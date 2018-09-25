/Поглед.инфо/ С какво ще запомним този месец?

САЩ: Санкции, икономическо задушаване, приближаване към границите, терор, войната срещу руското православие.

Америка натиска всички, които не ѝ харесват. Икономическото убийство се е разгърнало напълно. Няма такава страна, която да се противи на САЩ и да не получи предупреждение за своята гибел чрез силите на Империята – къде открито, къде тайно. „Прегръдката на анакондата“ се затяга все повече. Окупационните американски войски вече устройват публични военни учения на територията на Киевска Русия. Обкръжават и нашите съюзници. Безпощадният терор открито се провежда от окупантите на цялата територия, която те смятат за метежна и планираща да се освободи от колониален гнет. В ход се пускат културен геноцид, осъществяван на територията на Киевска рус чрез унищожение на Православието и замяната му в разколнически култове. Повишава се основният лихвен процент в Централната банка. Американците открито евакуират своите бандити измежду борещите се срещу Асад. Убит е президентът на ДНР Александър Захарченко

Какво правят Русия и нейните съюзници?

Русия, Китай и Иран се консолидират. Развиват се и нататъшното подобряване на връзките в рамките на междудържавните обединения ОБКД, ШОС, ЕАИС и т.н. Икономическият „черен знак“ на долара се посочва вече от лидерите на всички активно противостоящи на Империята на САЩ държави. Предприемат се практически мерки по осъществяването на тази стратегия и преминаването на разплащания в национални валути. Чистят се „трежърис“. Освен това се предприемат мерки за икономическа помощ към Африканския регион, решението на политическите му проблеми. Разкриват се все по-нови данни за нечовешките експерименти на САЩ, техните програми за масово унищожение. Иран реанимира ядрената си програма. Около половината население на Русия е уверено, че санкциите са оказали голямо влияние на икономиката на Русия (допитване на Институт „Пю“, САЩ). Бяха организирани мащабни военни учения с участието на една трета от армията на Русия и армиите на нейните съюзници – Китай и Монголия. Корея говори за прекратяването на войната на полуострова и за началото на мирното съвместно съществуване, което може да доведе до обединяването на двете ѝ части, които по-рано бяха изкуствено разделени посредством действията на САЩ.

Хронологически события происходили так:

Они:

Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана

Трамп объявил об удвоении импортных пошлин на сталь и алюминий для Турции

США предложили отключить Россию от мировой долларовой системы

Источники: "Русал" с октября может закрыть мощности еще ряда заводов из-за санкций

США захотели распространить действие ДСНВ на новейшие ударные средства России

США выдвинули 8 тяжелых условий для Турции-СМИ

Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

Reuters: США увеличит количество своих морпехов в Норвегии ближе к границе с РФ

Голос сенатского большинства США

Минфин США: Вашингтон заблокировал российские активы на сотни миллионов долларов

AFP: МАГАТЭ не видит признаков денуклеаризации КНДР

Госдеп: США введут санкции против ЛЮБОЙ страны, купившей С-400 у России

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Превод: В.Сергеев

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