/Поглед.инфо/ Идлиб бе твърде голяма и твърде сложна цел за правителствените сили на Сирия, затова и освобождението на тази провинция постоянно се отлагаше „за по-късно”. През годините на войната тя се превърна в „резерват за таласъми” – разнообразни банди, избягали там от цялата страна. Но сега часът на Идлиб удари: армията се връща в „резервата”, за да завърши своята война.

Преди седмица министърът на отбраната на Сирия Али Аюб заяви, че Дамаск ще завърне под свой контрол провинцията Идлиб и ще прочисти от територията ѝ бандите или в резултат на военна операция, или чрез споразумение за примирие, но резултатът ще бъде един – своеволията на джихадистите там ще приключат. За това, че правителствените сили на готвят настъпление към Идлиб и прилежащите райони, редица западни медии съобщиха няколко дни по-късно, позовавайки се на източник в Дамаск. Планът на първия етап от операцията ще бъде готов в близките часове, подчертава Reuters. А в преговорите за това са задействани Русия, Турция и Иран.

Твърди се, че Сирийската арабска армия ще започне от град Джиср аш Шугур и равнината Ал Габ в запада на многострадалната провинция, а след тях ще последват градовете Латамина, Хан Шейхун и Маарет ан Нууман в южната част. В крайна сметка сирийската армия ще постави под контрол автомагистралата вървяща от Алепо до Хама и Латакия.

Ако западните медии се позовават на анонимни източници, то картината почти винаги е една и съща. Публичната тайна ще получи сензационен характер и тя ще се превърне в нещо ексклузивно, което ще се тиражира по целия свят, повишавайки посещаемостта на сайтове и давайки подов да представителите на Белия дом да излизат с разни хуманитарни предложения. Ето и сега: ориентирайки се по международната истерия около Идлиб, медиите съобщават, че вече отдавна е известно, но сега има „правилни акценти”: „режимът на Башар Асад готви ново военно престъпление”.

Всъщност правителствените войски започнаха планово преразпределение на северния фронт веднага след ликвидирането на южния на Голаните и край границата с Йордания. Специалното подразделение „Тигрите” на генерал Сухейл се премести от долината на Ярмук в района Джиср аш Шугур още преди месец. Там са концентрирани и частите от Пети щурмови корпус. Там, а също в района на долина Ал Габ е предислоцирана Седма дивизия и някои паравоенни част. Паралелно в района на планинския хребет Джебел Туркан в провинция Латакия са прехвърлени Четвърта механизирана дивизия и най-боеспособните части на Републиканската гвардия.

Предпоставките за провеждането на настъпателната операция в Идлиб са създадени през февруари т.г., когато САА отбива от Джихадистите летището в едноименния град Абу Духур, освободи град Мушариф и се приближи на 15 км. До Саракиб. Но ситуацията рязко се измени и щурмовата групировка бе принудена първо да се прехвърли в Източна Гута, а след това и в Дераа.

Сега часът настъпи. „Резерватът на таласъмите” няма да бъде лесна жертва, но нещо трябва да се направи с него.

Примерно разпределение на силите.

На границата на провинция Идлиб и Хама фронтът остава на практика непроменен от средата на 2015 г., когато джихадистите успяха да изтласкат правителствените войски и да удържат долината Ал Габ. Дълго време горещата точка на този район бе край град Латамина, но и двете страни нямаха достатъчно сили за провеждане на настъпателна операция. И едва през декември 2017 г. правителствените войски успяха да преминат в настъпление и да изтласкат джихадистите на север.

Сега конфигурацията на фронта е такава, че стохилядния град Идлиб и долината Ал Габ се намират в „чувал”. От изток САА трябва да заеме единствено Саракиб, а от запад Джиср аш Шугур, положението в Идлиб да стане безнадеждно. Долината Ал Габ още сега е проходима за танкови и механизирани съединения, именно затова и тук са прехвърлени Пети щурмови корпус и Четвърта механизирана дивизия (бивша танкова). Технически реално може да се прочисти и тази част от планинските райони на Латакия, които ситуативно са останали за джихадистите от 2015 г. насам.

Всичко това, обаче, не означава, че предстоящото може да се нарече лесна разходка. В резултат на съзнателното преместване в „резервата за таласъми” на всеки, който се отказва да се примири, в чувала на Идлиб са се оказали от 30 до 50 хил. въоръжени терористи, което е около 10 дивизии в пълен размер.

Не всяка европейска държава има сравнима по численост армия.

Друг е въпросът какво е качеството на тази армия и с какво тежко въоръжение и техника разполага. Може би на разположение у екстремистите да остават между 300 и 400 единици разнокалибрена бронетехника. Но техните ресурси не са безкрайни, а снабдяването през Африн е прекратено във връзка с конструктивната позиция на Анкара, която повече няма искания провинцията да се раздели на зони на влияние.

/Рус.ез./

Наблюдательные посты турок, как одного из гарантов «зоны деэскалации Идлиб», выдвинуты по всему фронту даже на южных его участках и практически ничем не защищены. Безопасность турецких военнослужащих на этих постах или их вывод оттуда может стать дополнительным предметом переговоров.



А вот иранские части в операции против Идлиба не задействованы вовсе (этого очень хотели в Израиле), хотя непосредственно возле линии фронта находятся несколько крупных шиитских сел, по поводу которых неоднократно разгорались споры. Предполагалось, в частности, переселить их в более безопасное место, но хорошо организованное и вооруженное население этих анклавов переселяться с насиженных мест отказалось. Теперь же безопасность местных шиитов – повод для участия Ирана в переговорах по Идлибу. В Тель-Авиве называют это «военной сделкой Иран – Сирия» и бурно протестуют, хотя Идлиб даже географически никакого отношения к Израилю не имеет.

С револьвером и добрым словом



Ранее САА уже предпринимала малоуспешные попытки выдвинуться на Джиср-аш-Шугур, но тогда обстановка была принципиально иной. Сейчас же предпочтительным остается направление на Саракиб, после чего вполне можно приступить к зачистке долины Аль-Габ и южной части провинции с Латаминой и столицей района – Маарет-ан-Нууман. Этот небольшой исторический городок – стратегический дорожный центр, занятие которого может восстановить регулярное сообщение между Алеппо и центральными районами страны по короткой дороге.



Вместе с тем Дамаск не исключает возможность договориться. В последнюю неделю сирийские самолеты разбрасывали над городами провинции листовки с призывами прекратить сопротивление. Как показали события в Дераа, куда более эффективным методом в этом смысле является «трэвелвидео», потому задействовали и его тоже. Группы разведчиков мухабарата начали проникать непосредственно в город Идлиб и публиковать оттуда видеозаписи с характерными язвительными комментариями. Свободное перемещение сирийских военных разведчиков по Идлибу деморализующе действует на джихадистов. Последнее такое «трэвелвидео» было выложено в среду, 29 августа.



В психологическом давлении на джихадистов в Идлибе активно участвуют и бывшие подразделения так называемой Сирийской свободной армии – из числа тех, что перешли на сторону правительственных войск в Восточной Гуте и в южных провинциях. Непосредственно в боях они пока что не замечены, зато охотно ведут переговоры и формируют гуманитарные конвои в Идлиб, Латамину и Маарет-ан-Нууман. При этом бывшие «умеренные» по-прежнему контролируют некоторые районы тыловой зоны между Идлибом и Джиср-аш-Шугуром и, вполне возможно, особого сопротивления не окажут.



В ближайшее время правительственные войска могут предпринять сразу несколько наступательных акций с целью продемонстрировать силу на трех ключевых направлениях, а заодно прощупать оборону противника. После этого будет предпринята очередная попытка договориться с джихадистами «по частям». В «заповеднике» по-прежнему очень много разноплеменных и разнонаправленных группировок, включая и совсем уж посторонних, прибывших туда на автобусах за последние полтора года, хотя некоторые объединения уже поглощены «Ахрар-аш-Шамом» или уничтожены. Реализация метафоры про жабу и гадюку в сирийских условиях ранее привела к тому, что несколько группировок отказывались переезжать из освобождаемой САА Восточной Гуты в Идлиб, выторговывая себе отъезд на земли поближе к курдам – лишь бы не к джихадистам. С учетом недружелюбной обстановки уже в самом Идлибе, есть шансы договориться с некоторыми группировками о сдаче, не прибегая к услугам тяжелой артиллерии и ВКС РФ.



Катастрофичность положения идлибских джихадистов теперь понятна даже саудитам, которые уже никак не могут повлиять на силовые расклады. После потери авиабазы Абу Духур в анклаве не осталось взлетно-посадочных полос, которые могли бы принимать транспортные самолеты, так что снабжение извне парализовано. Единственным путем боевиков к спасению через затягивание ситуации остаются пропагандистские акции с привлечением внимания мировой общественности то ли к «применению химического оружия», то ли к «грядущей гуманитарной трагедии».



И надо понимать, что западное экспертное сообщество просто не замечает российских призывов обратить внимание на подготовку провокаций. По их извращенной логике, это Россия «создает необходимый информационный фон перед применением химического оружия». Кому и зачем вообще нужно его применять в сложившейся ситуации, объяснить никто не может.



Стоит также обратить внимание на информацию о передислокации частей джихадистов из тыловой зоны непосредственно к линии фронта на южном направлении – в район Саракиба и далее к Алеппо, а также к Джиср-аш-Шугуру. С одной стороны, это может свидетельствовать о подготовке попытки прорыва с применением «джихад-мобилей». С другой, подтягивание резервов говорит об отсутствии на этих направлениях боеспособных частей и о срочном стремлении джихадистов насытить фронт хоть кем-нибудь.



Поступала информация и о том, что три крупнейшие группировки Идлиба при посредничестве радикального проповедника Абдураззака аль-Махди вроде бы договорились создать единое командование обороной. Но такие союзы, даже если они существуют в действительности, обычно ситуативны и недолговечны. Когда приспичит, участники коалиции найдут в Коране и хадисах десятки цитат, подтверждающих, что они поступили правильно, кинув недавних союзников.



Абдураззак аль-Махди неоднократно выступал с призывами объединиться в «священной войне против шиитов», потому его примиренческие усилия для джихадистов-суннитов не новость. Этот шейх родом из Дамаска, но уже пять лет живет в Идлибе, совершенно не настроен на конструктивный диалог с внешними силами и искренне полагает, что главная цель его жизни – уничтожение всего шиитского. А дальше – как получится. В таких случаях переговоры бесполезны, хотя при желании можно вспомнить, что шейх однажды выпускал фетву, в которой осуждал убийства мирных жителей. Правда, под мирными жителями он понимал только мусульман-суннитов ханафитского мазхаба, а те, кто исповедует другие религии, для него вовсе не люди.



Какой тактики Дамаск решил придерживаться в Идлибе, должно проясниться в ближайшем будущем. В целом ситуация ясна, но пространство для маневра еще остается. А пожелать правительственным войскам удачи можно в любом случае – удача им пригодится.

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