва транспортни самолети на руски и украински компании за превоз на войски. "По такъв начин Русия и Украйна контролират прехвърлянето на войските ни за външни операции", алармира депутатът-републиканец Франсоа Корню-Жантий.

С идването на власт на Франсоа Оланд, Франция проведе редица външни интервенции. Операциите в Мали (януари 2013 г.), в Централноафриканската република (декември 2013 г.) и Сахел (август 2014 г.), както и участието в конфликтите в Ирак и Сирия, изискват прехвърлянето на десетки хиляди тона бронирана техника и войници. Проблемът според Le Monde е, че френските въоръжени сили не разполагат с големи транспортни самолети. За периода 2012-2015 г., собствените самолети на френската армия успяват да подсигурят само от 7% до 25% от потребностите на въздушното транспортиране".

(рус.ез.)

Французская армия зависит от России?

Французская армия использует транспортные самолеты российских и украинских компаний для перевозки войск, пишет Le Monde.

Вывод депутата от «Республиканцев» Франсуа Корню-Жантий (François Cornut-Gentille) вызывает тревогу: «По факту, Россия и Украина контролируют транспортировку наших войск на внешние операции». В составленном им подробном отчете (он был передан ряду СМИ, в частности Le Monde и Challenges) описываются стратегии, которыми пользуется штаб для компенсации пробелов в сфере военного воздушного транспорта. Опубликованное Le Monde расследование позволяет пролить свет на потенциальные проблемы в связи с использованием услуг «внешних операторов».

С приходом к власти Франсуа Олланда Франция провела целый ряд внешних интервенций. Операции в Мали (январь 2013 года), Центральноафриканской Республике (декабрь 2013 года) и Сахеле (август 2014 года), а также конфликты в Ираке и Сирии требуют переброски десятков тысяч тонн бронетехники и солдат. Проблема в том, что у французских вооруженных сил нет больших транспортных самолетов, согласно Le Monde. По данным газеты, с 2012 по 2015 год собственные самолеты армии обеспечили покрытие лишь «от 7% до 25% потребностей в воздушном транспорте».



Аренда и субподряд

Чтобы скомпенсировать такую нехватку, армии приходится арендовать через партнерские предприятия воздушных великанов вроде Ан-124, чьи подъемные возможности «в пять раз выше» А400М, как пишет Challenges. Большой транспортник от Airbus должен был бы обеспечить выполнение этих задач по перевозке войск и техники, однако проект вот уже несколько лет сталкивается с серьезными проблемами. Кроме того, Ан-124 есть далеко не у всех. «Два десятка доступных в мире Ан-124 принадлежат всего трем компаниям: украинской «Антонов» и российским «Волга-Днепр» (частная) и «224 летный отряд» (государственная)», пишет Challenges.

Франция должна «задуматься о приобретении больших транспортников», — считает Франсуа Корню-Жантий. Он призывает Министерство обороны принять меры для того, чтобы страна сохранила «эффективность военных ресурсов». В связи с состоянием отношений президентов Франции и России в последнее время, это может быть необходимым. По мнению депутата «Республиканцев», использование этих транспортников может сыграть роль в дипломатической игре, пишет Challenges. Он «напоминает, что российская компания «224 летный отряд» приостановила полеты по заказу Франции в сентябре 2015 года, то есть всего через месяц после отмены договора на поставку вертолетоносцев «Мистраль» в Россию».