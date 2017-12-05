/Поглед.инфо/ Още Фьодор Достоевски в 19-то столетие писа, че 20-и век ще бъде век на борба на идеите. Точно така се случи – отначало социализмът против фашизма, после социализмът против капитализма. В първия кръг социализмът спечели. Благодарение на силата на духа, честта и вярата, дори в идеалите на социализма, а не в Бога. Във втория рунд обаче загуби. Заради духа на алчността и предателството на елита.

Сега Русия е на новата спирала на борбата – бори се със световния тероризъм. Много хора считат, че като разгромим този враг, всичко ще стане добре и спокойно.

Но няма. Работата е в това, че всеки път, когато Русия и руснаците, които съхраняват в душата си Бога, макар и под формата на привнесеното у нас през Средновековието православие, както и през предишните седем хиляди години от своята история по някаква странна приумица на съдбата поемахме отговорността за борба срещу Злото. Дали под формата на несъществуващотомонголо-татарско иго, или под формата на реалните нашествия на Наполеон и Хитлер, обединили под знамената си цяла Европа, която сравнена с Евразия, се явява само един апендикс – един полуостров.

Сегашният враг се таи в истинския лик на западната демокрация. Този враг ще бъде по-лош от фашизма...

(рус.ез.)

Каков истинный лик западной демократии?

Этот враг будет пострашнее фашизма

Еще Федор Достоевский в позапрошлом веке писал, что двадцатый век будет веком борьбы идей. Так оно и случилось — сначала социализм против фашизма, потом социализм против капитализма. В первом раунде социализм выиграл. Благодаря силе духа, чести и вере, пусть и в идеалы социализма, а не в Бога. Во втором раунде проиграл. Из-за духа стяжательства и предательства элиты.

Сейчас Россия на новом витке борьбы — якобы с мировым терроризмом. Многим кажется, что разгромим этого врага, и все станет хорошо и спокойно. Не будет. Дело в том, что каждый раз Россия и русские, хранящия в своей душе Бога, пусть пока и в форме привнесенного к нам в Средневековье православия, как и предыдущие семь тысяч лет своей истории, по какому-то причудливому року судьбы принимали на себя основную тяжесть борьбы со Злом. Будь то в виде не существовавшего монголо-татарского ига или в виде реальных нашествий Наполеона и Гитлера, объединявших под своими знаменами всю Европу, которая под отношению ко всей Евразии является лишь аппендиксом — полуостровом.

Но, справившись с последней формой зла в виде фашизма, русский народ расслабился и подумал, кстати, задолго до Фукуямы, что это конец истории. Однако реальность оказалась другой. Как в русских сказках — думали, что воевали с главным врагом (фашизмом), а оказалось, что воевали лишь с одним из ликов врага, которых осталось еще превеликое множество. И вот этот новый облик врага, но уже в красивых джинсово-карамельных и магнитофонно-автомобильных обертках мы разглядеть и не смогли. И проиграли.

Но теперь мы видим, что целью врага был не социалистический СССР, а Россия в ее социалистическом обличье (общественно-экономической формации, «ОЭФ»). И смена флага и сути строя ничего не изменила. Мы враждебны Западу по определению, и он не остановится в попытках уничтожить нас на корню. Мы видим, что теперь он стремится спрятать тот лик, который мы уже знаем, и представить новый. Пусть так и делает.

Мы же не должны забывать о том, что любые его лики — лишь маски и фантомные объекты, на которые он будет стремиться направить наше внимание, время, ресурсы и силы. И будет максимально маскировать свой истинный лик. А его истинный лик — это лик Сатаны.

Что в этом плане сегодня представляет собой Запад?

Во-первых, под предлогом «неокупаемости» (!) он разрушает церкви: «во Франции планируется снос 2800 католических церквей, многие из которых построены несколько веков назад».

«По данным американского Gatestone Institute, в Лондоне начиная с 2001 года закрылось около 500 церквей разных конфессий, они были превращены в частные дома и общественные здания. На официальном сайте Церкви Англии отмечается, что каждый год небольшое количество ее церквей перестает использоваться для богослужений. По сведениям разных СМИ, в год закрывается 20 церквей, согласно прогнозу организации Christian Research, к 2020 году в Англии будет закрыто еще 4 тыс. церквей.

Англия — не единственная страна, в которой идет процесс закрытия церквей, их запуcтения, разрушения или продажи. Аналогичная ситуация давно наблюдается и в Германии, где, по информации Spiegel, только у Евангелической церкви Германии с 1990 по 2010 год было закрыто 340 церквей (46 из них было разрушено), они превращены в здания разного назначения — от культурных центров до спортивных залов, часть из них превращена в мечети. Возможно, Евангелической церкви Германии в итоге придется отказаться от примерно 1 тыс. зданий.

Согласно сведениям Wall Street Journal, здания Католической церкви в Германии также закрываются и продаются — за последнее десятилетие было закрыто 515 церквей. При этом, согласно другому докладу Gatestone Institute, в ближайшие годы планируется избавиться от еще 700 церквей по причине отсутствия средств на их содержание.

Тенденция к снижению количества церквей наблюдается и в Нидерландах. По информации Gatestone Institute, в голландской провинции Фрисландия 250 из 720 существующих храмов были закрыты, часть из них преобразована в недвижимость иного предназначения. Wall Street Journal ранее сообщала, что в течение четырех лет придется закрыть около 700 протестантских церквей в Голландии — из-за низкой посещаемости. Не лучше обстоят дела в Нидерландах и у Католической церкви: согласно Tablet, начиная с 2004 года было ликвидировано около 10% католических приходов, но это далеко не предел. Издание привело слова кардинала Виллема Эйка, который предполагает, что к 2020 году придется закрыть треть католических церквей в Нидерландах, а к 2025 году — и вовсе две трети.

Сокращение количества церквей наблюдается также в Северной Европе. По сведениям организации «Будущее для религиозного наследия» (Future For Religious Heritage), только в 2013 году из 119 церквей Копенгагена было закрыто 14 по решению епархиального совета, так как у них была низкая посещаемость, а содержание обходится дорого. С 2013 года церкви в Дании продаются на свободном рынке. Всего Евангелическо-лютеранской церкви Дании, как сообщает Copenhagen Post, придется закрыть около 200 церквей». Аналогичная ситуация и в других европейских странах.

Во-вторых, он начал пропагандировать каннибализм:

«Новый ресторан, организованный в Токио, объявил о том, что это специальные меню, которые включают Человеческую Плоть. Даже правительство подтвердило законность ресторана». Аналогичный ресторан готов открыться и в Германии.

И об этом тоже писал Достоевский, предупреждая, что рано или поздно мы увидим это проявление Сатаны: «Уничтожьте в человечестве веру в бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь», говорит Иван в «Братьях Карамазовых». По мнению Ф. М. Достоевского, «тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия» (каннибализм, говоря современным языком).

В-третьих, культ Сатаны стал открыто пропагандироваться на Западе и Католическая церковь никоим образом против этого не протестует:

«Американская общественная организация под названием The Satanic Temple («Сатанинский храм») заявила о готовности открыть клубы поклонения Сатане в начальных школах по всей территории США. О размахе увлечения американцами сатанизмом говорит тот факт, что это явление поддерживается и поощряется самим американским государством, а сатанинские клубы в этой стране уже функционируют в некоторых учебных заведениях, при этом сами адепты этой секты активно пропагандируют своё увлечение среди американцев.

«Храм Сатаны» уверенно идёт в начальные школы США, открывая в них клубы «Внеклассный Сатана», сообщает Washington Post. Теперь у детей американцев появится выбор: Иисус или Сатана. Как утверждают авторы программы, это поможет избежать евангелического зомбирования детей в младших классах христианскими ценностями и предоставит им возможность ознакомиться с сатанинской мудростью. При этом добавляют, что христиане уже давно ведут деятельность в школах, а у сатанистов такой возможности не было, и что это несправедливо».

Таким образом, конечно, есть целый ряд вопросов, которые надо решать как в рамках современной геополитики, так и с помощью русского оружия. Однако наша подлинная война — это борьба с Сатаной и его проводниками в виде «глубинного государства» со всей его ЛГБТ-пропагандой, педофилией и содомией. Вера против веры — вот на каком уровне идет война. Именно этот духовный враг окормляет наших геополитических противников. Соответственно, прежде всего, надо воевать на этом, высшем уровне противостояния, в том числе внутри нашей собственной страны.

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