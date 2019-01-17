/Поглед.инфо/ Юлия Тимошенко гръмко заяви, че Петро Порошенко няма никакви шансове да я победи на балотажа на президентските избори в Украйна. Рейтингът и допитванията действително предричат нейната победа при единоборство с настоящия президент. Само че Тимошенко нарочно премълчава факта, че тя има и друг съперник, който напълно може да провали плановете ѝ. А и засега е рано да отписваме Порошенко от сметките.

Лидерът на партия „Баткивщина” Юлия Тимошенко е убедена в своята бъдеща победа на планираните на 31 март президентски избори. Според нея на балотажа тя ще победи действащия държавен глава Петро Порошенко.

Политикът отбелязва, че на местните избори „Баткивщина” получава 34%, докато „Блокът на Петро Порошенко” едва 23%. „Това свидетелства, че на балотажа ще бъдем нашият екип и този на Порошенко, повече конкуренти не съществуват. Именно затова твърдо ви казвам, че на втори тур моят опонент няма шансове”, заяви Тимошенко пред местна телевизия.

Президентската избирателна кампания започна в Украйна преди две седмици. Освен Тимошенко за желанието си да се борят за този пост обявиха актьорът Владимир Зеленский, бившият вицепремиер на страната и лидер на „Опозиционната платформа за живот” Юрий Бойко и много други политически дейци. Самият Порошенко засега не е съобщавал, че има желание за преизбиране.

Сред всичките кандидати и вероятни претенденти за президентския стол, Тимошенко, според резултатите от няколко допитвания, има най-голяма популярност. Съгласно скорошно допитване на „Рейтинг” (проведено в края на миналата година с участието на 40 хил. респонденти), за лидера на „Баткивщина” са готови да гласуват 20,8% от избирателите. Рейтингът на оказалия се на втора позиция Зеленски е 13%, а челната тройка завършва с Петро Порошенко (11,1%). Бойко е подкрепен от по-малко хора – 9,6%. Останалите вероятни претенденти, такива като председателя на партия „Гражданска позиция” Анатолий Гриценко (7,8) и още двадесетина политици, нямат шансове за победа.

Трябва да се отбележи, че един от предизборните „номерца” на Тимошенко стана обещанието за някакви невероятно мащабни реформи. В частност близо до изборите лидерът на „Баткивщина” обеща да представи проект за нова конституция, която да „върне на хората правото и възможността да живеят, използват всички свои права и да разполагат със своите ресурси. Политикът смята действащия основен закон за „кулоарен договор на постсъветската номенклатура”. А в новия текст уж са заложени „принципно друг жизнен порядък”. Тимошенко твърди, че нейната конституция ще сложи край на олигархата и ще утвърди властта на народа.

Впрочем, не си струва да се отнасяме сериозно към идеята на Тимошенко за конституция, убеден е директорът на Киевския център за политически изследвания Михаил Погребинский. „Това са само предизборни обещания. Тимошенко иска да се представи като човек, който качвайки се на президентския пост, ще започне историята на Украйна на чисто: нова конституция, нови преговори на мястото на Минските споразумения.

/Рус.ез/

«Пока что не опубликована ее программа. Когда она будет зарегистрирована, тогда посмотрим. Надо, чтобы заявка на конституцию появилась в самой программе», – добавил собеседник.

Что же касается нынешних заявлений экс-премьера, то ситуация, когда во втором туре останутся Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, вполне возможна, полагает Погребинский. «Я прогнозирую вероятность такого исхода 50%, но не 60% или 70%, то есть может, будет, может, нет», – указал он.

Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник убежден, что для лидера «Батькивщины» встреча с действующим главой государства во втором туре президентских выборов – очень желаемый результат. При таком сценарии она, по прогнозам экспертов, одерживает победу и сможет отыграться за последние четыре года. За время президентства Порошенко Тимошенко на несколько лет ушла в тень, ее рейтинг обнулился, но сейчас ситуация заметно изменилась, рассказал эксперт.

«Тимошенко несет месседж: «Я – единственная, кто может победить нынешнюю власть». У нее достаточные рейтинги для того, чтобы у общества возникало к ней доверие. Социология показывает, что если перед украинцами поставить вопрос, кто станет следующим, то в ответах возникают только Тимошенко и Порошенко. Выбирая между ними, в 70% случаев украинцы называют, конечно, ее», – пояснил Бортник. При этом он отметил умелую игру Тимошенко на антирейтингах действующего президента и ее социальную риторику, в том числе обещание снизить вдвое тарифы на ЖКХ. «Такая риторика достаточно эффективна. Это всегда последовательная часть ее программы, где бы она ни участвовала», – подытожил собеседник.

«Тимошенко говорит то, что должен говорить кандидат, тем более идущий с опережением по рейтингу», – считает Михаил Погребинский. Однако, к сожалению, Порошенко все же сохраняет шансы – у него есть административный ресурс, поддержка американцев и какое-то количество людей, которых привлекает его решительная антироссийская лексика, признал собеседник.

Важно понимать, что американская поддержка Порошенко может быть критически важной, у американцев серьезные ресурсы для оказания влияния на результат выборов, рассказал Погребинский. «Если они решительно захотят противостоять Тимошенко, то они могут, например, пригласить в посольство спонсоров ее кампании и угрожать введением санкций против них», – объяснил он.

«Но все равно у Юлии шансов больше, чем у него», – настаивает Погребинский. У Тимошенко есть стабильный электорат, от нее не ушли сторонники, плотное электоральное ядро стоит за нее, как и раньше. Конечно, у нее очень много противников – больше четверти населения совершенно ее не воспринимает. Вот только Порошенко непопулярен больше чем у 50%, подчеркнул эксперт.

Руслан Бортник в свою очередь отметил, что не стоит списывать и еще одного кандидата – Владимира Зеленского. «Дело в том, что Юлия Тимошенко делает такие заявления умышленно.

Цель этого заявления – понизить шансы Владимира Зеленского на попадание во второй тур. Потому что Тимошенко, согласно социологии, проигрывает Зеленскому во втором туре. И попытка сказать, что кроме меня и Порошенко кандидатов больше нет, – это атака на Зеленского.

Это попытка дать электорату месседж о том, что Зеленский – не президент, и все остальные кандидаты – непроходные», – отметил Бортник.

По его мнению, это просто попытка с помощью подобных манипуляций не пустить комика во второй тур. На самом же деле, что касается рейтингов кандидатов, то цифры разные, и в большинстве из них на втором месте все-таки Зеленский, резюмировал эксперт.

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