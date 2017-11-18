/Поглед.инфо/ Сирия се превърна в стратегически партньор на Съветския съюз още през 50-те години на ХХ век, когато Никита Хрушчов постигна споразумение с тогавашния сирийски президент Шукри Ал-Куатли за военно присъствие на силите на Съюза на територията на Сирийската арабска република./ВИДЕО/

Но трябваше да минат още 20 години преди Пунктът за материално-техническо обезпечение №720 (ПМТО-720) да се превърне в реалност като база на СССР в Тартус. По това време, в далечната 1971 г., президент на Сирия е Хафез Асад, баща на Башар Асад. А 70-те години са апогей на Студената война. Затова именно пристанището в Тартус бе необходимо за логистиката на военните кораби на Пета ескадра на съветския флот във водите на Средиземно море, което по това време едва ли не бе „територия” на Шести американски флот. В пристанище Тартус съветските бойни кораби можеха да попълват снабдяването с продоволствие, вода и боеприпаси. При необходимост, можеха да извършват и ремонтни дейности.

Съветската Пета ескадра бе формирана като адекватна мярка срещу американския Шести флот.Заедно със съветските подводници, тя бе надежден възпиращ фактор срещу силите на Пентагона. Тази принудителна надпревара във въоръжаването позволи на съветския народ да живее под мирно небе в продължение на половин век, без заплаха да бъде пометен от изпреварваща американска ядрена атака.

Възможно е в Шайрат да бъде създадена още една база на руските въздушно-космически сили...

(рус.ез.)

Военные базы РФ в Сирии: как это было

Неспокойная обстановка в мире и внешние геополитические интересы РФ уже давно не позволяют российской армии оставаться только в пределах нашего государства. Неудивительно, что российские военные базы есть практически во всех стратегически важных регионах планеты. Правда, по отношению к российским военным объектам за рубежом название база звучит как-то слишком громко. Так как на деле это не военные базы в американском смысле этого слова, а скорее пункты материально-технического обеспечения. Причем после развала СССР многие из них пребывают в законсервированном, понимай в полуразрушенном–полузаброшенном, виде.

Военно-морская база РФ в Сирии

На Ближнем Востоке военная база РФ располагается на территории Сирийской арабской республики, в соответствии с российско-сирийским межправительственным договором. Здесь располагается пункт материально-технического обеспечения под номером 720 (ПМТО-720), в миру известный как российская военно-морская база в сирийском портовом городе Тартус.

По размеру ПМТО-720 достаточно компактный, а его конфигурация отлично просматривается камерами различных военных спутников: 3 склада и столько же гаваней, 2 понтонных моста, автопарковка, просторный причал, обезвоженный док, одноколейная ж/д ветка. Вся база огорожена надежной бетонной стеной.

Исторический ракурс эпохи СССР

Сирия стала стратегическим партнером тогда еще Советского Союза еще в пятидесятые годы, когда Никита Хрущев договорился с сирийским президентом тех лет Шукри Аль-Куатли о военном присутствии сил Союза на территории САР. Правда, прошло еще 20 лет, прежде чем ПМТО-720 обрел реальность в виде базы СССР в Тартусе. На тот момент, а случилось это в далеком 1971 году, президентом Сирии был уже папа Башара Асада Хафез. А семидесятые годы - это апогей холодной войны, и эта гавань в Тартусе была нужна для материально-технического обеспечения в акватории Средиземного моря военных кораблей пятой Средиземноморской эскадры ВМФ СССР, которые на тот момент противостояли шестому флоту ВМС США. В порт Тартуса наши боевые суда заходили, чтобы восполнить запасы провианта, воды, боеприпасов. При необходимости здесь можно было устранить корабельные неполадки.

После окончания Второй мировой войны воды Средиземного моря полностью контролировали американские и британские военно-морские силы, в дальнейшем ВМС стран-участниц НАТО. Уже тогда вся мощь Североатлантического Союза была направлена на всяческое ослабление Советского Союза и его влияния на политическую ситуацию во всем мире.

Базировавшиеся здесь корабли шестого флота ВМС США имели ядерные ударные средства, которые представляли угрозу всему юго-западу СССР. Сначала сдерживающим фактором против американских ядерных ракет стали наши баллистические ракеты, размещенные на атомных субмаринах подводного флота СССР, созданного в шестидесятые годы.

Затем как адекватная мера против американского шестого флота была сформирована наша пятая эскадра, которая вкупе с нашими подлодками была надежной сдерживающей Пентагон силой. Только такая вынужденная гонка вооружений СССР позволила советским людям полвека жить под мирным небом без угрозы сгореть в одну секунду от американского превентивного ядерного удара.

Россия в Сирии в постсоветское время

После развала СССР, пятая эскадра канула в лету как и всё советское. В нулевых ПМТО-720 был практически законсервирован и обслуживался всего четырьмя российскими военнослужащими. По планам генштаба ВМФ РФ в 2010 году эта база в Тартусе должна была быть полностью реновирована. Однако в Сирии начался военный конфликт, и этим планам тогда не суждено было осуществиться. Российских военных с этой базы вообще вывели, оставив тут только гражданский штат сотрудников.

После того как в 2015 году сирийское правительство Башара Асада официально обратилось к России с просьбой об оказании военной поддержки, базу в Тартусе удалось обновить: её штат был увеличен до тысячи семисот, причем не только гражданских, сотрудников; были приведены в порядок акватория и фарватер гаваней, усилили оборонительные комплексы базы.

Сирийские базы ВКС РФ

После начала российской военной поддержки сил Башара Асада в войне против ИГИЛ*, самолетам ВКС РФ понадобилась база на территории САР. И такая база была создана в Латакии на основе комплекса международного аэропорта Хмеймим. Всё необходимое для базы: стройматериалы, кондиционеры, полевой госпиталь и пищеблок привезли из России на грузовых самолетах МЧС РФ. Для российских военных пилотов были созданы отличные условия. Обслуживание самолетов, метеонаблюдение и обеспечение военнослужащих питанием производятся 24 часа в сутки.

26 ноября 2015 года база ВКС РФ в Латакии подверглась обстрелу. Официально о жертвах не сообщалось. После этой атаки ПВО и ПРО базы усилили российскими комплексами С-400 «Триумф», ракеты которых способны сбить любой летательный аппарат в диапазоне шестисот километров.

Сирия имеет достаточно большую территорию, так что ВКС РФ дополнительно используют аэропорты Шайрат в Хомсе и Аль-Тайас в Пальмире в качестве аэродромов подлёта. Кстати, возможно именно в Шайрате будет создана еще одна военно-воздушная база сил ВКС РФ.

Помимо этого сообщалось о возможности появления российских военных самолетов на постоянной основе в Эль-Камышлы. Сейчас это база совместного использования.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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